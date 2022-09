Mandalay Resources Corporation tillhandahåller en prospekteringsuppdatering om Shepherd och den nyligen upptäckta Kendal-förlängningen

TORONTO, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”Bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om borrningsprospektet vid Costerfield-verksamheten i Victoria i Australien.



Nya borrningshöjdpunkter:

Borrning i Shepherd stöder och förlänger höghaltig ådring norrut och förlänger och uppgraderar den södra delen. 234,7 g/t guld över 4,17 m (uppskattad sann bredd ”ETW” 1,49 m) i BC262; 377,4 g/t guld över 0,54 m (ETW 0,40 m) i BC371;

Mineralisering ligger 300 m söderut längs trenden för Shepherd och ytterligare 150 m på djupet, som omfattar: 332,0 g/t guld över 0,33 m (ETW 0,26 m) i BC274W1;

Potentiell tredje ådringshorisont vid Shepherd, belägen i tre borrhål cirka 40 m längre väster om den kända Shepherd-ådern, som omfattar 17,6 g/t guld och 18,6 % antimon över 0,17 m (ETW 0,17 m) i BC299;

Ytterligare ådror öster om Youle med hög utvidgningspotential, som omfattar: 22,2 g/t guld och 16,0 % antimon över 0,24 m (ETW 0,12 m) i BC295;

Borrning ovanför Youle påvisar en oupptäckt och outvunnen åderpanel, som omfattar: 27,8 g/t guld och 31,5 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328.





OBS! Ytterligare detaljer kring förekomsten av betydande förekomster inom kompositintervall finns i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, styrelseordförande och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Under 2022 har Mandalay fokuserat på att bekräfta kvalitetskontinuitet genom Shepherd och att utvidga ådringshorisonten både på djupet och i söder. Den pågående borrningen vid Costerfield uppnår dessa mål, men programmen är ännu inte slutförda och kommer att fortsätta till 2023 innan Shepherd-trendens potential förstås bättre. Spännande är att borrning har påvisat en potentiell tredje ådringshorisont inom Shepherd-domänen. Den här nya upptäckten ligger något djupare och längre västerut på domänen och kan utgöra en förlängning på en stegvis utveckling av guldkoncentrationen över strukturer.

”Resultaten av borrningsprogrammet stödjer till stor del de resultat som diskuterades i vår tidigare Shepherd-uppdatering (se pressmeddelandet från 5 oktober 2021) med de norra och södra höghaltiga domänerna inom Shepherd bekräftade, och vad beträffar Suffolk-ådern, förbättrade resultat i både de norra och södra förlängningarna. Dessutom har övergången från Youle till Shepherd nu utvunnits på 13 nivåer med provtagning i gruvan som visar stark korrelation till borrning.

”Mandalay har också fokuserat på att undersöka omgivningarna i det övre Youle- och Kendal/området. Två områden har vuxit fram med potential att ligga nära malmkällor och är ett fokus för fortsatt prospektering.”

”För närvarande är borrplattformarna under jord inte optimalt placerade för det framväxande ådringssystemet på djupet vid Costerfield. Mandalay utformar för närvarande en specialbyggd borrenhet som kommer att sträcka sig från Shepherds underjordiska infrastruktur. Denna plats möjliggör kortare borrhål och kommer åt ådringen i en mer gynnsam vinkel. Under tiden tar Mandalay tillfället i akt att gå vidare med andra mål i närheten av gruvan och regionen i syfte att upptäcka och utveckla nya fyndigheter i Costerfield-regionen.”

En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon finns på Mandalays webbplats eller genom att klicka här .

Utfyllnadsborrning i Shepherd-zonen

Shepherds ådersystem innehåller en serie guldbärande kvartsådror som på vissa platser också innehåller stibnit. Guldet i ådern kännetecknas av grov kornstorlek. Denna egenskap ger större variation i guldhalter mellan förekomster jämfört med vad som ses i Youle-malmkroppen. Mandalay har investerat i ytterligare borrning för att öka förtroendet för höghaltiga domäner och glest borrade utvidgningar. Sedan den senaste uppdateringen i oktober 2021 har ytterligare 57 hål borrats in i Shepherd-ådringen, vilket förbättrar haltförtroendet genom dessa områden.

Den norra höghaltiga zonen i Suffolk bekräftats av ytterligare tre förekomster i samma åder med en höjdpunkt på 377 g/t guld över 0,54 m (ETW 0,40 m) i BC317 (figur 1) och 347g/t guld över 0,27 m (ETW 0,20 m) i BC316 (figur 2).

Fig. 1. BC317 Borrkärna som visar gulbärande kvartsådror som är representativa för den norra delen av Suffolk-ådern.

Fig. 2. Längdsnitt av Shepherd- och Suffolk-ådror med nya resultat märkta med hål-id. Resultat för halter över 7,5 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m kommenteras också med uppskattad sann bredd och halt.

Dessutom har den södra delen av Suffolk-ådern nyligen uppgraderats och utvidgats med pågående borrning som belyser ett framväxande höghaltigt område med 204 g/t guld och 15,9 % antimon över 0,11 m (ETW 0,08 m) i BC335 (figur 3) och 361 g/t guld och 8,1 % antimon över 0,52 m (ETW 0,19 m) i BC336.

Fig. 3. BC335 Borrkärna som visar kvarts-stibnit-ådror som är representativa för den södra delen av Suffolk-ådern.

Utökad borrning

Under 2022 har Mandalay också påbörjat ett utökat borrningsprogram för Shepherd-ådern. Navigeringsborrning och långa, svepande borrhål från ytan har krävts för att komma åt vissa områden på grund av brist på lämpliga borrplattformar under jord, vilket leder till att programmet går långsamt framåt. För detta ändamål utformar Mandalay en lämplig, specialbyggd underjordisk borrplattform för att bättre komma åt de områden som krävs.

De initiala borrningsresultaten är dock uppmuntrande och visar att systemet är mineraliserat ytterligare 150 m under tidigare borrning och ytterligare 300 m söderut. Två förekomster på ungefär 50-100 m under tidigare känd mineralisering och 170 m från varandra visar god potential för en utvidgning omedelbart under den högre sydliga delen av Shepherd-ådern. Dessa fynd är 32 g/t guld över 0,33 m (ETW 0,30 m) i BC274W1 och 46,7 g/t guld över 0,27 m (ETW 0,15 m) i BC342W1 (figur 4).

Fig. 4. Längd- och lutande plansektion av Shepherd-systemet som visar konturer av kända Shepherd-ådror och resultat från programmen för utvidgningsborrning. Platsen för Youle East-programmet visas också. Resultat för halter över 1,5 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m kommenteras också med uppskattad sann bredd och halt.

Fig. 5. Foton på borrsnitt och mikrofotografier av Shepherd djupförlängning återges i BC274W1 som visar guld i ådern. Notera den betydande mängden guld som syns under kvartens yta nederst till vänster.

Den södra delen av Shepherd är ännu inte tillräckligt förstådd, men ett fynd längst söderut längs Shepherd-trenden (BC315) kan vara en indikation på nya fyndigheter. Upprepning av provtagning vid Costerfield är vanligt inom Augusta- och Cuffley-fyndigheterna som finns längs Shepherd-trenden ca 1,5 km söderut.

Detta borrningsprogram har också framhållit ytterligare en åderhorisont i väst som nu har påträffats i tre borrhål. När den projiceras norrut kan denna ådring vara parallell med Shepherd-ådrorna och vara värd för ett västligt fyndområde över Shepherd-systemet. Denna potential står i fokus för prospektering inom en nära framtid.

På djupet verkar Shepherd-systemet utvecklas genom en serie förskjutningar västerut över platta laminerade kvartsådror. Systemet på djupet är fortfarande outforskat och med de uppmuntrande resultaten från BC274 och BC342W1 är området fortfarande en hög prioritet för Mandalays nära framtida prospektering.

Fig. 6. Tvärsnitt av Shepherd- och Youle-systemet som visar var ådringen finns och belyser Shepherds stegvisa egenskaper på djupet.

Youle East

Ovanför den södra utvidgningen till Shepherd och återigen inom Youles fotvägg har ytterligare ådror hittats inom Youle Easts borrningsprogram. Resultaten är inte av lika hög halt som de viktigaste delarna av Youle och Shepherd. Men precis som i Shepherd South-programmet har det visat halter längre söderut från den nuvarande verksamheten. Denna nya åderhorisont ligger cirka 100 m från Youles åtkomstinfrastruktur och har endast testats lokalt, men det är troligt att denna mineralisering fortsätter norrut vid Youle. Platsen för förekomsterna kan ses i figur 4 och 6 med den sydligaste klassificeringen (BC298) 9,98 g/t guld över 0,29 m (ETW 0,12 m). En höjdpunkt inom detta område är 131 g/t guld och 45 % antimon över en sann bredd på 7 cm i MB011.

Kendal

Precis som Shepherd-ådrorna består Kendal-systemet av subvertikala stibnit-kvarts-guldådror. I stället för att förekomma under Youle avviker emellertid Kendal-ådringen från Youles topp. Denna typ av ådror var framträdande i den historiska Costerfield-gruvan som drevs mellan 1860 och 1930. Den senaste borrningen i södra och västra delen av den historiska gruvan har resulterat i den uppåtgående utvidgningen av Kendal-ådror som också bröts i Youles inledande utveckling 2018.

Initiala resultat för detta område är uppmuntrande med 40,6 g/t guld och 40,4 % antimon över 0,40 m (ETW 0,26 m) i BC308 och 27,8 g/t guld samt 31,5 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328. Geologisk tolkning av området så här långt indikerar att ådern finns mellan två platta liggande strukturer, med Youle-malmkroppen vid dess bas och nummer 3 bryts vid dess övre gräns. Panelen växer i höjd söderut och är avstängd där nummer 3 sammanfaller med Youle norrut (bild 7). Panelens södra utbredning är inte förstådd och kommer att stå i fokus för ett kommande borrprogram.

Fig. 7. Längdsnitt, med tvärsnitt på höger sida, av den nyligen förlängda Kendal-ådern. Resultat för halter över 1,5 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m kommenteras också med uppskattad sann bredd och halt.

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av borrprover med grovkornigt guld. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)) samt en medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

Bilaga

Tabell 1. Borrkompositer

DRILL HOLE ID FROM (M) TO (M) DRILL WIDTH (M) TRUE WIDTH (M) AU GRADE (G/T) SB GRADE (%) AU (G/T) OVER MIN. 1.8M MINING WIDTH VEIN NAME BC243 175.10 175.30 0.20 0.13 82.5 LLD 5.9 Coopworth BC245 345.89 346.75 0.86 0.51 16.1 LLD 4.6 Coopworth BC246 319.59 319.79 0.20 0.10 99.3 LLD 5.7 Coopworth BC249 135.41 135.52 0.11 0.11 0.1 LLD 0.0 Coopworth BC262 73.64 73.85 0.21 0.16 168.0 LLD 15.2 Coopworth BC263 65.00 65.72 0.72 0.46 164.0 0.2 42.3 Coopworth BC271 68.05 70.38 1.45 0.75 24.2 7.1 16.9 Coopworth BC267 140.85 141.00 0.15 0.14 0.1 LLD 0.0 Dorper BC268 184.70 184.89 0.19 0.12 0.1 LLD 0.0 Dorper BC269 189.73 190.03 0.30 0.23 13.6 LLD 1.7 Dorper BC316 199.10 199.30 0.20 0.12 113.0 0.2 7.6 Dorper BC317W1 189.35 189.57 0.22 0.19 9.2 LLD 1.0 Dorper BC261 156.66 156.76 0.10 0.06 0.1 LLD 0.0 Hampshire AG023 68.05 69.67 1.62 0.85 21.0 31.8 44.3 Kendal BC001 279.55 279.62 0.07 0.06 3.1 LLD 0.1 Kendal BC125 42.11 42.55 0.44 0.33 1.6 10.9 4.9 Kendal BC126 38.92 39.14 0.22 0.19 1.1 8.2 2.1 Kendal BC307 68.61 68.99 0.38 0.22 39.0 14.3 9.0 Kendal BC308 51.96 52.36 0.40 0.26 40.6 40.4 19.2 Kendal BC311 48.09 51.45 3.36 2.38 6.0 5.0 17.4 Kendal BC325 62.61 62.73 0.12 0.07 52.3 13.2 3.3 Kendal BC326 66.16 66.28 0.12 0.07 9.0 6.8 0.9 Kendal BC328 78.34 79.01 0.67 0.36 27.8 31.5 20.3 Kendal KD529 71.6 71.81 0.21 0.19 50.0 48.3 16.9 Kendal KD530 74.5 74.65 0.15 0.14 2.7 6.3 1.4 Kendal KD553 35 35.1 0.1 0.08 23.7 3.1 1.4 Kendal KD557 51.25 52.3 1.05 0.72 0.1 2.0 1.9 Kendal KD574 51.36 51.485 0.125 0.09 47.2 25.2 5.3 Kendal KD576 68.72 68.88 0.16 0.08 20.1 10.4 1.9 Kendal KD580 18 18.27 0.27 0.18 65.5 21.3 11.8 Kendal KD588 16.27 16.6 0.33 0.27 20.9 9.3 6.4 Kendal KD688 29.87 30.01 0.14 0.11 50.7 0.2 3.1 Kendal MA005 206.47 206.73 0.26 0.19 9.1 6.9 2.6 Kendal BC243 157.85 158.21 0.36 0.22 26.2 LLD 3.2 Merino BC244 196.20 196.33 0.13 0.11 0.9 LLD 0.1 Merino BC245 333.45 336.74 3.29 1.34 11.2 LLD 8.4 Merino BC246 307.94 308.21 0.27 0.00 7.4 1.0 0.0 Merino BC270 96.25 96.40 0.15 0.12 0.8 LLD 0.1 Merino BC272 142.24 143.46 1.22 0.85 0.8 LLD 0.4 Merino BC273 140.07 141.10 1.03 0.72 120.2 LLD 47.8 Merino BC299 912.39 912.56 0.17 0.17 17.6 18.6 5.7 Perendale BC300 351.46 351.69 0.23 0.13 0.1 LLD 0.0 Perendale BC344 375.86 376.67 0.81 0.58 0.4 2.3 1.8 Perendale BC320 26.78 27.45 0.67 0.38 0.4 LLD 0.1 Shepherd BC321 279.43 279.75 0.32 0.29 0.4 LLD 0.1 Shepherd BC323 64.17 64.29 0.12 0.07 1.7 LLD 0.1 Shepherd BC323 76.54 76.65 0.11 0.07 50.7 16.5 3.4 Shepherd BC324 50.74 52.70 1.96 1.85 LLD LLD 0.0 Shepherd BC324 116.08 118.10 2.02 1.07 39.2 LLD 23.4 Shepherd BC327 147.68 149.34 1.66 1.00 0.9 LLD 0.5 Shepherd BC329 27.78 30.47 1.38 0.73 2.1 LLD 0.9 Shepherd BC330 17.06 18.55 1.49 1.26 1.5 LLD 1.0 Shepherd BC331 20.23 20.43 0.20 0.10 0.5 LLD 0.0 Shepherd BC332 23.90 24.30 0.40 0.30 0.1 LLD 0.0 Shepherd BC333 27.76 28.47 0.71 0.41 2.3 LLD 0.5 Shepherd BC242 98.76 99.05 0.29 0.17 24.3 LLD 2.3 Shepherd BC243 165.38 167.54 2.16 0.98 18.4 0.8 11.0 Shepherd BC244 212.76 212.91 0.15 0.06 1.2 LLD 0.0 Shepherd BC245 338.78 340.31 400.20 0.62 107.8 14.8 48.9 Shepherd BC246 314.89 319.79 4.90 1.19 37.9 7.9 37.0 Shepherd BC247 174.29 174.89 0.60 0.32 359.4 0.4 64.1 Shepherd BC249 126.94 127.30 0.36 0.19 119.0 LLD 12.6 Shepherd BC250 159.86 160.47 0.61 0.43 6.1 LLD 1.5 Shepherd BC250W1 158.88 159.65 0.77 0.48 22.2 LLD 5.9 Shepherd BC258 45.80 46.75 0.95 0.52 24.0 LLD 6.9 Shepherd BC260 107.53 107.71 0.18 0.14 2.4 LLD 0.2 Shepherd BC260W1 106.47 107.00 0.53 0.33 1.2 LLD 0.2 Shepherd BC261 126.01 126.54 0.53 0.41 4.5 LLD 1.0 Shepherd BC262 60.76 64.93 4.17 1.49 234.7 LLD 194.4 Shepherd BC263 55.39 56.14 0.75 0.26 70.6 LLD 10.2 Shepherd BC266 237.58 237.98 0.40 0.33 0.5 LLD 0.1 Shepherd BC270 109.11 110.43 1.32 0.70 63.0 11.4 34.7 Shepherd BC271 62.45 63.20 0.75 0.34 18.1 36.5 19.3 Shepherd BC273W1 148.25 149.15 0.90 0.25 0.5 LLD 0.1 Shepherd BC274 321.48 321.72 0.24 0.19 65.0 LLD 6.9 Shepherd BC275 382.65 386.35 3.70 2.17 5.1 LLD 5.1 Shepherd BC276 38.07 38.74 0.67 0.68 0.5 LLD 0.2 Shepherd BC279 65.67 66.08 0.41 0.17 41.3 LLD 3.9 Shepherd BC281 26.75 26.96 0.21 0.13 282.0 39.6 26.9 Shepherd BC282 95.53 98.62 3.09 1.59 11.0 LLD 9.7 Shepherd BC287 279.36 279.49 0.13 0.07 2.8 7.6 0.8 Shepherd BC287 290.97 292.04 1.07 0.53 35.6 10.9 17.9 Shepherd BC296 235.31 236.88 1.69 0.64 2.6 LLD 0.9 Shepherd BC301 293.24 293.35 0.11 0.08 0.6 LLD 0.0 Shepherd BC319 26.80 27.30 0.50 0.32 28.2 20.8 13.6 Shepherd BC274W1 380.89 381.22 0.33 0.26 332.0 LLD 48.0 Shepherd Depth BC274W2 423.08 430.56 7.48 5.29 0.2 LLD 0.2 Shepherd Depth BC303 208.94 209.05 0.11 0.08 3.5 LLD 0.2 Shepherd Depth BC304 218.37 218.51 0.14 0.11 6.1 LLD 0.4 Shepherd Depth BC309 201.03 201.30 0.27 0.13 LLD LLD 0.0 Shepherd Depth BC310 211.77 211.90 0.13 0.09 5.1 LLD 0.3 Shepherd Depth BC322 381.20 381.40 0.20 0.13 6.6 LLD 0.5 Shepherd Depth BC339 457.71 458.74 1.03 0.77 1.8 LLD 0.8 Shepherd Depth BC342W1 324.31 324.58 0.27 0.15 46.7 LLD 3.9 Shepherd Depth BC290 340.17 340.31 0.14 0.09 0.9 LLD 0.0 Shepherd South BC299 810.41 810.53 0.12 0.08 1.6 0.5 0.1 Shepherd South BC299W1 758.61 758.82 0.21 0.14 0.1 1.6 0.3 Shepherd South BC299W1 731.77 731.88 0.11 0.11 0.1 4.9 0.7 Shepherd South BC299W1 909.57 909.97 0.40 0.37 0.3 LLD 0.1 Shepherd South BC299W1 579.84 580.04 0.20 0.10 2.1 LLD 0.1 Shepherd South BC315 719.35 720.02 0.67 0.38 1.7 3.5 2.1 Shepherd South BC315 713.05 713.43 0.38 0.32 0.2 6.4 2.7 Shepherd South BC243 246.36 246.82 0.46 0.16 86.4 4.1 8.5 Suffolk BC244 271.55 271.80 0.25 0.22 9.3 LLD 1.1 Suffolk BC244 271.55 271.80 0.25 0.22 9.3 LLD 1.1 Suffolk BC245 428.61 430.55 253.02 1.40 24.0 LLD 18.7 Suffolk BC246 425.59 427.33 1.74 1.27 44.5 LLD 31.4 Suffolk BC247 202.14 202.41 0.27 0.19 0.6 LLD 0.1 Suffolk BC250 197.26 197.68 0.42 0.22 93.9 LLD 11.6 Suffolk BC264 124.20 124.97 0.77 0.38 2.4 LLD 0.5 Suffolk BC266 211.07 211.61 0.54 0.51 1.0 LLD 0.3 Suffolk BC267 133.94 134.13 0.19 0.17 308.0 LLD 29.9 Suffolk BC268 153.62 153.95 0.33 0.28 LLD LLD 0.0 Suffolk BC269 161.96 162.08 0.12 0.07 4.1 LLD 0.2 Suffolk BC273 187.19 187.33 0.14 0.11 0.5 LLD 0.0 Suffolk BC274 376.78 377.07 0.29 0.19 24.1 LLD 2.6 Suffolk BC275 291.53 291.70 0.17 0.09 59.7 2.5 3.2 Suffolk BC277 16.38 16.96 0.58 0.56 LLD LLD 0.0 Suffolk BC278 29.15 29.74 0.59 0.25 3.0 LLD 0.4 Suffolk BC279 39.12 40.33 1.21 0.55 0.1 LLD 0.0 Suffolk BC286W1 259.36 259.65 0.29 0.28 0.1 LLD 0.0 Suffolk BC297 332.81 333.05 0.24 0.14 1.4 LLD 0.1 Suffolk BC316 176.11 176.38 0.27 0.20 347.0 LLD 38.6 Suffolk BC317 165.06 165.60 0.54 0.40 377.4 LLD 83.9 Suffolk BC317W1 167.24 167.38 0.14 0.12 246.0 LLD 16.4 Suffolk BC318 162.76 162.89 0.13 0.12 64.2 LLD 4.3 Suffolk BC321 233.42 234.08 0.66 0.55 10.1 LLD 3.1 Suffolk BC335 104.55 104.66 0.11 0.08 204.0 15.9 10.7 Suffolk BC336 80.20 80.72 0.52 0.19 361.4 8.1 40.1 Suffolk BC337 59.32 59.69 0.37 0.31 43.2 4.6 9.3 Suffolk BC338 194.79 194.90 0.11 0.08 2.3 LLD 0.1 Suffolk BC007 634.76 635.24 0.48 0.39 0.2 LLD 0.0 Youle East BC041 377.22 377.32 0.10 0.07 0.5 LLD 0.0 Youle East BC041 385.41 386.23 0.82 0.14 5.9 1.5 0.7 Youle East BC291 115.28 115.59 0.31 0.14 0.3 7.5 1.4 Youle East BC291 124.08 124.39 0.31 0.07 8.1 LLD 0.3 Youle East BC292 151.60 151.77 0.17 0.12 1.0 LLD 0.1 Youle East BC294 103.25 103.68 0.43 0.42 4.0 2.9 2.5 Youle East BC295 93.38 93.62 0.24 0.12 22.2 16.0 3.9 Youle East BC298 135.58 135.87 0.29 0.12 10.0 LLD 0.7 Youle East MB011 306.96 307.10 0.14 0.14 30.8 18.7 5.7 Youle East MB011 317.98 318.05 0.07 0.07 130.9 44.6 9.1 Youle East

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:



AuEq g per t=Au g per t+Sb%× Sb price per 10kg×Sb processing recovery Au price per g×Au processing recovery

Använda priser och återvinning: Au $/oz = 1 700; Sb $/t = 12 500; Au-utvinning = 93 % och; Sb-utvinning = 95 %



2. LLD betecknar en mängd antimon som inte kan upptäckas. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %

3. Kompositer som inte tolkas som är kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m anses inte vara signifikanta och registreras inte här.

Tabell 2. Uppgifter om borrkrage

Drill Program Drill Hole ID Easting Northing Elevation Depth Dip Azimuth Date Complete Kendall Upper AG023 15374 6773 959 89.66 5.3 45.5 16/09/2019 Kendall Upper BC001 15203 6724 1193 394.30 -40.7 110.8 8/07/2014 Kendall Upper BC125 15380 6794 953 60.37 10.7 65.2 8/07/2020 Kendall Upper BC126 15380 6794 954 51.48 19.0 85.2 10/07/2020 Kendall Upper BC307 15377 6725 969 153.50 52.0 101.1 11/04/2022 Kendall Upper BC308 15377 6724 969 150.00 39.7 77.7 16/04/2022 Kendall Upper BC311 15407 6879 953 74.60 32.5 113.2 4/07/2022 Kendall Upper BC325 15377 6725 969 113.80 44.6 131.0 16/06/2022 Kendall Upper BC326 15377 6724 969 137.30 34.9 146.1 24/06/2022 Kendall Upper BC328 15374 6734 969 117.78 32.2 54.8 27/06/2022 Kendall Upper KD529 15344 6759 959 82.80 5.8 80.0 26/07/2019 Kendall Upper KD530 15344 6758 959 81.00 15.0 103.0 28/07/2019 Kendall Upper KD553 15383 6765 961 44.30 22.1 77.9 9/09/2019 Kendall Upper KD557 15373 6773 958 82.00 11.8 58.6 23/09/2019 Kendall Upper KD574 15374 6740 969 70.00 16.5 62.4 22/10/2019 Kendall Upper KD576 15374 6740 969 90.45 12.8 40.1 23/10/2019 Kendall Upper KD580 15399 6795 951 35.00 23.7 66.6 25/10/2019 Kendall Upper KD588 15396 6735 970 34.90 10.9 135.4 8/11/2019 Kendall Upper KD688 15399 6824 952 39.15 30.5 122.7 1/04/2020 Kendall Upper MA005 15531 6501 1188 230.10 -41.1 289.5 6/11/2020 Shepherd Depth Extension BC274W1 15379 6754 958 603.00 -66.7 289.1 11/04/2022 Shepherd Depth Extension BC274W2 15379 6754 958 605.80 -66.7 289.1 20/05/2022 Shepherd Depth Extension BC303 15064 7178 632 254.80 -47.5 79.9 7/03/2022 Shepherd Depth Extension BC304 15064 7177 632 257.10 -54.3 90.1 15/03/2022 Shepherd Depth Extension BC309 15063 7179 632 308.70 -49.1 54.5 1/04/2022 Shepherd Depth Extension BC310 15063 7176 632 313.50 -49.4 119.3 27/04/2022 Shepherd Depth Extension BC322 15379 6754 634 549.00 -65.5 268.5 21/06/2022 Shepherd Depth Extension BC334W1 15329 7089 736 480.00 -70.1 254.9 29/07/2022 Shepherd Depth Extension BC339 15379 6755 958 518.80 -65.5 292.5 28/07/2022 Shepherd Depth Extension BC342W1 15329 7089 736 549.90 58.0 222.0 22/08/2022 Shepherd Infill BC242 15311 6889 820 150.00 -48.5 232.8 15/09/2021 Shepherd Infill BC243 15347 7057 764 312.00 -13.6 220.5 16/09/2021 Shepherd Infill BC244 15346 7057 763 500.00 -31.8 224.0 1/10/2021 Shepherd Infill BC245 15380 6755 958 500.00 -56.2 313.9 4/10/2021 Shepherd Infill BC246 15380 6755 958 454.10 -57.0 313.1 21/10/2021 Shepherd Infill BC247 15347 7061 763 227.80 -44.1 301.0 14/10/2021 Shepherd Infill BC249 15346 7060 763 230.00 -40.7 276.1 6/10/2021 Shepherd Infill BC250 15346 7061 763 224.69 -46.2 287.4 26/10/2021 Shepherd Infill BC250W1 15346 7061 763 162.80 -46.2 287.4 28/10/2021 Shepherd Infill BC258 15226 7153 652 84.50 -9.1 48.5 21/12/2021 Shepherd Infill BC260 15184 7195 697 155.60 -37.0 70.5 5/10/2021 Shepherd Infill BC260W1 15184 7195 697 191.50 -37.0 70.5 18/10/2021 Shepherd Infill BC261 15185 7195 696 177.40 -57.8 88.9 11/10/2021 Shepherd Infill BC262 15285 7030 737 117.80 -21.6 219.3 5/10/2021 Shepherd Infill BC263 15285 7032 736 68.60 -42.7 255.6 10/10/2021 Shepherd Infill BC264 15147 7139 658 182.00 -56.5 61.9 2/11/2021 Shepherd Infill BC266 15055 7175 634 264.00 -4.5 135.7 3/11/2021 Shepherd Infill BC267 15093 7177 633 225.10 -22.8 71.9 26/11/2021 Shepherd Infill BC268 15093 7178 632 243.26 -20.8 51.0 13/12/2021 Shepherd Infill BC269 15079 7180 632 242.13 -31.7 60.2 17/11/2021 Shepherd Infill BC270 15309 6942 792 144.00 -32.8 216.4 28/11/2021 Shepherd Infill BC271 15283 6971 756 120.00 -21.9 210.1 3/11/2021 Shepherd Infill BC272 15297 6965 774 153.00 -46.3 220.1 9/11/2021 Shepherd Infill BC273 15346 7059 764 218.20 -33.2 243.1 12/11/2021 Shepherd Infill BC273W1 15346 7059 764 155.40 -33.2 243.1 16/11/2021 Shepherd Infill BC274 15379 6754 958 400.00 -66.7 289.1 18/11/2021 Shepherd Infill BC275 15054 7175 635 442.50 7.9 151.0 19/11/2021 Shepherd Infill BC276 15210 7142 652 72.60 5.7 120.5 16/12/2021 Shepherd Infill BC277 15210 7142 651 75.19 -34.5 124.8 14/12/2021 Shepherd Infill BC278 15210 7142 650 85.00 -58.1 119.8 13/12/2021 Shepherd Infill BC279 15209 7140 651 108.01 -35.7 160.9 9/12/2021 Shepherd Infill BC281 15274 6851 794 156.70 -52.1 233.1 23/11/2021 Shepherd Infill BC282 15296 6881 811 141.50 -46.9 215.7 29/11/2021 Shepherd Infill BC286W1 15055 7174 635 420.00 8.5 146.7 18/01/2022 Shepherd Infill BC287 15379 6754 958 386.80 -60.5 265.1 6/12/2021 Shepherd Infill BC296 15379 6754 958 453.00 -57.1 273.1 27/01/2022 Shepherd Infill BC297 15379 6753 958 370.00 -53.4 257.2 3/02/2022 Shepherd Infill BC301 15379 6753 959 410.80 -58.0 252.6 22/02/2022 Shepherd Infill BC316 15065 7180 632 246.00 -24.5 55.0 8/06/2022 Shepherd Infill BC317 15065 7179 632 215.13 -28.8 64.6 17/06/2022 Shepherd Infill BC317W1 15065 7179 632 193.03 -28.8 64.6 21/06/2022 Shepherd Infill BC318 15065 7178 632 209.00 -30.2 75.1 28/06/2022 Shepherd Infill BC319 15270 6789 760 60.80 -44.7 315.6 27/04/2022 Shepherd Infill BC320 15271 6786 760 90.00 -37.0 232.5 28/04/2022 Shepherd Infill BC321 15063 7175 634 407.70 -6.3 146.6 20/05/2022 Shepherd Infill BC323 15277 6783 760 113.20 -46.1 244.0 2/06/2022 Shepherd Infill BC324 15278 6786 760 150.00 -45.4 325.6 7/06/2022 Shepherd Infill BC327 15275 6785 760 155.00 -58.5 250.0 2/08/2022 Shepherd Infill BC329 15275 6784 762 130.10 12.7 230.3 19/07/2022 Shepherd Infill BC330 15274 6785 761 109.80 0.6 254.6 25/07/2022 Shepherd Infill BC331 15274 6785 760 149.31 -25.0 263.2 15/07/2022 Shepherd Infill BC332 15275 6784 761 151.59 -3.5 233.3 27/07/2022 Shepherd Infill BC333 15275 6784 761 139.39 -21.3 236.3 21/07/2022 Shepherd Infill BC335 15243 6892 712 142.00 -17.6 215.2 7/08/2022 Shepherd Infill BC336 15243 6892 712 134.60 -5.8 226.9 11/08/2022 Shepherd Infill BC337 15243 6892 712 106.70 -25.1 221.9 19/08/2022 Shepherd Infill BC338 15064 7180 632 281.50 -31.5 50.3 11/07/2022 Shepherd South Extension BC290 15379 6753 959 393.00 -58.4 249.5 13/01/2022 Shepherd South Extension BC299 15823 6150 1188 995.00 -36.0 300.0 20/04/2022 Shepherd South Extension BC299W1 15823 6150 1188 995.00 -36.0 300.0 24/03/2022 Shepherd South Extension BC300 15379 6753 958 450.00 -49.5 238.4 11/02/2022 Shepherd South Extension BC315 15822 6149 1187 953.80 -34.8 287.7 21/07/2022 Youle East BC007 15863 6476 1189 779.50 -40.0 295.7 30/06/2017 Youle East BC041 15205 6728 1192 452.72 -60.9 85.7 16/10/2018 Youle East BC291 15347 6755 958 228.20 -43.9 157.8 12/01/2022 Youle East BC292 15347 6755 959 200.00 -19.8 156.7 17/01/2022 Youle East BC294 15297 6659 961 201.03 -8.4 139.4 21/01/2022 Youle East BC295 15297 6659 960 201.20 -35.3 141.9 25/01/2022 Youle East BC298 15297 6660 961 203.00 -33.6 163.0 28/01/2022 Youle East MB011 15220 6670 1189 480.00 -61.0 104.9 24/10/2011

