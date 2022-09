COIL: DIVIDENDE INTERCALAIRE DE 1 € PAR ACTION MIS EN PAIEMENT LE 30 SEPTEMBRE

French English Dutch

DIVIDENDE INTERCALAIRE DE 1 € PAR ACTION MIS EN PAIEMENT LE 30 SEPTEMBRE

Bruxelles, le 14 septembre 2022 (17h45) - COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce que le dividende intercalaire de 1,00 euro brut par action sera mis en paiement le 30 septembre prochain, conformément à la décision prise ce jour par les actionnaires en assemblée générale.

L’assemblée générale a décidé de distribuer un dividende intercalaire aux actionnaires sur la base des chiffres des derniers comptes clôturés (à savoir l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021) pour un montant de 1,00 euro brut par action.

Sur la base d'un cours de 9 euros au 7 septembre 2022, ce dividende intercalaire correspond à un rendement annuel brut de 11,1 %.

Agenda





31 octobre 2022 Résultats du premier semestre 2022 (après clôture de la Bourse)

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 110 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 25 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

Pièce jointe