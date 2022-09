Dave & Buster's openen 11 vestigingen in Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte

English Chinese (Simplified) German Spanish Dutch Italian

DALLAS, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slechts een paar maanden na de aankondiging van de internationale uitbreidingsplannen tekent Dave & Buster's zijn eerste deal voor meerdere vestigingen in meerdere landen.



"We zijn ontzettend blij met en enthousiast over onze samenwerking met Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group om het merk Dave & Buster's op de belangrijkste West-Aziatische markten te ontwikkelen", zegt Antonio Bautista, Chief International Development Officer van Dave & Buster's.

Het merk zal de uitbreiding inzetten met vestigingen in Saoedi-Arabië, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.

"Dave & Buster's is een toonaangevend entertainmentmerk en dit franchisepartnerschap markeert een strategische mijlpaal voor onze organisatie terwijl we onze entertainment- en hospitalityportfolio in de regio blijven uitbreiden", zei Mishal Alhokair, plaatsvervangend CEO van Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group.

Om internationale expansie te stimuleren heeft Dave & Buster's belangrijke strategische initiatieven ontwikkeld die de wereldwijde marktpenetratie op unieke wijze ondersteunen:

Aanpasbare voetafdruk om zo nodig de Edgeworth-box in elke markt te stimuleren

Menulokalisatie met hoge regionale resonantie

Bedrijfseigen dynamisch prijsmodel

Wereldwijde marketingprogramma's die demografisch agnostisch en lokaal uitvoerbaar zijn

Gedifferentieerde en unieke amusementsstrategie en pakketten

Gelokaliseerd entertainment en programma's voor het 3de dagdeel

"Met vier decennia ervaring als marktleider, een ervaren leiderschapsteam en een best-in-class ondersteuningscentruminfrastructuur, is Dave & Buster's klaar "to RUN THE FUN voor onze wereldwijde partners en gasten", voegde Antonio Bautista eraan toe.

Ga voor meer informatie over franchisingmogelijkheden naar www.daveandbusters.com/franchising of mail naar: InternationalDevelopment@daveandbusters.com

Over Dave & Buster's

Dave & Buster's Entertainment, Inc., opgericht in 1982 en met hoofdkantoor in Coppell, Texas, is de eigenaar en exploitant van 200 locaties in Noord-Amerika die gasten eersteklas entertainment en dinerervaringen aanbieden via twee verschillende merken: Dave & Buster's en Main Event. Dave & Buster's heeft 148 vestigingen in 41 staten, Puerto Rico en Canada en biedt gasten de mogelijkheid 'to Eat Drink Play and Watch', allemaal op één locatie. Elke vestiging biedt een volledig menu met voorgerechten en hapjes, een complete selectie van alcoholische en niet-alcoholische dranken en een uitgebreid assortiment entertainmentattracties rond het spelen van games en het kijken naar live sport en andere televisie-evenementen. Main Event heeft 52 centra in 17 staten in de Verenigde Staten en biedt ultramoderne bowling, lasergames, honderden arcade-spellen en virtual reality, waardoor het de perfecte plek is voor gezinnen samen een onvergetelijke tijd door te brengen. Ga voor meer informatie over de merken naar www.daveandbusters.com www.mainevent.com

Over Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group "Geloof in wat je doet, dan word je meester in je vak"

Deze zin inspireerde sjeik Abdul Mohsen Al Hokair om zijn eerste themapark in Riyad te beginnen, wat een "ongekende sprong" was in de toerisme- en amusementssector, een sector die louter "toevallig" was. Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group heeft "deze droom" omgezet in een georganiseerde industrie die ernaar streeft op lokaal, regionaal en internationaal niveau de beste te zijn. De visie van sjeik Abdul Mohsen begon met de behoefte aan toerisme en amusement in de Golfregio, wat in 1978 leidde tot de opening van parken en recreatiecentra en waardoor hij de sjeik van het toerisme aldaar werd. Onze bedrijven zijn geworteld in onderzoek, planning en diepe aandacht voor alle aspecten van succes.

Nu kijken veel mensen met diepe waardering en respect naar ons. Elk van onze bedrijven heeft zijn eigen succesverhaal en samen hebben ze ons gekroond tot houdstermaatschappij, een paraplu waar alle bedrijven zich onder hebben geschaard. Holding is de moeder en beschermer van onze bedrijven en al vanaf dag één een geweldig netwerk rond Sheikh Abdul Mohsen die een glorieuze weg is ingeslagen die we hopen te kunnen voortzetten.

MEDIA CONTACT:

Antonio Bautista

antonio.bautista@daveandbusters.com