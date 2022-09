Événement : Agir pour mieux nourrir le Québec

MONTRÉAL, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la prochaine campagne électorale, le Carrefour Solidaire et la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) organisent un événement pour entendre les propositions des partis politiques sur les enjeux liés à l’autonomie alimentaire et à l’accès à l’alimentation saine et locale au Québec.



Pour l’occasion, une conférence de presse sera donnée par le Carrefour Solidaire, la Coalition Poids et le Comité d’action et de réflexion pour l’autonomie alimentaire (CARAA). Elle sera suivie par les allocutions des six candidats représentants les principaux partis politiques québécois :

Parti Québécois avec Florence Racicot

avec Florence Racicot Parti Vert du Québec avec Alex Tyrrell

avec Alex Tyrrell Parti conservateur du Québec avec Konstantinos Merakos

avec Konstantinos Merakos Coalition Avenir Québec avec Richard Campeau

avec Richard Campeau Québec Solidaire avec Alexandre Leduc

avec Alexandre Leduc Parti Libéral du Québec avec Chantal Gagnon

Veuillez noter qu’une période de questions sera allouée aux journalistes sur place pour interroger les candidats sur la thématique de l’événement, à la suite de leurs allocutions. Également, des citoyen.ne.s et des organismes œuvrant pour favoriser la saine alimentation seront présents pour d’éventuels entretiens ou témoignages.

Date : le 14 septembre 2022 Heure : 17h 00 Endroit : Adrianna Espace Collectif

2400 Rue Sainte-Catherine Est, 1220,

Montréal (Québec), H2K 2J6

Renseignements :

Corinne Voyer

Directrice

Cell. : 514 566-4605

Coalition québécoise sur la problématique du poids

Une initiative parrainée par l’Association pour la santé publique du Québec

5455, rue de Gaspé, bureau 200

Montréal (Québec) H2T 3B3

Tél. : 514-598-8058