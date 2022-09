Dave & Buster's eröffnen 11 Niederlassungen in KSA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten

English Chinese (Simplified) German Spanish Dutch Italian

DALLAS, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur wenige Monate nach der Ankündigung seiner internationalen Expansionspläne schließt Dave & Buster’s seinen ersten Vertrag für mehrere Länder und Niederlassungen ab.



„Wir könnten nicht glücklicher und begeisterter sein, unsere Partnerschaft mit der Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group bekanntzugeben, um die Marke Dave & Buster's in den wichtigsten westasiatischen Märkten zu entwickeln“, sagte Antonio Bautista, Chief International Development Officer von Dave & Buster’s.

Die Marke wird ihre Expansion mit Niederlassungen im Königreich Saudi-Arabien beginnen, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten.

„Dave & Buster’s ist eine erstklassige Unterhaltungsmarke, und diese Franchise-Partnerschaft ist ein strategischer Meilenstein für unser Unternehmen, da wir unser Unterhaltungs- und Gastgewerbeportfolio in der Region weiter ausbauen“, sagte Mishal Alhokair, der stellvertretende Geschäftsführer der Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group.

Um die internationale Expansion voranzutreiben, hat Dave & Buster’s wichtige strategische Initiativen entwickelt, die die globale Marktdurchdringung auf einzigartige Weise unterstützen:

Anpassbarer Footprint, um die Box-Wirtschaftlichkeit in jedem Markt nach Bedarf zu steigern

Menülokalisierung mit hoher regionaler Resonanz

Proprietäres, dynamisches Preismodell

Globale Marketingprogramme, die demographisch unabhängig und lokal ausführbar sind

Differenzierte und einzigartige Unterhaltungsstrategie und pakete

Lokalisierte Unterhaltung und Teilprogrammierung am 3. Tag

„Mit vier Jahrzehnten marktführender Erfahrung, einem erfahrenen Führungsteam und einer erstklassigen Support-Center-Infrastruktur ist Dave & Buster’s bereit, für unsere weltweiten Partner und Gäste RUN THE FUN zu betreiben“, fügte Antonio Bautista hinzu.

Weitere Informationen zu Franchising-Möglichkeiten finden Sie unter www.daveandbusters.com/franchising oder senden Sie eine E-Mail an: InternationalDevelopment@daveandbusters.com

Über Dave & Buster’s

Dave & Buster’s Entertainment, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coppell, Texas. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von 200 Veranstaltungsniederlassungen in Nordamerika, die ihren Gästen unter zwei verschiedenen Marken erstklassige Unterhaltungs- und Gastronomieerlebnisse bieten: Dave & Buster’s und Main Event. Dave & Buster's betreibt 148 Niederlassungen in 41 Bundesstaaten, Puerto Rico und Kanada und bietet seinen Gästen die Möglichkeit, an „einem Ort zu essen, zu trinken, zu spielen und fernzusehen“. Jede Niederlassung bietet ein komplettes Menü mit Hauptgerichten und Vorspeisen, eine vollständige Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie ein umfangreiches Unterhaltungsangebot mit Spielen, Live-Sportübertragungen und anderen TV-Veranstaltungen. Main Event betreibt landesweit 52 Niederlassungen in 17 US-Staaten und bietet hochmodernes Bowling, Laser-Tag, Hunderte von Arcade-Spielen und virtuelle Realität - der perfekte Ort für Familien, um sich zu treffen und unvergessliche Momente zu erleben. Weitere Informationen zu jeder Marke finden Sie unter www.daveandbusters.com und www.mainevent.com

Über die Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group „Wer an das glaubt, was er tut, wird zum Meister seines Metiers.“

Dieser Satz inspirierte Scheich Abdul Mohsen Al Hokair dazu, seinen ersten Themenpark in Riad zu eröffnen, was „ein beispielloser Sprung“ im Tourismus- und Unterhaltungssektor bedeutete, einem Sektor, der auf reinem „Zufall“ basierte. Die Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group verwandelte „den Traum“ in eine organisierte Branche, die danach strebt, lokal, regional und international das Beste zu bieten. Scheich Abdul Mohsens Vision begann mit der Nachfrage nach Tourismus und Unterhaltung in der Golfregion, was 1978 zur Eröffnung von Parks und Erholungszentren führte und ihn zum Scheich des Tourismus in der Golfregion machte. Die Wurzeln unserer Unternehmen beruhen auf Forschung und Planung und auf der Berücksichtigung aller Aspekte des Erfolgs.

Heute begegnen uns viele Menschen mit großer Wertschätzung und Respekt. Jedes unserer Unternehmen kann auf eine eigene Erfolgsgeschichte zurückblicken. Gemeinsam machten sie uns zu einer Holdinggesellschaft, einem Dach für alle Unternehmen und Geschäfte. Die Holding Group ist die Dachorganisation und der Überwacher unserer Unternehmen, die seit dem ersten Tag der Vernetzung, die der Scheich Abdul Mohsen begonnen hat, einen erfolgreichen Weg eingeschlagen haben, den wir hoffentlich fortsetzen werden.

MEDIENKONTAKT:

Antonio Bautista

antonio.bautista@daveandbusters.com