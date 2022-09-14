Sun Group荣获2022年亚洲“领先综合旅游集团”奖

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越南河内, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 9月7日，2022年世界旅游奖（亚洲和大洋洲）颁奖典礼在胡志明市举行，越南领先的房地产和旅游开发商Sun Group因其创造了许多著名且堪称建筑杰作的标志性地标而获奖。



为表彰旅游和高标准产品最佳提供商，旅游行业最负盛名的奖项“世界旅游奖”（WTA）将Sun Group评为“2022年亚洲领先综合旅游集团”。

此外，Sun Group旗下的度假村品牌Sun Hospitality Group也被授予“亚洲领先酒店开发公司”。由Sun Group兴建和拥有的四家酒店和度假村，包括Capella Hanoi、JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay、New World Phu Quoc及Premier Village Halong，也荣获WTA大奖。

这对Sun Group以及越南的旅游业来说都是一种荣誉，因为这是越南企业首次获得WTA颁发的奖项，该奖项被誉为“世界旅游行业的奥斯卡”。

WTA于1993年由Graham Cooke创建，旨在奖励和表彰旅游行业各个领域的卓越表现。这是一项国际公认的奖项。

“这对Sun Group来说是一个值得骄傲和意义深远的礼物。这一奖项无疑将激励Sun Group通过提供更具代表性的产品和服务，继续其“装扮我们土地”的旅程，从而帮助逐步改变和提高越南旅游业在世界旅游地图上的地位，”Sun Group董事会主席Dang Minh Truong先生表示。

世界级旅游生态系统

凭借越南世界一流的休闲旅行，Sun Group创建的世界级度假村和娱乐项目旅游生态系统为许多目的地带来了焕然一新的变化和新的地位。Sun Group的杰出作品为游客提供了无障碍的沉浸式体验。

在岘港，该集团开发了多个旅游目的地，包括Sun World Ba Na Hills（荣获WTA 2020奖项）、Golden Bridge、Asia Park、Prime Dang度假村、Mercure Danang French Village Bana Hills酒店、InterContinental Danang Sun Peninsula度假村等。

在老街，Sun Group通过创纪录的番西邦峰缆车项目、Sun World Fansipan Legend以及5星级美景阁酒店Hotel de la Coupole为沙巴带来了改变。

同时，北部的广宁省完全融汇了Sun Group旅游生态系统，包括文顿国际机场、文顿-芒街高速路以及下龙第一村和Yoko Onsen Quang Hanh等旅游交通基础设施。

在富国岛，该集团开发了近50个建筑，通过一座地中海小镇风格的综合建筑、Hon Thom缆车、Sun World Phu Quoc、JW Marriott Phu Quo Emerald Bay等设施彻底改变了南岛屿的面貌。

Cooke先生表示，世界上鲜有公司能像Sun Group一样拥有此种旅游综合开发力度，在此领域积极采取行动。集团自己开发了机场、私人港口、5星级连锁酒店、豪华度假村、健康旅游目的地和游乐公园，这一切都是显著的成就。

“我知道，该集团非常重视开发游客的时尚生活方式。这是高端综合旅游非常重要的组成部分。Sun Group被评选为2022年亚洲领先综合旅游集团乃众望所归。我对他们的成就感到非常自豪。”Graham Cooke先生强调说。

将越南旅游业发扬光大

2007年，Sun Group由生活在乌克兰的一群越南青年知识分子在越南正式成立，现已成为越南领先的房地产和旅游开发商，拥有三个下属集团，包括Sun World、Sun Property、Sun Hospitality Group以及遍布越南三个地区的数百个旅游业建筑。

自成立以来，Sun Group为越南摇旗呐喊，提高了其作为地区和世界旅游地图上最具吸引力目的地之一的声誉。

从过去的低成本目的地到最近的“世界上最豪华度假村”，越南已被《Cruise Passenger》杂志评为拥有世界领先景点的亚洲奢侈旅行目的地之一。

根据Statista.com的数据，旅游业最近已成为越南经济的一个主要部门，2019年对国内生产总值的直接贡献超过9%。2019年，越南是亚太地区国际游客人数最多的国家之一，在2020年之前，旅游收入每年都有增加。

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