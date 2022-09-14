Sun Group 榮獲 2022 年亞洲領先的綜合旅遊集團

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越南河內, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 於 9 月 7 日在胡志明市舉行的 2022 年亞洲和大洋洲世界旅遊頒獎典禮上，Sun Group 作為越南領先的房地產和旅遊開發商之一獲得了榮譽，它創立的許多著名和標誌性的地標建築，被譽為建築傑作。



為表彰旅遊和高標準產品的最佳供應商，旅遊業最著名的獎項計劃——世界旅遊大獎（WTA）將 Sun Group 評為「2022 年亞洲領先的綜合旅遊集團」。

此外，Sun Group 旗下的度假村品牌 Sun 酒店集團，被評為「亞洲領先的酒店發展公司」。由 Sun Group 創立和擁有的四個酒店和度假村，包括 Capella Hanoi、 JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay、 New World Phu Quoc 和 Premier Village Halong 也獲得了 WTA 的聲望獎項。

這是 Sun Group 和越南旅遊業的榮譽，因為這是越南企業首次獲得 WTA 的獎項，該獎項被稱為「世界旅遊業的奧斯卡」。

WTA 由 Graham Cooke 於 1993 年創立，以獎勵和表彰旅遊行業中各個領域的卓越成就。這是國際公認的獎項。

Sun Group 董事會主席 Dang Minh Truong 先生說︰「這是 Sun Group 的驕傲，也是一份有意義的禮物。該獎項肯定會鼓勵 Sun Group 繼續提供更優質 的產品和服務「使我們的土地變得更美」，從而在世界旅遊地圖上逐步改變和提高越南旅遊的地位。」

世界級的旅遊生態系統

隨著越南的世界一流休閒旅遊， Sun Group 打造的世界一流度假村和娛樂計劃的旅遊生態系統為許多目的地帶來了新的改變和定位。Sun Group 的出色工作為遊客帶來沉浸式體驗。

在峴港市，該集團已開發了幾個目的地，包括 Sun World Ba Na Hills （由 WTA 2020 授予）、 Golden Bridge、 Asia Park、 Premier Village Danang resort、 Mercure Danang French Village Bana Hills 酒店、InterContinental Danang Sun 半島度假酒店……

在老街市，Sun Group 透過破紀錄的 Fansipan 纜車項目 Sun World Fansipan Legend， 5 星級酒店 de la Coupole MGallery Sa Pa，大大改變了 Sa Pa。

與此同時， 廣寧省北部是 Sun Group 旅遊生態系統完全融合的地方，從旅遊的交通基礎設施，例如凡頓 國際機場、 Van Don - Mong Cai 高速公路），以及主要的村莊 Ha Long 和 Yoko Onsen Quang Hanh。

在富國島，該集團已開發了近 50 種建築，並顯著改變了南島的地中海複合城鎮， Hon Thom 纜車， Sun World Phu Quoc， JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay...

Cooke 說，世界上很少有公司像 Sun Group 在這個領域擁有這樣的整合旅遊發展。集團自行開發的機場、私人港口、五星級連鎖酒店、豪華度假村、健康旅遊目的地和遊樂園都取得了顯著的成就。

Graham Cooke 強調 「我意識到該集團非常重視遊客生活方式的發展。這是高水平綜合旅遊的重要組成部分。Sun Group 榮獲 2022 年亞洲領先的綜合旅遊集團是當之無愧的。我為他們的成就感到非常自豪。」

為越南的旅遊業增添活力

Sun Group 由一群生活在烏克蘭的越南青年知識分子於 2007 年在越南正式成立，現已成為越南領先的房地產和旅遊開發商之一，旗下有 3 個集團，包括 Sun World、 Sun Property、 Sun Hospitality Group 和 3 個地區的數百個旅遊建築。

自成立以來， Sun Group 令越南更為人熟識，並提高其作為該地區和世界旅遊地圖上最具吸引力的目的地之一的聲譽。

從過去的低成本旅遊目的地，到最近的「世界上最豪華的度假村」，越南已經被《Cruise Passenger》雜誌介紹為世界領先的亞洲豪華目的地之一。

根據 Statista.com 的數據，旅遊業已成為越南經濟的主要產業之一， 2019 年國內生產總值的直接貢獻超過 9% 。該國是 2019 年亞太區國際遊客來訪人數最多的國家之一，每年的旅遊收入在 2020 年前均有增長。

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