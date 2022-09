Patch lève 55 millions de dollars de série B, intégrant l’action climatique directement dans l’économie mondiale

French German

SAN FRANCISCO, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patch , la société de technologie climatique qui fait de l’action climatique significative une partie de l’activité de chacun, a annoncé aujourd’hui un tour de financement de série B de 55 millions de dollars, une hausse de ses clients et une dynamique globale de l’entreprise. Energize Ventures a mené le tour de table avec la participation d’investisseurs nouveaux et existants, y compris Coatue Management et Andreessen Horowitz, portant le financement de la société à un total de 80 millions de dollars à ce jour.



Un consensus scientifique de la part du GIEC montre que pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, il faudra éliminer le carbone à raison d’un million de fois la capacité actuelle d’ici 2050. Patch joue un rôle essentiel à l’intersection du climat et de la technologie en permettant d’intégrer, par le biais d’un API de qualité entreprise, l’action climatique dans chaque produit et service, un élément essentiel pour atteindre ce niveau d’échelle.

Avec la plateforme de Patch, les entreprises de toutes tailles, quel que soit leur budget, peuvent facilement acheter des crédits carbone comme moyen d’agir contre le climat. L’infrastructure transparente transforme un système traditionnellement complexe et opaque pour l’achat de crédits carbone. Patch fournit également à ceux qui développent des solutions climatiques l’infrastructure dont ils ont besoin pour étendre et développer leurs activités, facilitant des transactions à fort impact sur le marché du carbone volontaire, qui devrait devenir un marché de 100 milliards de dollars d’ici 2050.

Plus de 100 entreprises clientes allant du commerce électronique aux services financiers

Au cours de l’année écoulée, Patch a enregistré une demande incroyable, augmentant sa clientèle cinq fois pour atteindre plus de 100 entreprises dans le monde entier. Grâce à Patch, les entreprises avant-gardistes de tous les secteurs intègrent directement l’action climatique dans leur activité :

, le groupe buy now pay later, a vanté la facilité d’intégration des correctifs qui a été intégrée au système de Afterpay en moins de trois mois et permet désormais à des milliers de clients de comprendre et de prendre des mesures pour neutraliser les émissions associées à leurs achats. EQT, investisseur européen, a tiré parti de Patch pour se positionner à l’avant-garde de l’innovation climatique, en utilisant la plateforme pour neutraliser sa propre empreinte carbone grâce à des investissements audacieux dans les technologies de pointe.

Shop Apotheke Europe, l’une des plus grandes sociétés de pharmacies électroniques d’Europe, a utilisé Patch pour obtenir des crédits qui neutraliseront ses émissions pour le premier semestre 2022, dans le cadre des fortes mesures de découplage de la société.

La société de restauration Just Salad a récemment intégré Patch directement dans son application mobile, offrant aux clients la possibilité de neutraliser facilement l’empreinte carbone de leur commande de déjeuner par un simple balayage.

La dynamique de l’entreprise vers la mise à l’échelle de Climate Action

Patch a rapidement augmenté son équipe de 400 % pour atteindre plus de 60 employés dans le monde au cours des 12 derniers mois et a ouvert un siège européen à Londres. La société continue d’attirer les meilleurs talents de sociétés technologiques de premier plan telles que Shopify, Stripe et Plaid, en tirant parti de l’expertise technologique de longue date pour résoudre le problème le plus important de notre époque.

Ce dernier tour de financement a été mené par Energize et a bénéficié de la participation de nouveaux investisseurs de B Capital Group, AENU, Blue Impact, Andrew Robb, Frank Slootman, GIC et MCJ Collective, ainsi que de la participation des investisseurs existants Coatue Management, Version 1 Ventures et Andreessen Horowitz. Le capital continuera de soutenir l’embauche, la croissance sur de nouveaux marchés et le développement d’une empreinte technologique en expansion, mettant la société sur la bonne voie pour offrir un impact climatique massif à travers le monde.

Citations à l’appui

: « Le marché des crédits carbone est en passe d’atteindre 50 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, ce qui en fait l’un des marchés les plus importants et les plus importants de notre époque », a déclaré Tyler Lancaster d’Energize Ventures Partner, qui rejoint le Conseil d’administration de Patch. « Cependant, l’infrastructure de crédit carbone d’aujourd’hui est très fragmentée et manque de standardisation, ce qui rend difficile et complexe son utilisation. La plateforme de Patch fournit une dorsale numérique nécessaire qui simplifie la complexité des transactions de l’écosystème de gestion du carbone pour les acheteurs et les fournisseurs, augmente la transparence et permet au marché du carbone de se développer pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. »

« Nous sommes à un moment crucial et il est essentiel que nous voyions autant d’entreprises que possible à prendre des mesures pour inverser le changement climatique, mais nous avons beaucoup de mal à intégrer cette action », a déclaré Brennan Spellacy, PDG et cofondateur de Patch. « Chez Patch, nous changeons cela. Notre infrastructure lève les obstacles à l’entrée des entreprises et des développeurs de projets climatiques qui cherchent à pénétrer le marché du carbone, ce qui pourrait à son tour aider à débloquer 20 % de la solution en matière de changement climatique dont le monde a désespérément besoin. »

Ressources complémentaires :

Pour une plongée plus approfondie des co-fondateurs de Patch sur le tour de financement de série B, rendez-vous sur le blog Patch ici .

. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Energize a investi dans Patch, rendez-vous sur le blog Energize ici .

. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des correctifs, rendez-vous sur le site Internet de Patch ici .



À propos de Patch

Patch est la plateforme qui permet de faire évoluer une action climatique unifiée. Grâce à Patch, les entreprises peuvent intégrer l’action climatique dans leurs propres produits, neutralisant l’impact carbone des transactions quotidiennes telles que l’expédition, les voyages et les services financiers. Les entreprises peuvent également compenser les émissions au sein de leurs propres opérations et de leur chaîne d’approvisionnement à l’aide de Patch. Qu’il s’agisse de tirer parti d’une intégration API ou d’acheter directement des crédits de confiance, Patch est la plateforme qui permet aux entreprises et aux consommateurs de prendre des mesures climatiques significatives de manière transparente. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site patch.io .

À propos d’Energize Ventures

Energize Ventures est un gestionnaire mondial d’investissements alternatifs de premier plan axé sur l’accélération de la transformation numérique dans les domaines de l’énergie et de la durabilité. Fondée en 2016, Energize a financé 22 sociétés à ce jour et est soutenue par des LP stratégiques et institutionnels, notamment CDPQ, Invenergy, Schneider Electric, General Electric, Caterpillar et bien d’autres. Avec une profondeur et une étendue inégalées de l’expertise industrielle et opérationnelle, Energize travaille en partenariat avec ses sociétés de portefeuille pour réaliser leur plein potentiel, de la commercialisation précoce à l’échelle de la croissance, en passant par les marchés publics. Pour plus d’informations sur Energize Ventures, veuillez consulter le site www.energize.vc .