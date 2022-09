Sun Group a été élu meilleur groupe de tourisme intégré d'Asie en 2022

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

HANOÏ, Vietnam, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Créateurs de nombreux monuments prestigieux et emblématiques, qui ont été salués comme des chefs-d'œuvre architecturaux, Sun Group, l'un des principaux promoteurs immobiliers et touristiques du Vietnam, a été honoré aux World Travel Awards Asia and Oceania 2022, à Hô-Chi-Minh-Ville le 7 septembre.



Le titre d'« Asia's Leading Integrated Tourism Group 2022 » a été décerné à Sun Group lors des World Travel Awards (WTA), le programme de récompenses le plus prestigieux de l'industrie du voyage qui distingue les meilleurs prestataires de services touristiques et de produits de qualité supérieure.

En outre, Sun Hospitality Group, une marque de villégiature de Sun Group, a également reçu le prix « Asia's Leading Hospitality Development Company ». Quatre hôtels et complexes créés et détenus par Sun Group, dont Capella Hanoi, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc et Premier Village Halong ont également été récompensés par des prix de prestige décernés lors des WTA.

C'est un honneur pour Sun Group ainsi que pour l'industrie touristique vietnamienne. Pour la première fois, une entreprise vietnamienne remporte ce prix WTA assimilé à « l'Oscar de l'industrie mondiale du voyage ».

Fondée en 1993, le programme des WTA a été créé par Graham Cooke pour récompenser et célébrer l'excellence dans divers secteurs de l'industrie du voyage. Il s'agit d'un prix reconnu à l'échelle mondiale.

« C'est une fierté et un cadeau significatif pour Sun Group. Il ne fait aucun doute que ce prix motivera Sun Group à poursuivre son voyage d'" embellissement de nos terres " en fournissant des produits et services plus élégants, en contribuant à changer progressivement et à élever la position du tourisme vietnamien sur la carte mondiale du tourisme », a déclaré M. Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group.

Écosystème touristique de classe mondiale

Avec les voyages d'agrément d'envergure internationale pionniers au Vietnam, les écosystèmes touristiques des programmes de villégiature et de divertissement de classe mondiale créés par Sun Group ont apporté un nouveau changement et offert une nouvelle place à de nombreuses destinations. Les chefs-d'œuvre de Sun Group ont permis de créer des expériences immersives pour les touristes.

À Da Nang, le groupe a développé plusieurs destinations dont Sun World Ba Na Hills (récompensé par le WTA 2020), Golden Bridge, Asia Park, Premier Village Danang resort, Mercure Danang French Village Bana Hills hotel, InterContinental Danang Sun Peninsula resort.

Sun Group a contribué à créer des changements dans la ville de Sa Pa, située dans la province de Lao Cai, grâce au projet record du téléphérique installé sur la montagne Fansipan, Sun World Fansipan Legend, l'hôtel 5 étoiles de la Coupole MGallery Sa Pa.

Dans le même temps, la province de Quang Ninh, dans le nord du pays, transforme les terres de la confluence complète de l'écosystème touristique de Sun Group, de l'infrastructure de transport pour le tourisme, comme l'aéroport International Van Don, Van Don - Mong Cai Expressway, parallèlement au Premier Village Ha Long et Yoko Onsen Quang Hanh.

À Phu Quoc, le groupe a développé près de 50 structures et a radicalement transformé l'île du Sud avec un ensemble urbain méditerranéen, le téléphérique Hon Thom, le Sun World Phu Quoc, le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…

Il y a très peu d'entreprises dans le monde susceptibles de posséder un tel développement touristique intégré comme Sun Group, lequel prend des initiatives de manière active dans ce domaine, selon M. Cooke. Le groupe a auto-développé l'aéroport, le port privé, la chaîne d'hôtels 5 étoiles, les complexes de luxe, les destinations de tourisme de bien-être et les parcs d'attractions, autant de réalisations remarquables.

« Je me rends compte que le groupe prend très au sérieux le développement des modes de vie des touristes. Il s'agit d'un élément tellement important du tourisme intégré à un niveau élevé. Sun Group mérite d'être élu en tant que groupe touristique intégré de premier plan pour l'Asie en 2022. Je suis très fier de leur réussite », a souligné M. Graham Cooke.

Illuminer le tourisme vietnamien

Officiellement établi au Vietnam en 2007 par un groupe de jeunes intellectuels vietnamiens vivant en Ukraine, Sun Group est désormais l'un des principaux promoteurs immobiliers et touristiques au Vietnam avec trois groupes membres, dont Sun World, Sun Property, Sun Hospitality Group et des centaines de constructions touristiques sur 3 régions du Vietnam.

Depuis sa création, Sun Group promeut le drapeau du Vietnam, renforçant ainsi sa réputation de destination parmi les plus attrayantes pour le tourisme dans la région et sur la carte du tourisme mondial.

Auparavant destination bon marché, le Vietnam a été récemment présenté par le magazine Cruise Passenger comme l'une des destinations asiatiques de luxe possédant les principales attractions du monde ainsi que les « stations les plus luxueuses du monde ».

Le tourisme est récemment devenu l'un des principaux secteurs de l'économie vietnamienne, avec une contribution directe au PIB de plus de 9 % en 2019, selon Statista.com.Le pays a enregistré l'un des nombres les plus élevés d'arrivées de touristes internationaux dans la région Asie-Pacifique en 2019, associé à des augmentations annuelles des recettes touristiques avant 2020.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfd67f3a-91dc-411f-9d1e-415e412e1272

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49e2aa44-395d-4a47-bd80-1550ea175a2a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31aac19f-b5c4-4b2a-aff6-376974b3c8b3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bcee1a75-e5fa-42a7-899a-e2b6c983516b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c90080f-f6a8-49f0-8181-e2a86f0d24a6