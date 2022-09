ALUS remet le prix Dave Reid 2022 à Paul Caplette

English French

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Québec, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les prix Dave Reid d’ALUS récompensent les agricultrices et agriculteurs qui innovent à la grandeur du pays en produisant des services écologiques sur leurs terres. ALUS reconnaît leur rôle essentiel en tant que gardiens de l’environnement et ambassadeurs du programme ALUS. Le grand prix est accompagné d’un montant de 10 000 dollars.

Paul Caplette, récipiendaire du prix Dave Reid 2022

Cette année, le prix Dave Reid est remis à Paul Caplette, participant d’ALUS Montérégie et producteur de grandes cultures de blé, maïs, soya, canola, pois et haricots de conserverie. Paul a repris l’entreprise familiale avec son frère Pierre alors qu’ils étaient tous les deux de jeunes hommes. Les deux frères ont commencé à s’engager sérieusement en agroenvironnement vers l’an 2000 et visent maintenant l’atteinte de la carboneutralité dans les dix prochaines années. C’est en 2018 qu’ils ont mis en place leurs premiers projets ALUS. À ces haies brise-vent multifonctionnelles se sont depuis ajoutés une prairie riveraine pour les pollinisateurs, un bassin sédimentaire à visée faunique, un îlot de biodiversité, des bandes fleuries, d’autres haies brise-vent ainsi que des nichoirs à hirondelles et des dortoirs à chauve-souris. Au total, c’est près de dix hectares dédiés aux solutions fondées sur la nature d’ALUS qui produisent des services écosystémiques sur les terres de la ferme Céréales Bellevue.

« Paul Caplette est un chef de file de l'agroenvironnement au Québec depuis des années, et est de ce fait un ambassadeur ALUS remarquable. Il est très engagé dans l'avancement des connaissances pour développer des pratiques qui répondent à des enjeux cruciaux sur les terres agricoles », déclare Bryan Gilvesy, PDG d'ALUS. « Nous sommes ravis de reconnaître son apport exceptionnel et de faire briller sa contribution dans tout le pays. »

Impliqué dans de nombreux projets agricoles et membre de plusieurs comités régionaux et provinciaux, Paul contribue à la promotion des bonnes pratiques de conservation des sols et à la sensibilisation à l'impact des pratiques agro-environnementales à la grandeur de la province. Il n’est pas rare d’entendre Paul Caplette dans les médias, en plus de pouvoir le lire sur les réseaux sociaux et dans le Bulletin des agriculteurs où il tient un blogue primé.

« Je suis vraiment honoré et touché de recevoir le prix Dave Reid, une reconnaissance nationale. Je ne me serais jamais vu là il y a 30 ans. Je le partage avec mon frère et ma mère et je souhaite que cela rayonne aussi sur les agriculteurs de la région », dit Paul. « Pour faire un clin d’œil au Canadien, même si mes doigts sont parfois meurtris à force d’arracher les mauvaises herbes, je vais continuer de porter le flambeau de la biodiversité bien haut, afin de donner le goût à d’autres agricultrices et agriculteurs de faire de même, aujourd’hui et dans le futur », conclut-il.



Finalistes du prix Dave Reid



Cette année, ALUS reconnaît également des finalistes qui se sont démarqués par leur travail exceptionnel : Annette et Michael Rosendal, d’ALUS Northern Sunrise, Alberta, ainsi que Maude et Renaud Péloquin d’ALUS Montérégie.



Annette et Michael Rosendal

Propriétaires de la ferme familiale Front Porch et agriculteurs depuis plus de 15 ans, Annette et Michael Rosendal ont toujours eu pour principe de « rechercher un équilibre entre la conservation et la production agricole ». Très impliqués auprès des agriculteurs de leur région, ils sont d’ailleurs les co-auteurs de Peace Native Grassland Stewardship Program, un guide des pratiques d'intendance pour la région. Il est essentiel pour les Rosendal d’inculquer activement à leur fils et à leur fille l'importance de l'intendance et de la durabilité.

Producteurs de bœuf nourri à l’herbe, de porc d’élevage, d’œufs et de miel, Annette et Michael furent parmi les premiers participants d’ALUS Northern Sunrise, Alberta, en 2017. Ils ont alors construit une vaste zone humide qui sert d’infrastructure naturelle fournissant des services écosystémiques et un lieu favorable à la biodiversité. Un système d’abreuvement alternatif a également été mis en place pour le bétail afin de le tenir éloigné du bassin.



« Nous apprécions énormément la façon dont ALUS et ses partenaires encouragent la conservation dans les exploitations agricoles en soutenant des projets qui peuvent être gagnants pour l'environnement et pour les opérations agricoles au quotidien », dit Annette. « Chaque jour, nous voyons la différence que nos projets appuyés par ALUS font pour notre ferme et nous sommes reconnaissants envers ALUS pour leur soutien et ce prix. »



Maude et Renaud Péloquin

Participants d’ALUS Montérégie, Maude et Renaud Péloquin sont la huitième génération à reprendre l’entreprise familiale Ferme de Sainte-Victoire dédiée aux grandes cultures de maïs et de soya et à l’élevage de veaux de grains. La sœur et le frère ont particulièrement à cœur de prendre soin de leur entreprise, du sol, de l’eau et du paysage sur leurs terres. Leur plus grand souhait est de pouvoir continuer à cultiver d’une manière saine et durable les terres qui sont les leurs, et ce pour encore de nombreuses générations.

Depuis 2018, Maude et Renaud ont dédié plus de cinq hectares aux solutions fondées sur la nature d’ALUS afin de produire des services écosystémiques. C’est maintenant presque l’entièreté des cours d’eau qui longent leurs terres, soit neuf kilomètres, qui sont vouées à soutenir tant la biodiversité, l’amélioration de la qualité de l’air et l’amélioration de la qualité de l’eau au bénéfice de toute la collectivité.

« C’est important pour nous d’investir pour l’environnement sur notre ferme, et le programme ALUS nous a permis de mettre en place des bandes riveraines améliorées pour, entre autres, favoriser la biodiversité et préserver les espèces en péril. Étant tous les deux parents de jeunes enfants, nous voulons faire notre part dans la lutte contre les changements climatiques pour léguer aux générations futures un air plus sain et une eau plus propre », affirme Renaud. « C’est un projet familial dont nous sommes particulièrement fiers », ajoute Maude.

À propos des Prix Dave Reid



Le prix Dave Reid d’ALUS récompense les agricultrices et agriculteurs qui innovent à la grandeur du pays en produisant des services écologiques sur leurs terres. ALUS reconnaît leur rôle essentiel en tant que gardiens de l’environnement et ambassadeurs du programme ALUS.

Anciennement connu sous le nom de Prix de l’innovation des producteurs d’ALUS Canada, le prix Dave Reid a déjà été décerné à Duane Movald (ALUS Brazeau) en 2021, Marc Bercier (ALUS Ontario Est) en 2020, Tom Towers (ALUS Red Deer County) en 2019, Joe Csoff (ALUS Norfolk) en 2018 et Gerry Taillieu (ALUS Parkland) en 2016.

Dave Reid est l’un des idéateurs d’ALUS, ayant posé les bases du concept ALUS et participé à la rédaction des principes directeurs du programme ALUS, Alternative Land Use Services – A Farmer’s Conservation, définissant les principes directeurs du programme. Dave Reid a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la vision du comité consultatif du partenariat, la structure de gouvernance locale qui rend ALUS unique. Résident de toujours du comté de Norfolk en Ontario et biologiste de formation, Dave Reid a connu une longue carrière au ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, avant de s’investir dans le démarrage du programme ALUS et d’occuper les postes de chef divisionnaire et de directeur, recherche et développement.



À propos d’ALUS



ALUS (à l’origine, un acronyme pour Alternative Land Use Services) est une organisation caritative nationale qui offre de l’expertise, des ressources et un soutien financier direct à un réseau de 35 collectivités à travers six provinces où plus de 1400 productrices et producteurs agricoles instaurent et conservent des solutions fondées sur la nature sur leurs terres. C’est ainsi qu’ils produisent des services écosystémiques qui contribuent à soutenir l'agriculture et à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, au bénéfice des collectivités et des générations futures. Des projets tels des zones humides, des haies brise-vent, des zones tampons riveraines, des habitats fauniques, des pratiques agricoles adaptatives et autres solutions écologiques permettent d'assainir l'eau, d'accroître la biodiversité, de séquestrer le carbone, de contrer l'érosion, d'atténuer les effets des inondations et des sécheresses, de créer des habitats pour les pollinisateurs et la faune et de fournir d'autres services écosystémiques. Pour en savoir plus, consultez ALUS.ca

Contact :

Nadine Mercure

Directrice, Communications et stratégie numérique

ALUS Canada

nmercure@alus.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a190e0a1-aa9b-4ce1-a07e-71d044f7e9a0/fr