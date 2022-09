Le CN publie le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2021

English French

MONTRÉAL, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2021. Élaboré selon le Rapport sur le développement durable 2020 de la Compagnie, intitulé Engagement responsable, le supplément de données définit les indicateurs de performance clés dans les secteurs de l’environnement, la sécurité, le personnel, la collectivité et l’économie.



« Nous montons la barre pour assurer un avenir durable et opérer des changements importants pour notre personnel, nos clients et les nombreuses collectivités où nous exerçons nos activités. »

- Janet Drysdale, Vice-présidente Planification financière et Développement durable

Voici les cibles clés du CN en matière d’ESG et les progrès réalisés en 2021 :

Réduction de l’intensité des émissions de GES des domaines 1 et 2 de 43 % d’ici 2030, par rapport à 2019, et engagement à établir la cible de carboneutralité d’ici 2050 en signant l’« Ambition commerciale pour 1,5 °C ». En 2021, le CN a réduit l’intensité de ses émissions de GES des domaines 1 et 2 de 3,3 % depuis 2020. Le CN a réalisé un progrès de 15 % vers son objectif de 2030.





Réduction de 6 % de l’intensité des émissions atmosphérique d’ici 2022, par rapport à 2017, selon un protocole d’entente signé avec Transports Canada. En 2021, le CN a atteint son objectif.





Détourner environ 95 % des déchets d’exploitation des décharges, annuellement. En 2021, le CN a atteint son objectif.





Planter 10 millions d’arbres d’ici 2030. En 2021, le CN a planté 112 000 arbres pour un total de 2,3 millions d’arbres depuis 2012. Le CN a réalisé un progrès de 77 % vers son objectif de 2030.





Réduction de 55 % du taux de fréquence des blessures corporelles d’ici 2030, par rapport à 2019. En 2021, le CN a amélioré de 19 % son taux de fréquence des blessures corporelles selon la FRA (Federal Railroad Administration) par rapport à 2020. Le CN a réalisé un progrès de 59 % vers son objectif de 2030.





Réduction de 45 % du taux de fréquence des accidents de train d’ici 2030, par rapport à 2019. En 2021, le CN a amélioré de 3 % son taux de fréquence des accidents de train par rapport à 2020. Le CN a réalisé un progrès de 41 % vers son objectif de 2030.





Atteindre et maintenir une équipe de la haute direction composée d’au moins 30 % de femmes. À la fin de 2021, sur les 35 postes de la haute direction, six ou 17 % étaient occupés par des femmes. Le 31 juillet 2022, sur les 32 postes de la haute direction, huit ou 25 % étaient occupés par des femmes.





Atteindre et maintenir un Conseil composé d’au moins 50 % de membres non cadres devant provenir de groupes de la diversité, ce qui inclut la parité de genre. À la fin de 2021, cinq des dix membres indépendants du Conseil, soit 50 %, étaient des femmes. Le CN a réussi son objectif pour 2022. De plus, 20 % des membres indépendants du Conseil font partie d’une minorité visible.

Le Plan d’action climatique du CN et la divulgation annuelle d’informations sur le développement durable sont conformes à des normes internationales rigoureuses, comme la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le Greenhouse Gas Protocol, et les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

Le Supplément de données 2021 et le Rapport sur le développement durable 2020 sont accessibles en ligne sur le site Web du CN à l’adresse https://www.delivering-responsibly.cn.ca/

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: