TESSI ET ALGOAN SIGNENT UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE POUR SIMPLIFIER LES PROCESSUS D’OCTROI DE CRÉDIT

Tessi s’associe à Algoan, leader européen du Credit Scoring par API, pour offrir à ses clients des outils d’aide à la décision de crédit plus fluides et plus performants, désormais disponibles au sein de ses plateformes digitales.

Les parcours de crédit ont la réputation d’être longs et fastidieux. En effet, les données sollicitées auprès des candidats à l’emprunt nécessitent encore la plupart du temps, des pièces justificatives, à collecter et analyser. La pertinence de l’analyse de risque de certains dossiers, ainsi que le temps nécessaire à la décision de crédit peuvent en être directement affectés.

Dans ce contexte, Tessi accompagne les organismes prêteurs dans la digitalisation de leur processus d’entrée en relation et d’octroi de crédit, à travers « DIGITAL BANKING by Tessi », plateforme permettant l’automatisation complète du processus, ainsi que des prestations back-office externalisées.

Ce partenariat avec Algoan permet à Tessi de continuer à innover dans la simplification de bout en bout des parcours d’octroi de crédit, en intégrant l’offre de la fintech au sein de sa plateforme digitale.

Leader en Europe du Credit Scoring par API, Algoan offre des outils d’aide à la décision qui capitalisent sur les données Open Banking et le machine learning, pour établir un modèle d’analyse du risque plus performant. Ses solutions s’intègrent directement par interface de programmation aux parcours d’octroi de crédit, d’abonnement automobile, de crédit immobilier ou encore de paiement fractionné.

Ainsi, le partenariat entre Tessi et Algoan permettra de couvrir l’ensemble du processus d’octroi, en proposant :

Une simplification des parcours clients, en offrant une expérience entièrement digitalisée de bout en bout ;

Une catégorisation plus fine et instantanée des données, permettant d’identifier des indicateurs de risque ;

Une automatisation de l’analyse de risque, associée à un score de crédit plus précis, le plus puissant du marché, divisant le risque crédit par deux ;

Un tableau de bord sur mesure, dédié aux analystes crédit, réduisant drastiquement le temps d’analyse.

« Ce partenariat avec Algoan nous permet d’élargir encore la palette de services offerts à nos clients établissements financiers, avec une solution tout en un. Un délai d’acceptation des demandes optimisé, une plus grande capacité à octroyer des crédits à des populations jusque-là jugées trop risquées, une meilleure maîtrise du risque, un parcours fluide et rapide… Tout le monde est gagnant ! », indique Virginie Degeorgis, Directrice générale Tessi France.



« Nous sommes ravis et honorés que Tessi positionne notre API de Credit Scoring comme un élément significatif de la digitalisation des processus d’octroi de crédit. Ce nouveau partenariat nous ancre encore plus fortement dans l’écosystème du Digital Banking », complète Michaël Diguet, CEO chez Algoan.