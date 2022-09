Sun Group erhält Auszeichnung als Asiens führender integrierter Tourismuskonzern 2022

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

HANOI, Vietnam, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sun Group, einer der führenden vietnamesischen Immobilien- und Tourismusunternehmen, wurde am 7. September in Ho-Chi-Minh-Stadt bei den World Travel Awards Asia and Oceania 2022 für die Schaffung zahlreicher prestigeträchtiger und ikonischer Wahrzeichen geehrt, die als architektonische Meisterwerke gefeiert werden.



In Anerkennung der besten Anbieter im Bereich Tourismus und hochwertiger Produkte hat World Travel Awards (WTA), das prestigeträchtigste Preisverleihungsprogramm der Reisebranche, die Sun Group als Asiens führende integrierte Tourismusgruppe 2022 („Asia's Leading Integrated Tourism Group 2022“) ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurde die Sun Hospitality Group, eine Resort-Marke der Sun Group, als „Asia's Leading Hospitality Development Company“ ausgezeichnet. Vier Hotels und Resorts, die von Sun Group erbaut wurden und ihr gehören, einschließlich Capella Hanoi, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc und Premier Village Halong, wurden ebenfalls mit prestigeträchtigen WTA-Auszeichnungen geehrt.

Es ist eine Ehre für die Sun Group und auch für die vietnamesische Tourismusbranche, denn es ist das erste Mal, dass ein vietnamesisches Unternehmen diese Auszeichnung der WTA erhält, die schon als „Oscar der weltweiten Tourismusbranche“ bezeichnet wurde.

WTA wurde 1993 von Graham Cooke gegründet, um herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen der Reisebranche auszuzeichnen und zu würdigen. Dies ist eine international anerkannte Auszeichnung.

„Dies ist bedeutendes Geschenk für die Sun Group und wir sind voller Stolz. Diese Auszeichnung wird Sun Group sicherlich dazu motivieren, ihren Weg der 'Verschönerung unseres Landes' fortzusetzen, indem sie noch mehr erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbietet und dazu beiträgt, die Position des vietnamesischen Tourismus auf der Weltkarte des Tourismus schrittweise zu verändern und zu verbessern“, sagte Dang Minh Truong, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sun Group.

Tourismus-Ökosystem von Weltrang

Mit der Pionierarbeit in Bezug auf Urlaubsreisen von Weltformat in Vietnam haben die von der Sun Group geschaffenen Tourismus-Ökosysteme in Form der Resort- und Unterhaltungsprogramme der Spitzenklasse vielen Reisezielen einen frischen Wandel und eine neue Position verschafft. Die Meisterwerke der Sun Group haben den Touristen eindrückliche Erlebnisse beschert.

In Da Nang entwickelte die Gruppe mehrere Reiseziele, darunter Sun World Ba Na Hills (von WTA 2020 ausgezeichnet), Golden Bridge, Asia Park, Premier Village Danang Resort, Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort…

In Lao Cai sorgte die Sun Group mit dem rekordverdächtigen Fansipan-Seilbahnprojekt, Sun World Fansipan Legend, und dem 5-Sterne-Hotel de la Coupole MGallery Sa Pa für positive Veränderungen.

Die nördliche Provinz Quang Ninh ist das Land, in dem das gesamte touristische Ökosystem der Sun Group zusammenläuft, angefangen bei der touristischen Verkehrsinfrastruktur wie dem Van Don International Airport, der Schnellstraße Van Don – Mong Cai, dem Premier Village Ha Long und dem Hotel Yoko Onsen Quang Hanh.

In Phu Quoc hat die Gruppe fast 50 Strukturen errichtet und die Südinsel mit einem mediterranen Stadtkomplex, mit der Seilbahn Hon Thom, mit Sun World Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay enorm verändert…

Es gibt laut Graham Cooke nur sehr wenige Unternehmen in der Welt, die eine solche integrierte Tourismusentwicklung betreiben können wie die Sun Group, die in diesem Bereich aktiv die Initiative ergreift. Der von der Gruppe selbst errichtete Flughafen, der Privathafen, die 5-Sterne-Hotelkette, die Luxusresorts, die Wellness-Destinationen und die Vergnügungsparks sind allesamt bemerkenswerte Erfolge.

„Ich stelle fest, dass die Gruppe die Entwicklung des Lebensstils der Touristen sehr ernst nimmt. Dies ist ein so wichtiger Aspekt des integrierten Tourismus auf hohem Niveau. Die Sun Group hat sich die Wahl zu Asiens führendem integrierten Tourismuskonzern 2022 verdient. Ich bin sehr stolz auf ihre Erfolge“, betonte Graham Cooke.

Den Tourismus in Vietnam beleben

Die Sun Group wurde 2007 von einer Gruppe junger vietnamesischer Intellektueller, die in der Ukraine lebten, offiziell in Vietnam gegründet und hat sich inzwischen zu einem der führenden Immobilien- und Tourismusunternehmen Vietnams entwickelt, das aus den drei Mitgliedsunternehmen Sun World, Sun Property sowie Sun Hospitality Group und Hunderten von touristischen Bauwerken in drei Regionen Vietnams besteht.

Seit ihrer Gründung hat die Sun Group die Fahne Vietnams hochgehalten und den Ruf des Landes als eines der attraktivsten Reiseziele in der Region und auf der Weltkarte des Tourismus gestärkt.

Früher ein Billigreiseziel, wurde Vietnam kürzlich von der Zeitschrift Cruise Passenger als eines der luxuriösestenn Reiseziele der Welt in Asien mit großen Attraktionen im Weltmaßstab vorgestellt.

Der Tourismus hat sich in letzter Zeit zu einem der wichtigsten Sektoren der vietnamesischen Wirtschaft entwickelt, mit einem direkten Beitrag zum BIP von über 9 % im Jahr 2019, so Statista.com. Das Land verzeichnete 2019 eine der höchsten Zahlen an internationalen Touristenankünften im Asien-Pazifik-Raum, wobei die Tourismuseinnahmen vor 2020 jährlich gestiegen waren.

