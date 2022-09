Dans l'étude HARMONY de phase 2b d'Akero Therapeutics, les doses de 50 mg et 28 mg d'EFX ont atteint la signification statistique sur les critères d'évaluation histologique primaires et secondaires après 24 semaines

French German

Les groupes recevant 50 mg (41 %) et 28 mg (39 %) ont affiché une amélioration d'au moins 1 stade de la fibrose sans aggravation de la NASH, le double par rapport au placebo (20 %)

Les groupes recevant 50 mg (76 %) et 28 mg (47 %) ont enregistré une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, trois à cinq fois plus qu'avec le placebo (15 %)

Les groupes recevant 50 mg (41 %) et 28 mg (29 %) ont affiché une amélioration de la fibrose ET une résolution de la NASH, six à huit fois plus qu'avec le placebo (5 %)

Les patients traités avec l'EFX ont également bénéficié d'améliorations statistiquement significatives en termes de graisse hépatique, d'enzymes hépatiques, de marqueurs de fibrose non invasifs, du contrôle glycémique, de lipoprotéines et de poids corporel

Webdiffusion à l'intention des investisseurs à 8h (heure de l'Est) aujourd'hui pour discuter davantage des données

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akero Therapeutics, Inc. (Nasdaq : AKRO), une société de stade clinique qui développe des traitements transformationnels pour les patients atteints de maladies métaboliques graves marquées par un besoin médical élevé insatisfait, a publié aujourd'hui les données clés d'HARMONY, une étude de phase 2b de 24 semaines évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'efruxifermin (EFX), son principal produit candidat, chez des patients atteints de fibrose de stade 2 ou 3 (F2-F3) avec stéatohépatite non alcoolique (NASH) pré-cirrhotique. L'étude a satisfait son principal critère d'évaluation pour les groupes recevant des doses de 50 mg et 28 mg d'EFX, avec respectivement 41 % et 39 % des patients traités avec l'EFX, présentant au moins une amélioration d'au moins un stade de la fibrose hépatique sans aggravation de la NASH à la semaine 24, comparativement à 20 % pour le groupe placebo.

L'étude a également satisfait un critère d'évaluation secondaire clé avec 76 % et 47 % des patients traités avec 50 mg et 28 mg, respectivement, obtenant une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, comparativement à 15 % avec le placebo. En outre, 41 % et 29 % des patients traités avec 50 mg et 28 mg, respectivement, ont atteint les deux critères d'évaluation (résolution de la NASH et amélioration d'au moins 1 stade de la fibrose), comparativement à 5 % avec le placebo.

« Les améliorations histologiques statistiquement significatives observées dans l'étude HARMONY sont parmi les résultats d'efficacité les plus solides rapportés dans la NASH à ce jour et, avec les solides résultats sur les critères secondaires, montrent que l'EFX a le potentiel de traiter les facettes fondamentales de la NASH », a déclaré Stephen Harrison, M.D., directeur médical de Pinnacle Clinical Research et chercheur principal de l'étude HARMONY. « Je suis convaincu que l'ampleur et la cohérence générale des résultats observés dans l'ensemble des études BALANCED de phase 2a et HARMONY de phase 2b augmentent la probabilité de réussite dans la phase 3 et positionnent l'EFX comme une potentielle monothérapie fondamentale pour les patients atteints de NASH. »

Les patients de l'étude HARMONY exposaient les caractéristiques de patients présentant un risque élevé de progression de la maladie. Le poids corporel moyen dans les différents groupes de posologie était d'environ 105 kilogrammes. Environ 70 % des patients dans les différents groupes de posologie étaient atteints de diabète de type 2 et de NASH. Environ deux fois plus de patients de l'étude HARMONY présentaient une fibrose de stade 3 (66 %) par rapport à une fibrose de stade 2 (34 %). Malgré ces indicateurs de maladie plus avancée, l'étude a également mis en évidence des effets statistiquement significatifs sur plusieurs critères d'évaluation secondaires dans les deux groupes de posologie, notamment des améliorations de la graisse hépatique, des enzymes hépatiques, des marqueurs de fibrose non invasifs, de l'HbA1c, des lipoprotéines et du poids corporel. Le traitement avec l'EFX a été généralement bien toléré, avec un profil de tolérance comparable à celui observé dans l'étude BALANCED de phase 2a d'Akero.

« Nous sommes convaincus que les résultats d'aujourd'hui issus de l'étude HARMONY constituent une étape importante non seulement pour Akero, mais aussi pour l'ensemble de la communauté de la NASH », a déclaré Andrew Cheng, M.D., Ph.D., président-directeur général d'Akero. « En tant que cause de greffe du foie et de cancer du foie à la croissance la plus rapide aux États-Unis et en Europe, la NASH représente un fardeau sanitaire considérable et grandissant. Nous pensons que ces données sont très convaincantes et montrent le potentiel de l'EFX pour répondre au besoin critique mondial insatisfait des patients en intervenant à tous les stades de progression de la maladie et en s'attaquant potentiellement à la fois aux facteurs métaboliques à un stade précoce et à l'inflammation et à la fibrose à un stade ultérieur. »

Résumé des critères d'évaluation de la biopsie à la semaine 24

Measure (Mean) Placebo

(N=41) 28mg

(N=38) 50mg

(N=34) Improvement in at least one stage of fibrosis without worsening NASH (%) 20 39 * 41 * Resolution of NASH without worsening of fibrosis (%) 15 47 ** 76 *** NASH resolution AND improvement in at least one stage of fibrosis (%) 5 29 ** 41 ***

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, par rapport au placebo (test de Cochran-Mantel-Haenszel)

Biopsie évaluée indépendamment par deux pathologistes ; le troisième disponible pour statuer n'était pas nécessaire

Résumé de l'évolution de la graisse hépatique et des marqueurs clés de la fibrose et des lésions hépatiques à la semaine 24

Measure (LS Mean Change From Baseline to Week 24) Placebo

(N=40-42) 28mg

(N=35-38) 50mg

(N=34-36) Hepatic Fat Fraction (MRI-PDFF) (%) -6 -52 *** -64 *** ALT (%) -4 -38 *** -47 *** AST (%) -2 -39 *** -49 *** Pro-C3 (µg/L) +0.1 -5.1 *** -5.2 *** ELF Score +0.1 -0.6 *** -0.7 *** Liver Stiffness (kPa) (FibroScan) -0.7 -2.6 † -4.3 **

** p<0,01, *** p<0,001, par rapport au placebo (ANCOVA [pourcentage de graisse, rigidité du foie] ; MMRM [autres critères d'évaluation])

† p<0,05, par rapport à la valeur de base (MMRM)

Résumé des principaux biomarqueurs cardiométaboliques

Measure (LS Mean Change From Baseline) Placebo

(N=42) 28mg

(N=35-37) 50mg

(N=35-36) HbA1c (%, absolute) -0.0 -0.3 † -0.4 * Triglycerides (%) +9 -25 *** -29 *** HDL Cholesterol (%) -2 +24 *** +30 *** Non-HDL Cholesterol (%) +8 -13 *** -13 *** LDL Cholesterol (%) +9 -8 ** -8 ** Body Weight (kg) -0.6 -0.2 -2.9 ††

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, par rapport au placebo (MMRM)

† p<0,05, †† p<0,01, par rapport à la valeur de base (MMRM)

L'EFX a été signalé comme étant généralement bien toléré. Parmi les deux groupes de posologie, les effets indésirables (EI) les plus fréquents étaient des événements gastro-intestinaux de grade 1 ou 2 (diarrhée, nausées, appétit accru et selles fréquentes), qui étaient de nature transitoire. Au total, cinq patients traités avec l'EFX ont été interrompus en raison d'EI (deux dans le groupe recevant 28 mg et trois dans le groupe recevant 50 mg, dont un n'était pas lié au médicament étudié), comparativement à aucun pour le placebo. Un seul événement indésirable grave (EIG) d'œsophagite lié au médicament a été observé chez un patient du groupe recevant 50 mg ayant des antécédents de reflux gastro-œsophagien. Trois autres EIG ont été signalés comme n'étant pas liés au médicament étudié.

En juillet 2021, Akero a lancé l'étude SYMMETRY, un essai de phase 2b sur des patients atteints de NASH confirmée par biopsie et de cirrhose compensée (F4), classe A de Child-Pugh. Sur la base du recrutement effectué à ce jour, Akero prévoit de communiquer les résultats de l'étude SYMMETRY de phase 2b en cours pendant le second semestre 2023. Les résultats d'une cohorte d'expansion de 12 semaines de l'étude SYMMETRY, évaluant le traitement de l'EFX en plus d'une thérapie à base de GLP-1 chez des patients atteints de fibrose F1-F3 sont attendus au cours du premier semestre 2023.

Détails de la téléconférence/webdiffusion

Akero tiendra une téléconférence et une webdiffusion avec présentation de diapositives à 8h HE aujourd'hui. La webdiffusion en direct sera disponible sur la page Events & Presentations (Événements et présentations) du site Internet d'Akero, l'enregistrement et la présentation devenant disponibles immédiatement après l'événement.

À propos de la NASH

La NASH (stéatohépatite non alcoolique) est une forme grave de NAFLD (maladie du foie gras non alcoolique) qui affecterait 17 millions d'Américains. La NASH se caractérise par une accumulation excessive de graisse dans le foie qui cause du stress et des lésions aux cellules hépatiques, conduisant à une l'inflammation et une fibrose, qui peuvent progresser jusqu'à une cirrhose, une insuffisance hépatique, un cancer et finalement la mort. Il n'existe aucun traitement approuvé pour cette maladie et la NASH est la cause de greffe du foie et de cancer du foie à la croissance la plus rapide aux États-Unis et en Europe.

À propos de l'étude HARMONY

L'étude HARMONY de phase 2b est un essai multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et à posologie variable sur des patients adultes atteints de NASH à biopsie confirmée avec fibrose de stade 2 ou 3. L'étude a recruté un total de 128 patients, randomisés pour recevoir un dosage sous-cutané hebdomadaire de 28 mg ou 50 mg d'EFX, ou un placebo pendant 24 semaines. Le critère d'évaluation principal d'efficacité de l'étude est la proportion de sujets affichant une amélioration d'au moins un stade de la fibrose sans aggravation de la NASH à la semaine 24. Les mesures secondaires incluent la résolution de la NASH et l'évolution des enzymes hépatiques, des marqueurs non invasifs de fibrose hépatique, du contrôle glycémique, des lipoprotéines et du poids corporel par rapport aux valeur de base au bout de 24 semaines, ainsi que des mesures d'innocuité et de tolérance.

À propos de l'efruxifermin

L'efruxifermin (EFX), anciennement connu sous le nom d'AKR-001, est le principal produit candidat d'Akero pour la NASH, actuellement évalué dans le cadre de l'étude HARMONY de phase 2b en cours. L'EFX est conçu pour réduire la graisse hépatique et l'inflammation, inverser la fibrose, augmenter la sensibilité à l'insuline et améliorer les lipoprotéines. Cette approche holistique offre le potentiel de s'attaquer à l'état complexe et multisystémique de la NASH, y compris l'amélioration des facteurs de risque de lipoprotéines liés aux maladies cardiovasculaires, la principale cause de décès chez les patients atteints de NASH. Conçu pour imiter le profil d'activité biologique du FGF21 natif, l'EFX est conçu pour offrir une posologie pratique une fois par semaine et a été généralement bien toléré dans les essais cliniques à ce jour.

À propos d'Akero Therapeutics

Akero Therapeutics est une société de stade clinique qui développe des traitements transformationnels pour les patients atteints de maladies métaboliques graves marquées par un besoin médical élevé insatisfait, y compris la stéatohépatite non alcoolique (NASH), une maladie sans thérapie approuvée. Le produit candidat principal d'Akero, l'efruxifermin (EFX), est une protéine de fusion Fc-FGF21 différenciée qui a été conçue pour imiter le profil d'activité biologique équilibré du FGF21 natif, une hormone endogène qui réduit le stress cellulaire et régule le métabolisme dans l'ensemble du corps. L'EFX est conçu pour offrir un dosage sous-cutané pratique une fois par semaine. La constance et l'ampleur des effets observés positionnent potentiellement l'EFX comme le meilleur médicament de sa catégorie, sous réserve d'approbation, pour le traitement de la NASH. L'EFX est actuellement évalué dans deux essais cliniques de phase 2b : l'étude HARMONY sur des patients atteints de NASH pré-cirrhotique (fibrose F2-F3) et l'étude SYMMETRY sur des patients atteints de NASH cirrhotique (fibrose F4, compensée). L'EFX est également évalué dans une cohorte d'expansion de l'étude SYMMETRY, comparant l'innocuité et la tolérance de l'EFX par rapport au placebo, en combinaison avec un agoniste du récepteur GLP-1 existant chez des patients atteints de NASH pré-cirrhotique (fibrose F1-F3) et de diabète de type 2. Le siège d'Akero se trouve à South San Francisco. Pour tout complément d'information, consultez le site akerotx.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Comme ces énoncés sont assujettis à des risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les plans et objectifs commerciaux d'Akero, y compris ses futurs plans ou attentes pour l'efruxifermin (EFX), les effets thérapeutiques de l'EFX, ainsi que la posologie, l'innocuité et la tolérance de l'EFX, et les prochaines étapes clés, y compris les résultats et le calendrier prévu pour rendre compte des résultats de l'étude SYMMETRY de phase 2b d'Akero, ainsi que les préparatifs d'Akero pour la commercialisation de l'EFX, sous réserve d'approbation. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans ces énoncés prospectifs. Les risques qui contribuent à la nature incertaine des énoncés prospectifs comprennent : les risques liés à l'impact de la COVID-19 sur les opérations en cours et futures d'Akero, y compris les impacts négatifs potentiels sur les employés, les tierces parties, les fabricants, la chaîne d'approvisionnement et la production d'Akero, ainsi que sur les économies et marchés financiers mondiaux ; le succès, le coût et le calendrier des activités de développement de produits candidats et des essais cliniques prévus d'Akero ; la capacité d'Akero à mettre en œuvre sa stratégie ; les résultats positifs d'une étude clinique peuvent ne pas être nécessairement prédictifs des résultats d'études cliniques futures ou en cours ; l'évolution de la réglementation aux États-Unis et dans les pays étrangers ; la capacité d'Akero à financer ses opérations ; ainsi que les risques et incertitudes décrits de manière plus détaillée sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le dernier rapport annuel sur formulaire 10-K et le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q d'Akero, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que les discussions sur les risques potentiels, les incertitudes et autres facteurs importants des autres documents et rapports déposés par Akero auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date où ils ont été présentés. Akero décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle ils ont été présentés.

Contact auprès des investisseurs :

Christina Tartaglia

212.362.1200

IR@akerotx.com