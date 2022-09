Sunwing voit grand en ajoutant Melbourne, en Floride, à son programme hivernal

English French

MONTRÉAL, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis des années, Sunwing aide les Canadiens à profiter du climat tropical et des offres attrayantes de l’État ensoleillé de la Floride. Cet hiver, le voyagiste est ravi d’annoncer l’ajout de Melbourne, une toute nouvelle destination située au sud de la Space Coast de la Floride, qui offre plus de soleil, de plages et d’aventures hors du commun.



Le voyagiste sera également de retour cet hiver dans des destinations populaires aux États-Unis avec des vols directs vers Miami, une destination vacances appréciée pour l’exploration urbaine et les départs de croisières, depuis Montréal et Toronto, ainsi qu’Orlando, l’un des plus grands attraits de la Floride, depuis Toronto.

« Cet hiver, nous sommes ravis de retourner en Floride en proposant aux clients de Sunwing une nouvelle destination : Melbourne », a dit Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing. « En plus des destinations prisées d’Orlando et de Miami, la Space Coast de la Floride offre de magnifiques plages, un centre-ville historique et des attractions à proximité, ainsi qu’un accès facile à Port Canaveral pour les croisières. Compte tenu de la forte demande pour des vacances hivernales au soleil, nous avons hâte d’amener plus de clients à Melbourne pour qu’ils découvrent son charme familial. »

« Nous sommes très heureux du nouveau service offert par Sunwing, car il nous ouvre un marché important », a dit Peter Cranis, directeur général de l’Office du tourisme de la Space Coast. « Le Canada est le pays qui attire le plus de visiteurs dans notre région, et nous avons maintenant l’occasion de bien les servir lorsqu’ils choisissent la Space Coast pour leurs vacances hivernales. Nous nous réjouissons d’établir un partenariat durable avec Sunwing et de faire découvrir aux Canadiens tout ce que Melbourne a à offrir. »

À Melbourne, aussi connue sous le nom « The Harbour City », les voyageurs peuvent profiter du soleil et du sable à Indialantic, Indian Harbour Beach, Satellite Beach et Melbourne Beach, laquelle abrite l’un des habitats de nidification des tortues de mer les plus importants au monde, ou découvrir la culture locale dans le centre historique de Melbourne, avec sa cuisine authentique, ses célèbres fresques murales, ses boutiques et ses festivals de rue.

Les voyageurs peuvent également déguster des fruits de mer frais à Port Canaveral, visiter les Grapefruit Trails à Palm Bay ou observer plus de 900 animaux au Brevard Zoo. Le Kennedy Space Centre Visitor Complex, l’une des attractions les plus populaires de la Floride, à une heure de Melbourne, permet de voir de près la navette spatiale Atlantis, des répliques grandeur nature du rover martien et des fusées de la NASA. Les vacanciers peuvent également se rendre à Orlando pour une journée de plaisir à Walt Disney World ou à Universal Orlando.

L’annonce palpitante de notre partenariat avec l’aéroport international d’Orlando-Melbourne et l’Office du tourisme de la Space Coast de la Floride arrive à un moment crucial où la demande pour le temps des fêtes et l’hiver n’a jamais été aussi forte », a ajouté Eric Rodriguez, Vice-président exécutif du développement de partenariats pour Sunwing. « À la suite de la récente expansion de l’aérogare à Melbourne, nos clients peuvent passer des vacances sans souci à Melbourne du début à la fin. Grâce à de nombreuses occasions de découvrir la Floride cet hiver, nous sommes convaincus que Melbourne deviendra une nouvelle destination de prédilection pour les Canadiens. »

« Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à Sunwing Airlines à l’aéroport international d’Orlando-Melbourne », a déclaré le directeur général de MLB, Greg Donovan. A.A.E. « L’ajout de Sunwing à notre liste croissante de partenaires de services aériens est une victoire incroyable pour MLB et pour la communauté du centre de la Floride. Grâce à ce nouveau partenariat, nous proposons de nouvelles options de services aériens internationaux, reliant notre aéroport local à trois grandes villes canadiennes et accueillant des milliers de voyageurs directement à notre ville côtière en Floride. C’est l’occasion idéale de renouer avec les visiteurs, les proches et la famille. »

Qu’ils souhaitent prolonger leur escapade ou s’arrêter pour mettre les voiles, les vacanciers de Sunwing pourront bientôt réserver des croisières hivernales depuis Port Canaveral à bord du Escape de Norwegian Cruise Line pour des départs en janvier 2023. Ils visiteront des ports d’escale uniques, des Bahamas aux îles Vierges britanniques, et profiteront de toute une gamme de commodités à bord.

Les clients de Sunwing peuvent réserver leur séjour dans de nouveaux hôtels grâce à des vols hebdomadaires directs à bord de Sunwing Airlines à partir du 1er novembre 2022 :

Entre Montréal et Miami, les dimanches à partir du 18 décembre 2022;

Entre Toronto et Orlando, tous les jours à partir du 1 er novembre 2022;

novembre 2022; Entre Toronto et Melbourne, les samedis et les mercredis à partir du 10 décembre 2022;

Entre Toronto et Miami, les dimanches à partir du 18 décembre 2022;

Entre Winnipeg et Melbourne, les samedis à partir du 10 décembre 2022;

Entre Halifax et Melbourne, les vendredis à partir du 10 février 2023.

