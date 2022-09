SparingVision lève 75 millions d'euros

pour accélérer le développement de son portefeuille de produits de médecine génomique en ophtalmologie

Cette levée de fonds permettra de financer les premières études cliniques de SPVN06 et SPVN20, deux traitements de thérapie génique dont l’approche « agnostique des mutations génétiques » permettrait de traiter tous les patients, indépendamment de la cause de leur maladie ;

Les fonds levés permettront également d’accélérer le développement de candidats- médicaments utilisant la technologie d'édition du génome CRISPR, développés en partenariat avec Intellia Therapeutics, leader mondial du domaine;

Paris, le 14 septembre 2022 - SparingVision (la « Société »), une société spécialisée en médecine génomique pour le traitement des maladies rétiniennes, annonce aujourd'hui avoir levé 75 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de série B auprès d’un syndicat d’investisseurs internationaux, mené conjointement par Jeito Capital ("Jeito") (France) et UPMC Enterprises (Etats-Unis), avec la participation de 4BIO Capital ("4BIO"), Bpifrance, RD Fund, le fonds de capital risque de la Fondation Fighting Blindness ("FFB") et Ysios Capital ("Ysios").

Les fonds levés seront alloués au financement des études cliniques de phase 1 de SPVN06 et SPVN20, les deux traitements les plus avancés de la société. Les fonds serviront également à financer le développement de candidats-médicaments basés sur la technologie d'édition du génome CRISPR/Cas9, développés en partenariat avec Intellia Therapeutics, (NASDAQ: NTLA), société leader mondiale de l'édition génomique au stade clinique. SparingVision dispose ainsi des moyens de financer le développement de ses produits phares jusqu’au second semestre 2025.

L’approche thérapeutique de rupture de SPVN06, vise à arrêter ou à ralentir la dégénérescence des cellules de la rétine chez les patients atteints de Rétinite Pigmentaire (RP), et de certaines formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), indépendamment de leurs profils génétiques - contrairement à la majorité du développement clinique concurrent dans le domaine de la thérapie génique, qui adopte une approche gène par gène. La RP, première indication visée par SPVN06, est l'une des maladies rétiniennes héréditaires les plus courantes, qui touche deux millions de patients dans le monde et mène à la cécité. La société procède actuellement aux soumissions réglementaires pour SPVN06, afin de démarrer un premier essai clinique avant la fin de l’année. Les résultats initiaux de sécurité et de bonne tolérance du produit sont prévus en 2023 ; des premières données d’efficacité sont attendues en 2025.

En parallèle, SparingVision développe SPVN20, un deuxième candidat-médicament de thérapie génique indépendant des mutations génétiques, complémentaire à SPVN06, qui vise à restaurer la vision (acuité visuelle et vision en couleur) chez des patients atteints de formes avancées de RP. La société prévoit de démarrer le programme clinique de SPVN20 en 2024, et attend des premiers résultats de sécurité et d’efficacité en 2025.

Les fonds levés permettront enfin d’accélérer le développement de SPVN50, candidat-médicament d'édition du génome, développé dans le cadre du partenariat avec Intellia Therapeutics dans une indication oculaire non dévoilée. Pour mémoire, SparingVision et Intellia Therapeutics ont signé en octobre 2021 un accord de partenariat stratégique. SPVN50 est actuellement en phase préliminaire de développement préclinique (« early discovery »).

"Depuis notre dernière levée de fonds, nous avons renforcé significativement notre portefeuille de produits, qui inclut désormais 6 traitements candidats basés sur des technologies de pointe, faisant d’ores et déjà de SparingVision un des leaders mondiaux de la médecine génomique dans le domaine de l’ophtalmologie. Avec ce nouveau tour de financement, nous entamons la validation clinique de nos traitements de thérapie génique dont l’approche unique pourrait permettre de traiter tous les patients atteints de maladies héréditaires de la rétine, mais également certaines formes de DMLA » commente Stéphane Boissel, Président et Directeur général de SparingVision.

Il poursuit : « Notre ambition ne s’arrête pas là. Nous allons poursuivre le développement de SparingVision autour des 3 axes stratégiques que nous nous sommes fixés : la thérapie génique, l’édition génomique et la reprogrammation cellulaire in-vivo. Je tiens à remercier nos investisseurs pour leur soutien, ainsi que tous les collaborateurs de SparingVision pour leur dévouement et leur travail acharné au service des patients. »

Sabine Dandiguian, Directrice Générale Déléguée de Jeito Capital, a commenté : "SparingVision a pour ambition de devenir le leader mondial de la médecine génomique en ophtalmologie, et a construit au cours des deux dernières années un pipeline solide, dont les produits les plus avancés se préparent désormais à entrer en phase clinique. Depuis notre premier investissement, la société a fait des progrès significatifs avec son candidat-médicament le plus avancé, SPVN06 ; a signé une collaboration stratégique avec Intellia Therapeutics, société leader en édition génomique dont la technologie a déjà atteint le stade clinique ; et a ajouté une autre thérapie génique innovante à son portefeuille grâce à l'acquisition de GAMUT Therapeutics. Jeito finance des entreprises innovantes qui ont le potentiel d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients : SparingVision correspond tout à fait à cette ambition et nous nous réjouissons d’avoir mené ce nouveau tour de financement en partenariat avec UPMCE ."



Jeanne Cunicelli, Présidente d’University of Pittburgh Medical Center Enterprise (UPMCE), a commenté : "L'équipe de SparingVision a fait des progrès très rapides ces deux dernières années dans la construction de son pipeline de médicaments génomiques, afin de répondre à un besoin médical fort dans le domaine des maladies héréditaires de la rétine. Ceci correspond pleinement à la thèse d’investissement d’UPMC Enterprises, qui vise à apporter des solutions innovantes aux principaux enjeux du secteur de la santé, et nous sommes fiers de continuer à soutenir SparingVision. »

A propos des maladies héréditaires de la rétine

Les maladies héréditaires de la rétine sont un groupe d'affections oculaires invalidantes qui peuvent entraîner une diminution de la vision et évoluent vers la cécité. L'une des formes les plus courantes est la RP, un type de dystrophie rétinienne qui implique une dégradation progressive des cellules photoréceptrices de la rétine. Des mutations dans plus de 270 gènes ont été identifiées à ce jour (plus de 70 pour la RP) comme cause des dystrophies rétiniennes.

A propos de SparingVision

SparingVision est une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de thérapies innovantes pour le traitement des maladies rétiniennes héréditaires qui entraînent la cécité. SPVN06 et SPVN20, les deux produits candidats les plus avancés de la société, ont une approche unique, « agnostique des mutations génétiques », permettant de traiter tous les patients quelle que soit la mutation génétique à l’origine de leur pathologie. Il n’existe actuellement aucun traitement pour soigner toutes les formes génétiques de la rétinopathie pigmentaire, la dégénérescence rétinienne héréditaire la plus répandue qui entraîne à terme la cécité et atteint près de deux millions de personnes à travers le monde.

Basé à Paris et Philadelphie, SparingVision est un ‘spin-off’ de l’Institut de la Vision de Paris et compte aujourd’hui 35 collaborateurs. Parmi les investisseurs de SparingVision figurent 4BIO Capital, AdBio, Bpifrance, RD Fund, le fonds de capital-risque de la Foundation Fighting Blindness (Etats-Unis), la Fondation Voir & Entendre, Intellia Therapeutics, UPMC Enterprises, Jeito Capital et Ysios Capital. Pour plus d'informations, consultez le site internet de la société www.sparingvision.com

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d'investissement internationale de premier plan qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l'innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d’euros sous gestion, Jeito soutient et accompagne les entrepreneurs grâce à son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.jeito.life

A propos d’UPMCE

UPMC Enterprises est la branche innovation, commercialisation et capital-risque de l’Université de Pittsburgh Medical Center, une entreprise de santé mondiale intégrée de 21 milliards de dollars basée à Pittsburgh, aux Etats-Unis. En mettant l'accent sur la science translationnelle et les solutions numériques, UPMC Enterprises fournit aux entreprises de son portefeuille et à ses partenaires, des connexions et des ressources pour développer des solutions aux problèmes les plus complexes dans le domaine de la santé. Travaillant en étroite collaboration avec les innovateurs de l’hôpital universitaire de Pittsburgh et des écoles des sciences de la santé de l'Université de Pittsburgh, ainsi qu'avec d'autres acteurs du monde entier, UPMC Enterprises s'efforce d'accélérer le développement pharmaceutique et s'est engagée à investir 1 milliard de dollars dans des médicaments, des diagnostics et des dispositifs novateurs d'ici 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.enterprises.upmc.com