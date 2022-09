MEDDELELSE NR. 228

Forventninger til regnskabsåret 2022/23

Der er ved en beklagelig fejl i dag sket videregivelse af oplysninger vedrørende ChemoMetecs forventninger til regnskabsåret 2022/23 til en gruppe af kunder i en bank, som er vært for et investormøde efter offentliggørelsen af ChemoMetecs årsrapport for 2021/22.

Det skal derfor oplyses, at der i regnskabsåret 2022/23 forventes en omsætning i niveauet DKK 485-505 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 245-260 mio. ChemoMetec forventer samtidig i 2022/23 at investere ca. DKK 70 mio. i produktudvikling, patenter, produktionsanlæg samt grunde og bygninger mv.

Det skal ligeledes oplyses, at ChemoMetec opnåede en vækst i omsætningen på 52% i regnskabsåret 2021/22, hvor den samlede omsætning udgjorde DKK 427,2 mio. (2020/21: DKK 281,1 mio.), og at EBITDA blev på DKK 222,9 mio. (2021/22: DKK 135,6 mio.). Dette er i overensstemmelse med de senest offentliggjorte forventninger, jf. meddelelse offentliggjort den 15. august 2022.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

