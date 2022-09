English French Italian

EssilorLuxottica e il Gruppo Armani annunciano

il rinnovo quindicennale della loro partnership

Il rinnovo siglato con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'attuale accordo conferma la fiducia reciproca, nel segno della continuità con la visione di Leonardo Del Vecchio

Charenton-le-Pont, Francia e Milano, Italia (14 settembre 2022 – ore 8:00) EssilorLuxottica e il Gruppo Armani rinnovano l’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani e A|X Armani Exchange. L'accordo in essere, entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e con scadenza 31 dicembre 2022, è stato rinnovato per 15 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il primo incontro nella storia di EssilorLuxottica e del Gruppo Armani risale al 1988, quando il fondatore e compianto Presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e il fondatore e Presidente del Gruppo Armani, Giorgio Armani, avviano la loro collaborazione per portare gli occhiali a marchio Armani, realizzati con materiali di altissima qualità, eccellenza produttiva e artigianalità, sul mercato globale. È l’inizio di una rivoluzione: gli occhiali non sono più solo dispositivo medico correttivo, ma accessorio di moda e strumento di espressione di stile e personalità. Nasce così una nuova categoria di prodotto.

"Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di costruire collaborazioni e accordi di lungo termine con partner fidati. Il rapporto con EssilorLuxottica è stato un punto cardine del mio percorso, nato dalla stima personale e professionale, che ha condotto a scelte di grande audacia imprenditoriale. Questo rinnovo, così importante, è la conferma di una reciproca fedeltà che mi rende orgoglioso e che porterà a ulteriori, importanti innovazioni", ha dichiarato Giorgio Armani.

“Siamo estremamente orgogliosi del percorso condiviso con il Gruppo Armani e della profonda intesa che ci unisce. Leonardo Del Vecchio ha trovato in Giorgio Armani un imprenditore con la stessa passione per la qualità e l'innovazione e siamo felici di continuare il viaggio che i due fondatori hanno iniziato insieme", ha detto Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica. “In linea con la visione di Leonardo Del Vecchio, inauguriamo con Armani un nuovo modello di partnership a lungo termine che ci accompagnerà per molti anni a venire, per realizzare progressi solidi e duraturi nel tempo”.





