Dave & Buster’s aprirà 11 locali in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto

DALLAS, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pochi mesi dopo aver annunciato i piani di espansione internazionale, Dave & Buster's firma il suo primo accordo per più paesi e più locali.



"Non potremmo essere più felici ed entusiasti di annunciare la nostra partnership con Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group per sviluppare il marchio Dave & Buster's nei principali mercati dell'Asia occidentale", ha affermato Antonio Bautista, Chief International Development Officer di Dave & Buster's.

Il marchio inizierà la sua espansione con sedi in Arabia Saudita, seguita da Emirati Arabi Uniti ed Egitto.

"Dave & Buster's è un importante marchio dell'intrattenimento e questa partnership in franchising segna una pietra miliare strategica per la nostra organizzazione, nella nostra continua espansione del portafoglio di intrattenimento e ospitalità in tutta la regione", ha detto Mishal Alhokair, Vice Direttore Generale di Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group

Per guidare l'espansione internazionale, Dave & Buster's ha sviluppato iniziative strategiche chiave che supportano in modo univoco la penetrazione nel mercato globale:

Impronta personalizzabile per guidare l'economia delle scatole in ogni mercato, secondo necessità

Localizzazione dei menù specifici per la regione

Modello di prezzo dinamico e proprietario

Programmi di marketing globale che sono demograficamente indipendenti ed eseguibili localmente

Strategie e pacchetti di divertimento differenziati e unici

Intrattenimento localizzato e programmazione parte terzo giorno

"Con quattro decenni di esperienza da leader del mercato, un team di leadership esperto e un'infrastruttura del centro di supporto best-in-class, Dave & Buster's è pronto a GUIDARE IL DIVERTIMENTO per i nostri partner e ospiti in tutto il mondo", ha aggiunto Antonio Bautista.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità di franchising visitare il sito www.daveandbusters.com/franchising o scrivere un'email a: InternationalDevelopment@daveandbusters.com

Informazioni su Dave & Buster's

Fondata nel 1982 e con sede a Coppell, Texas, Dave & Buster's Entertainment, Inc., è il proprietario e l'operatore di 200 locali in Nord America che offrono agli ospiti esperienze culinarie e di intrattenimento di prim'ordine attraverso due marchi distinti: Dave & Buster's e Main Event. Dave & Buster's ha 148 negozi in 41 stati, Porto Rico e Canada e offre agli ospiti l'opportunità di "Mangiare, bere, giocare e guardare", in un unico locale. Ogni negozio offre un menù completo di antipasti, una selezione completa di bevande alcoliche e analcoliche e un vasto assortimento di attrazioni di intrattenimento incentrate sul gioco e sul seguire sport dal vivo e altri eventi televisivi. Main Event gestisce 52 centri in 17 stati in tutto il paese e offre bowling all'avanguardia, laser tag, centinaia di giochi arcade e realtà virtuale; è il luogo perfetto dove le famiglie possono stare assieme e creare dei ricordi. Per ulteriori informazioni su ciascun marchio, visitare www.daveandbusters.com o www.mainevent.com

Informazioni su Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group "Credi in quello che fai e diventerai un maestro del tuo settore"

Questa frase ha ispirato lo sceicco Abdul Mohsen Al Hokair ad avviare il suo primo parco a tema a Riyadh, che è stato "un salto senza precedenti" nel settore del turismo e dell'intrattenimento, un settore che ha funzionato per pura "coincidenza." Qui in Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group abbiamo trasformato "il sogno" in un'industria organizzata che aspira ad essere la migliore a livello locale, regionale e internazionale. La visione dello sceicco Abdul Mohsen è iniziata con la domanda di turismo e intrattenimento nella regione del Golfo, che ha portato all'apertura di parchi e centri ricreativi nel 1978, e lo ha reso lo "Sceicco del turismo" nella regione del Golfo. Le radici delle nostre aziende erano basate sulla ricerca e pianificazione e su una profonda considerazione per tutti gli aspetti del successo.

Ora, molte persone ci guardano con profondo apprezzamento e rispetto. Ciascuna delle nostre aziende ha la sua storia di successo e insieme ci hanno incoronato come holding, un contenitore per tutte le aziende e le imprese. Holding è la madre e la protettrice delle nostre attività, che sono iniziate dal primo giorno di networking in cui lo sceicco Abdul Mohsen ha iniziato un viaggio glorioso che speriamo di continuare.

CONTATTO MEDIA:

Antonio Bautista

antonio.bautista@daveandbusters.com