CIRA choisit un emblème canadien comme nouveau visage des domaines .CA

OTTAWA, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les passionnés de l’émission à succès de la chaîne CBC, Dans l’œil du dragon, n’auront plus à attendre bien longtemps. Avec le lancement de la nouvelle saison demain, CIRA dévoile sa nouvelle coach d’affaires en ligne, qui n’est autre que la fameuse Bernache du Canada elle-même. La marque lancera sa campagne « Choose success, choose .CA » par l’entremise d’une publicité de 30 secondes demain soir. Et croyez-nous, elle vous donnera la chair de poule!



Dans la foulée de la campagne publicitaire de CIRA « Faites de votre site Web un vrai nord fort », qui dure depuis trois mois, il était temps d’obtenir la sagesse d’un des symboles emblématiques de notre grand pays. La Bernache du Canada, avec son regard persuasif et son cri affirmé, aidera les entrepreneurs à faire le bon choix lorsqu’ils mettront leur entreprise en ligne. Étant donné que 85 % des Canadiens déclarent préférer un domaine .CA lorsqu’ils soutiennent une entreprise locale, cette bernache pas si bête accompagnera la prochaine vague d’entrepreneurs sur la voie du succès pour s’assurer qu’ils choisissent un domaine local pour leur site Web.

Diffusée le 15 septembre à 20 h HE sur CBC et CBC Gem, la publicité annoncera également l’engagement officiel de CIRA comme commanditaire de la saison 17. Cette nouvelle campagne légère et humoristique joue sur l’un des animaux les plus redoutés du Canada grâce à une nouvelle collaboration avec des organismes primés : Giants & Gentlemen Advertising inc., Push Media inc. et Search Warrant.

La campagne entièrement intégrée « Choose success, choose .CA » sera lancée le 3 octobre pour les télévisions traditionnelle et connectée dans les régions du Grand Toronto, de Vancouver et de Montréal, ainsi que sur les plateformes sociales et numériques.

Citations de la direction

« Les entrepreneurs et les créateurs qui souhaitent être reconnus en ligne comme une marque canadienne locale ne devraient pas chercher plus loin et obtenir un domaine .CA. Il est clair que le monde au Canada aime soutenir les créateurs canadiens et un .CA est le symbole emblématique et reconnaissable du Canada sur Internet. Notre nouvel ambassadrice la Bernache a hâte de persuader des milliers d'entreprises canadiennes de se connecter grâce à un nom de domaine .CA ! » — Paul Sarkozy, directeur marketing, .CA par CIRA

« Les bernaches sont de belles créatures et un symbole du Canada. Ce sont aussi des connards totaux. Nous avons décidé de nous appuyer sur ces deux éléments pour rappeler aux propriétaires de petites entreprises canadiennes que choisir un .CA, c'est choisir le succès. — Alanna Nathanson, cofondatrice et directrice de la création, Giants & Gentleman

Autres ressources

À propos de CIRA

CIRA gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, l’organisation conçoit des technologies et des services de cybersécurité, tels que CIRA DNS Firewall et le Bouclier canadien de CIRA, qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

À propos de Giants & Gentlemen Advertising

G&G est une agence de création de marque dédiée au service des plus courageux. Ceux qui ont une ambition inébranlable d'emprunter la voie non conventionnelle dans le but de surpasser leurs concurrents. Nous aidons nos clients à réaliser cette ambition en dénichant des perspectives stratégiques significatives pour leurs marques et en leur donnant vie d'une manière qui garantit qu'ils se démarqueront comme des géants sur des marchés encombrés.

Personne-ressource pour les médias

Delphine Avomo Evouna

Spécialiste des communications, CIRA

613 315-1458

delphine.avomoevouna@cira.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fa7dada-9444-4924-8761-99f0dde36c7c/fr