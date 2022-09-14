戴夫和巴斯特娱乐（又译“戴宝氏”）(Dave & Buster's)将在沙特阿拉伯、阿联酋和埃及开设11个业务单位

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得克萨斯州达拉斯市, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 就在宣布其国际扩张计划后几个月，Dave & Buster's签署了其首个多国、多单位协议。



Dave & Buster's首席国际发展官Antonio Bautista表示：“我们非常高兴和激动地宣布我们与Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group合作在关键的西亚市场开发Dave & Buster's品牌。”

该品牌在西亚的扩张始于沙特阿拉伯，随后是阿联酋和埃及。

Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group的副首席执行官Mishal Alhokair表示：“Dave & Buster's是个卓越的娱乐品牌。随着我们继续在西亚扩展我们的娱乐和酒店产品系列，这段特许经营合作伙伴关系标志着我们组织的战略里程碑。”

为了推动国际扩张，Dave & Buster's制定了以独特方式支持全球市场渗透的关键战略举措：

可定制的足迹以根据需要在每个市场推动包厢经济

菜单本地化，高度契合当地偏好

专有的动态定价模型

与人口统计无关且在当地可执行的全球营销计划

差异化、独特的游乐策略和套餐

本地化娱乐和第三播放时段编排

Antonio Bautista补充道：“凭借40年市场领先经验、经验丰富的领导团队和一流的支持中心基础设施，Dave & Buster's随时准备为我们的全球合作伙伴和客人带来欢乐。”

如想更多了解特许经营机会，请访问www.daveandbusters.com/franchising 或发送电子邮件至：InternationalDevelopment@daveandbusters.com。

关于Dave & Buster's

Dave & Buster's Entertainment, Inc.成立于1982年，总部位于得克萨斯州科佩尔市，是北美200个经营场所的所有者和运营者，通过Dave & Buster's和Main Event这两个不同的品牌为客人提供一流的娱乐和餐饮体验。Dave & Buster's在41个州、波多黎各和加拿大拥有148家门店，为客人一站式提供“吃喝玩看”机会。每家门店均提供全套主菜和开胃菜、全套酒精和非酒精饮料以及以玩游戏、实时观看体育赛事和其他电视节目为中心的各种娱乐项目。Main Event在全国17个州运营52个中心，提供最先进的保龄球、激光对抗、数百款街机游戏和虚拟现实，因此成为家庭聚会和留下回忆的理想场所。如想更多地了解每个品牌，请访问www.daveandbusters.com www.mainevent.com。

关于Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group “做一行，爱一行，精一行”

在这句话启发下，Sheikh Abdul Mohsen Al Hokair在利雅得开办了他的第一家主题公园——在只靠“运气”运营的旅游和娱乐业，这是“前所未有的飞跃”。在Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group，我们将“梦想”转化成了渴望成为当地、区域和国际最棒的有组织行业。Sheikh Abdul Mohsen的愿景始于海湾地区对旅游和娱乐的需求。因此，他于1978年开办游乐园和娱乐中心，后来成为海湾地区的旅游大亨。我们公司的根基是对成功各个方面的研究和规划以及深入考虑。

如今，许多人深深地赞赏和敬重我们。我们的每家公司都有自己的成功故事。在它们的共同作用下，我们成为“控股公司”——所有公司和企业的母体。控股公司是我们旗下各企业的母亲和保护者。这始于Sheikh Abdul Mohsen构建网络的第一天——开启我们希望继续践行的康庄大道。

媒体联系人：

Antonio Bautista

antonio.bautista@daveandbusters.com

