生命科学领导者在Indegene数字峰会分享他们在转型规模化方面的经验 | 2022年9月22日至23日 | 仅限线上

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美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的技术先导型医疗保健解决方案提供商Indegene宣布于2022年9月22日至23日举办第四届Indegene数字峰会，此次峰会是全球生命科学领导者的年度旗舰活动。此次虚拟活动吸引了一群阵容庞大的杰出演讲者；他们将就“转型规模化正当时”这个主题分享各自的见解 和经验。



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峰会将探索生命科学领导者可以在当今的复杂环境中更好地实施和运行的诸多实用想法。随着生命科学行业不断加速数字化转型，市场迫切需要超越大胆的愿景和试点项目，并跨越到真实世界开展大规模实施。

主题发言人包括：行业远见人士Timmo Rousku Andersen、企业高级副总裁兼全球区域总监Boehringer Ingelheim、CSL Vifor总经理Hervé Gisserot、和Pfizer Digital高级副总裁Robert V Brown。50多位制药、新兴生物技术及医疗技术领导者将分享他们在建立团队、运用技术和推动组织变革方面的经验心得与成功故事。他们的经验跨越了整个生命科学商业化价值链：从临床开发到医疗及监管事务，再到市场准入、销售和营销、客户体验、数据与分析、患者支持和药物警戒。

会议看点包括以下内容：

推动个性化患者体验和加速获得治疗 新兴生物技术中独特的商业化模型 元宇宙及其在生命科学中的应用和当前用例 如何实施医疗事务全渠道战略 在后疫情世界中与支付方沟通交流 在关键词之外：数字化患者招募和接触到底需要什么？ 释放MarTech潜力的全部价值 如何运用内容分析来创建成功的内容 面向数字化转型制定大规模患者安全操作规程 从概念验证到可扩展的MedTech数字化转型

Indegene联合创始人兼执行副总裁Gaurav Kapoor表示：“Indegene数字峰会仍然是众多生命科学领导者针对医疗保健发展前景交流内心想法和学习心得的全球领先平台。 采用数字优先的商业化方略只是开始。生命科学行业需要找到一种可持续方式来快速扩大规模。此次峰会为众多生命科学领导者提供了一个推动行业发展的绝佳机会，同时将所学知识应用到其各自的组织环境中，从现在开始扩大转型规模。”

Indegene数字峰会是一项面向生命科学专业人士的全球知识交流活动（无供应商、无展位）。这项由Indegene主持、为期两天的虚拟活动可 在此 免费注册参加。如需了解实时更新，请在LinkedIn上关注 #FutureReadyHealthcare 。

关于Indegene

Indegene是一家技术先导型医疗保健解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠Indegene交付有效且高效的临床、医疗和商业成果。从战略到执行，Indegene助力医疗保健机构做好应对未来的充分准备。如需了解Indegene如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com

如需进行媒体垂询，请联系：

Yadunandan KV

yadunandan.kv@indegene.com