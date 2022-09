Esker :   Résultats semestriels 2022

Résultats semestriels 2022

Croissance dynamique et hausse de la rentabilité

EN K€ S1 2022* S1 2021* VAR. % CHIFFRE D’AFFAIRES 76 284 64 352 +19% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 12 870 9 128 +41% RÉSULTAT COURANT 13 056 9 195 +42% RÉSULTAT AVANT IMPȎTS 13 362 9 873 +35% RÉSULTAT NET 10 130 7 575 +34%





EN K€ 30/06/2022 31/12/2021 VAR. K€ CAPITAUX PROPRES 92 192 80 394 +11 798 TRÉSORERIE NETTE 39 922 34 978 +4 944

*Comptes établis selon les normes comptables françaises (CRC 99-02) et non audités

Croissance dynamique du chiffre d’affaires portée par les solutions Cloud

Le chiffre d’affaires d’Esker au premier semestre 2022 progresse de 13% à taux de change constants. Le revenu SaaS (Software as a Service) progresse de 17% pour représenter 80% de l’activité sur le semestre. Les services d’implémentation (consulting) sont en croissance de 9%, accélérant sur le deuxième trimestre après un début d’année marqué par des absences liées à la pandémie de Covid-19 dans nos équipes et celles des clients. Les produits historiques, qui ne représentent plus que 4% du chiffre d’affaires, décroissent de 26%.

La croissance du chiffre d’affaires SaaS provient à la fois des succès commerciaux enregistrés sur 2021 et 2022 (15% du revenu semestriel SaaS), et de la bonne tenue de l’activité des clients existants sur la plateforme. Pour le premier semestre 2022, le revenu SaaS d’Esker est constitué de 45% d’abonnements (+33% par rapport au premier semestre 2021) et de 55% de revenus variables en fonction de l’activité des utilisateurs de la plateforme (+9%).

D’un point de vue géographique, toutes les zones d’activités affichent des progressions à deux chiffres. Les États-Unis restent la région la plus dynamique avec +15% de croissance (taux constants), suivis de la zone Asie Pacifique (+13%) et de l’Europe (+12%).

L’évolution du cours de l’euro par rapport aux autres devises utilisées par Esker (USD essentiellement) vient renforcer la dynamique opérationnelle des activités du Groupe. À taux de change courants, la progression de chiffre d’affaires atteint ainsi 19% toutes activités confondues et 23% pour le seul revenu SaaS.

Les prises de commandes (Bookings) restent solides avec un T2 2022 record

Les prises de commandes progressent de 14% au premier semestre (8% en taux constants) par rapport à un premier semestre 2021 particulièrement dynamique. Le deuxième trimestre 2022 dépasse les 4,2 M€ d’ARR (Annual Recurring Revenue) affichant une croissance de 25% (17% en taux constants).

Les zones Asie Pacifique (+62%) et Europe (+16%) ont été particulièrement actives. Les États-Unis marquent une pause dans la croissance des bookings du fait d’un effet de base défavorable au premier semestre qui se renversera sur le quatrième trimestre 2022.

Très forte progression de la rentabilité et poursuite des investissements de croissance

Le résultat opérationnel courant progresse fortement à 13,1 M€ (+42%). Cette performance provient de l’effet combiné d’excellentes performances opérationnelles, d’un effet de translation de change très favorable (+1,1 million d’euros) et de l’ajustement en fonction de l’évolution du cours de bourse d’Esker des provisions pour taxes sur plans d’actions gratuites passées en 2021 (2,2 M€).

Esker continue d’investir pour alimenter la croissance future de son chiffre d’affaires. 2022 voit par exemple le retour des activités marketing et commerciales en présentiel (+24%). De même, pour le premier semestre 2022, les effectifs moyens du Groupe ont progressé de 93 personnes (+12%) pour dépasser les 900 personnes au 30 juin 2022. Les efforts ont particulièrement porté sur les équipes de consulting (+15%), ainsi que sur les commerciaux, le marketing et le support clients (+13%).

Le résultat financier inclut essentiellement l’impact des variations de change sur les opérations en cours pour le Groupe et affiche un bénéfice de 0,18 M€. Le résultat exceptionnel enregistre l’ajustement de valeur des actions propres utilisées dans le cadre du programme destiné à assurer la liquidité de l’action Esker sur les marchés.

Compte tenu d’un taux effectif d’impôt stable, le résultat net s’inscrit en forte hausse de 34% pour atteindre 10,1 M€.

Consolidation de Market Dojo

Esker a pris une participation majoritaire à hauteur de 50,1% dans la startup britannique Market Dojo, spécialiste du e-sourcing en mode Cloud. La société est consolidée par intégration globale à compter du 1er juin 2022 dans les comptes d’Esker, sa contribution dans les comptes semestriels est donc non significative. La croissance attendue pour Market Dojo en 2022 devrait s’établir entre 17 et 20%. Par ailleurs, un écart d’acquisition préliminaire a été pris en compte pour 9,7 M€. Son affectation définitive sera réalisée dans les comptes annuels 2022.

Une structure financière renforcée

La trésorerie nette du Groupe progresse fortement à 39,9 M€ malgré le versement d’un dividende 2022 en hausse de 24%.

Au cours du semestre, Esker a profité de la conjoncture favorable pour contracter de nouveaux emprunts bancaires à taux fixes (BPI, BNP, Société Générale) pour un total de 17 M€. Ils viennent renforcer la structure financière du Groupe et lui permettront de saisir des opportunités de croissance externe pour compléter le portefeuille de solutions et accélérer sa croissance, si les conditions de marché le permettent.

Perspectives 2022

Par prudence et compte tenu des incertitudes liées à la situation géopolitique et macroéconomique des marchés sur lesquels intervient la société, Esker anticipe pour l’ensemble de l’année une croissance à périmètre et taux de change constants comprise entre 12 et 14%. Sans changement significatif des taux de change sur le reste de l’année, la croissance publiée sera nettement supérieure. À ce niveau d’activité, Esker vise désormais une rentabilité dans le haut de la fourchette de 13 à 15% du chiffre d’affaires comparé à un objectif initial de 12% à 15%.

