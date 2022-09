Osisko dépose le rapport technique portant sur la mise à jour de l’estimation des ressources minérales à Windfall

English French

TORONTO, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt d’un rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») portant sur la mise à jour de l’estimation des ressources minérales sur son projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société. Le rapport technique, intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 14 septembre 2022 (avec une date d’effet au 7 juin 2022), a été préparé pour Osisko par BBA inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko.



Le rapport technique contient un changement mineur comparativement au communiqué de presse publié le 30 août 2022. En effet, le tableau 1 de sensibilité a été corrigé au niveau des valeurs pour la teneur de coupure de 2,5 g/t. Ce changement n’a aucune incidence sur les résultats du communiqué de presse du 30 août 2022 puisque cette modification n’affecte que les valeurs présentées à des fins de référence dans le communiqué de presse. La teneur de coupure du rapport technique conforme au Règlement 43-101 a été déterminée en fonction d’une teneur de coupure de 3,5 g/t. Le tableau 1 ci-dessous (lequel est inclus dans le rapport technique) remplace le tableau 1 inclus dans le communiqué de presse du 30 août 2022.

Tableau 1 : Sensibilité de l’estimation des ressources minérales du gîte aurifère Windfall

Teneur de

coupure2

(g/t Au)



Mesurées + Indiquées Présumées Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Onces Au1

(000 oz) Onces Ag1

(000 oz) Tonnes1

(000 t) Or

(g/t) Ag

(g/t) Onces Au1

(000 oz) Onces Ag1

(000 oz) 5,0 8 213 13,9 7,0 3 667 1 854 7 986 10,7 6,0 2 760 1 545 4,5 9 029 13,1 6,7 3 791 1 935 9 078 10,0 5,6 2 927 1 638 4,0 9 950 12,2 6,3 3 917 2 020 10 561 9,2 5,2 3 129 1 754 3,5 11 061 11,4 5,9 4 050 2 114 12 287 8,4 4,8 3 337 1 892 3,0 12 388 10,5 5,6 4 188 2 217 14 299 7,7 4,4 3 547 2 033 2,5 14 728 10,1 5,1 4 772 2 423 17 178 6,9 4,0 3 801 2 219

Remarques : 1Les valeurs ont été arrondies au millier près, ce qui pourrait générer de légers écarts. 2L’ERM utilise une teneur de coupure de 3,5 g/t Au. 3La variation de la teneur de coupure ne s’applique pas au matériel empilé.

Personne qualifiée

Le rapport technique intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 14 septembre 2022 avec une date d’effet au 7 juin 2022 a été préparé pour Osisko par BBA inc. (Pierre-Luc Richard, M.Sc., géo. (OGQ no 1119) et Mathieu Bélisle, ing. (OIQ no 128549)). M. Richard est un employé de Ressources PLR inc., sous-traitant de BBA inc. aux fins du rapport technique, et M. Bélisle est un employé de BBA inc. Pierre-Luc Richard et Mathieu Bélisle sont tous deux considérés comme « indépendants » d’Osisko aux fins de l’article 1.5 du Règlement 43-101. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ no 510), président d’Osisko, lequel est une « personne qualifiée » (en vertu du Règlement 43-101).

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard de l’estimation de ressources minérales

Le lecteur est avisé que des ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et que la viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. Des enjeux géologiques, environnementaux, sociopolitiques ou juridiques ou des enjeux liés aux permis, aux titres de propriété ou à la commercialisation ou d’autres enjeux pertinents peuvent avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales décrite dans le présent communiqué de presse. L’estimation de ressources minérales est classée conformément aux normes de définitions de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (l’« ICM ») pour les ressources minérales et les réserves minérales intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101. Le lecteur est avisé qu’il ne doit pas supposer que des travaux ultérieurs sur les ressources minérales présentées mèneront éventuellement à des réserves minérales qui pourraient être exploitées économiquement.

