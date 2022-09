Peinture Behr dévoile sa couleur de l'année 2023 « Toile vierge », une teinte transformatrice qui ouvre la voie à d'infinies possibilités de designs et offre une occasion de prendre soin de soi

Une nouvelle étude menée par Peinture Behr montre que les trois quarts des propriétaires de maison pensent que la couleur blanche favorise la relaxation et crée un sentiment de calme.

TORONTO, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Behr Paint Company dévoile sa couleur de l'année 2023, Toile vierge (DC-003), un blanc chaud, accueillant et plein d'espoir qui offre des possibilités illimitées de designs et de décors. Conçue pour inspirer des sentiments de tranquillité et de renouveau, la teinte Toile vierge est la réponse à un désir accru des consommateurs d'être présents, de trouver la paix de l'esprit et d'embrasser l'avenir. Cette couleur riche et transformatrice crée un impact de design durable, tout en apportant une polyvalence unique qui clarifie l'air et sert de base intemporelle à un large éventail de styles de décor dans n'importe quel espace.

« À l’approche de 2023, nous comprenons que le confort sera toujours une force motrice derrière les décisions de design et de style », déclare Erika Woelfel, vice-présidente couleur et création chez Behr Paint Company. « Toile vierge offre une page blanche, propre et invitante, qui permet à l'individualité et à la créativité de circuler librement. Ce blanc s'harmonise facilement avec un large éventail de teintes, notamment les neutres, les tons de terre et les pastels, pour créer une ambiance charmante et chaleureuse. Toile vierge se marie également à merveille avec le noir pour réaliser un effet dramatique, et avec des accents lumineux comme le vert ou le bleu cobalt pour remonter instantanément le moral. »

La couleur Toile vierge peut être utilisée par les bricoleurs, designers et professionnels pour s'attaquer à n'importe quel projet, qu'il s'agisse de rafraîchir une chambre ou de rénover entièrement une cuisine. Son pouvoir de transformation peut être mis en valeur seul pour créer des looks monochromes ou elle peut être agencée à des touches de couleur pour personnaliser votre espace. En tant que teinte de référence des designers, ce blanc chaud crée un cadre serein pour les environnements de santé et d'accueil, tout en étant suffisamment polyvalent pour être utilisé dans les espaces partagés. La capacité de Toile vierge à évoquer des sentiments d'apaisement et de détente peut également être exploitée par les designers qui cherchent à créer des espaces résidentiels et commerciaux adaptés à la neurodiversité, ainsi que des lieux de travail.

« Le blanc est la couleur de peinture la plus vendue chez Behr. Avec tant d'options parmi lesquelles choisir, nous voulions mettre en lumière celle qui, selon nous, est la plus polyvalente, et vraiment la nuance de blanc parfaite pour tout projet », a déclaré Jodi Allen, directrice générale du marketing chez Behr Paint Company. « En plus d'inspirer le renouveau, la positivité et un sentiment de calme, Toile vierge crée toujours un impact percutant, que vous soyez un propriétaire de maison travaillant dans un bureau à domicile ou un peintre professionnel à la recherche de votre blanc de référence à utiliser sur d'innombrables projets dans les années à venir. »

Une nouvelle étude menée par Peinture Behr1 aux États-Unis montre que presque tous les propriétaires de maison souhaitent que leur domicile soit un espace où ils peuvent se détendre complètement (92 %) et estiment qu'il est important que leur maison ressemble à une échappatoire au stress quotidien (90 %). La sélection de Toile vierge comme couleur de l'année 2023 répond directement à cet appel, comme le prouvent les données de l'étude :

Une grande majorité de propriétaires de maison s'accordent à dire que la couleur blanche les fait se sentir positifs (77 %) et fait même baisser leur niveau de stress (71 %).

Les trois quarts des propriétaires de maison s'accordent également à dire que la couleur blanche favorise la relaxation (75 %), crée un sentiment de calme (74 %) et de renouveau (74 %), et les fait se sentir concentrés (75 %).

63 % des propriétaires de maison s'accordent à dire que la couleur blanche améliore l'humeur.

La couleur de l'année 2023 de la marque de peinture intérieure et extérieure la plus digne de confiance au Canada2 fait partie de la palette de la toute nouvelle collection Designer de BEHR composée des 30 couleurs neutres les plus vendues. Créée pour aider les bricoleurs, les designers et les professionnels à choisir des couleurs en toute confiance, cette collection intemporelle et élégante simplifie le processus de sélection de peinture, transformant des projets d’amélioration résidentielle ordinaires en remises à neuf de qualité designer.

Pour célébrer la couleur de l'année 2023, Behr organise un concours avec un grand prix de 10 000 $ ainsi qu’une consultation avec un designer, pour créer un espace apaisant de bien-être à la maison. Les consommateurs peuvent participer au concours Toile vierge en visitant le site toileviergebehr.ca et y créer un design apaisant. Cinq gagnants du prix secondaire recevront chacun une carte-cadeau Home Depot de 500 $ et une réplique de leur œuvre*.

Toile vierge et la collection Designer de BEHR sont disponibles dès maintenant, dans les formules de peinture de qualité supérieure BEHR DYNASTYMC, BEHRMD MARQUEE, BEHRMD ULTRA et BEHRMD PREMIUM PLUS vendues exclusivement dans les magasins Home Depot® à l'échelle nationale. Pour en savoir plus sur Toile vierge et trouver des idées inspirantes de projets utilisant la palette de la collection Designer, visitez https://fr.behr.ca/consumer/inspiration/2023-coty/.

À propos de la Behr Paint Company

Fondée en 1947, la Behr Paint Company est l’un des plus importants fabricants de peintures, apprêts, finis décoratifs, teintures et produits de préparation de surface et d’application destinés aux bricoleurs et professionnels des États-Unis, du Canada et du Mexique. L’entreprise, établie à Santa Ana en Californie et créatrice des marques BEHRMD, KILZMD et E&J®, se consacre à répondre aux besoins de projets des bricoleurs, professionnels, architectes et designers avec son engagement indéfectible envers la qualité, l’innovation et le rapport qualité/prix. Pour plus d’informations, visitez fr.behr.ca. Les contracteurs professionnels peuvent visiter fr.behrpro.ca pour en savoir plus sur les produits et services BEHR. La Behr Paint Company est une filiale de Masco Corporation (NYSE: MAS).

*Le concours est ouvert aux résidents des États-Unis et du Canada et se termine à 23 h 59 HNP le 26 octobre 2022. Nul là où la loi l'interdit. Voir les règles officielles pour plus de détails.

_____________________

1Méthodologie : En partenariat avec un fournisseur tiers de confiance, Behr a mené une enquête en ligne de 10 minutes, auprès de n=1 000 propriétaires de maisons aux États-Unis, équilibrés en termes d'âge, de sexe, de race/ethnicité, d'IHH, de niveau d'éducation, de statut marital, de région, etc. L'enquête a été réalisée entre le 22 et le 28 août 2022. La marge d'erreur pour l'échantillon total au niveau de confiance de 95 % est de +/- 3 points de pourcentage.

2BEHR a été nommée marque de peinture intérieure et extérieure la plus digne de confiance selon le sondage Marque de confianceMD 2022 de Sélection. MD Marque de confiance est une marque déposée de Sélection du Reader’s Digest.

