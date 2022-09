Purpose Investments lance un nouveau fonds de trésorerie à rendement élevé pour élargir sa gamme de solutions de trésorerie à la fine pointe du secteur

English French

TORONTO, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») élargit sa gamme de solutions de trésorerie à la fine pointe du secteur avec le lancement du Fonds de gestion de trésorerie Purpose (le « Fonds »), qui commencera à se négocier aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole MNY.



Utilisant l’approche innovante dont elle a été la pionnière avec le lancement du premier FNB d’épargne à intérêt élevé au monde (FNB d’épargne à intérêt élevé Purpose – PSA) en 2013, Purpose a conçu ce Fonds afin de tirer parti de l’environnement économique actuel et transformer la hausse des taux d’intérêt en rendements plus élevés pour les positions en trésorerie des investisseurs. Alors que la Banque du Canada continue d’augmenter les taux pour atténuer l’inflation, les rendements du Fonds augmenteront simultanément, ce qui générera des rendements plus élevés que les solutions de rechange traditionnelles en matière de trésorerie, tout en offrant sécurité et stabilité comme les autres fonds du marché monétaire.

« Nous évoluons sur un marché très difficile cette année, et avec des taux d’intérêt en hausse, nous voulions offrir aux investisseurs une nouvelle façon de gérer leur trésorerie et de maximiser leur rendement », déclare Greg Taylor, chef des placements auprès de Purpose.

« Investir dans des options de trésorerie optimisées sans rendement ou affecter votre argent à des dépôts à long terme peut nuire à votre portefeuille lorsque l’inflation augmente plus rapidement que vos rendements », affirme Vlad Tasevski, chef de l’exploitation et chef de produit chez Purpose. « Grâce au Fonds de gestion de trésorerie Purpose, nous visons à fournir aux investisseurs un moyen de tirer parti de la hausse des taux d’intérêt tout en conservant de la liquidité au quotidien. Étant donné la grande volatilité des marchés, le Fonds offrira aux investisseurs une option de rendement sûre et attractive pour leurs soldes de trésorerie. »

Purpose a conclu le placement des parts initiales du Fonds et est heureuse d’offrir aux investisseurs des parts de FNB (symbole TSX : MNY) de catégorie A et de catégorie F.

Fonds du marché monétaire de nouvelle génération Purpose

Pour lutter contre l’inflation, chaque dollar compte. Le Fonds de gestion de trésorerie Purpose a été conçu pour mettre votre argent à profit, et les gestionnaires de portefeuille travaillent sans relâche pour s’assurer que le Fonds peut atteindre ses principaux objectifs, soit fournir une stabilité du capital et des rendements attractifs.

Le Fonds de gestion de trésorerie Purpose offre un rendement net prévu d’environ 3.30% en date du 14 septembre. Les gestionnaires de portefeuille du Fonds privilégieront principalement la trésorerie en dollars canadiens et les instruments du marché monétaire à court terme de grande qualité. La stratégie du portefeuille sera principalement axée sur la gestion de la liquidité, de la diversification et de la qualité du crédit.

Les principaux avantages du Fonds comprennent les suivants :

des niveaux élevés de liquidité et de préservation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de grande qualité libellés en dollars canadiens;

des rendements intéressants générés sans prendre de risques indus pour satisfaire aux exigences actuelles en matière de revenu;

une gestion active pour ajuster la stratégie du portefeuille afin de tirer parti de l’évolution du marché.



Sur les marchés instables actuels, les positions en trésorerie dans les portefeuilles ont augmenté rapidement, car les investisseurs recherchent un faible risque et une faible volatilité. Le Fonds de gestion de trésorerie Purpose constitue une excellente solution de rechange aux autres solutions de trésorerie traditionnelles pour les investisseurs qui cherchent à compenser la volatilité accrue des marchés des obligations et des actions sans bloquer leur trésorerie dans des certificats de placement garanti (les « CPG »). Il peut être acheté et vendu en grand nombre sans impact sur le marché.

Le Fonds de gestion de trésorerie Purpose est le plus récent produit de la gamme de fonds de trésorerie renommée de Purpose, qui comprend le premier FNB d’épargne à intérêt élevé au monde, le FNB d’épargne à intérêt élevé Purpose (symbole TSX : PSA) et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose (symbole TSX : PSU.U), entre autres. Les fonds de trésorerie existants de Purpose sont reconnus pour offrir les meilleurs rendements de leur catégorie, qui sont considérablement plus élevés que ceux des fonds de trésorerie traditionnels et sont déposés en toute sécurité auprès des grandes banques canadiennes.

Purpose a révolutionné les placements en trésorerie en lançant le FNB d’épargne à intérêt élevé Purpose (PSA) en 2013. Aujourd’hui, Purpose est fière d’élargir sa gamme de fonds de trésorerie avec le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, afin d’offrir aux investisseurs une nouvelle façon de maximiser le rendement de leurs soldes de trésorerie à mesure que les taux d’intérêt augmentent. En savoir plus sur le Fonds ici : purposeinvest.com/fr-CA/funds/purpose-cash-management-fund

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments Inc. est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 13 milliards de dollars. Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits favorisant les résultats. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, une entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.purposeinvest.com.

