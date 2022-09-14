Evertas 將加密資產保險業務拓展至澳洲和香港

芝加哥, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 保險公司 Evertas 能夠制定防止加密資產被盜或丟失的保單，澳洲和香港也被新增至不斷增長的國家 / 地區的清單。Evertas 此前曾宣佈在美國、加拿大和英國擁有制定加密資產保單的業務。



Evertas 聯合創始人兼行政總裁 J. Gdanski 表示：「澳洲和香港都是區塊鏈創新的發源地，超出了它們應有的份額。」 「一些最大的加密貨幣交易所在香港成立，兩國的加密貨幣普及度都遠遠高於平均水平。」 拓展到這些市場是很有意義的，我們渴望在那裡開展業務，並努力縮小亞洲龐大的覆蓋差距。」

Gdanski 所指的覆蓋差距是基於全球只有不到 3% 的加密資產獲得了保險的事實。這種短缺更多的是供給而不是需求，因爲加密資產保險業務仍然是所需的一小部分。

Evertas 還宣佈，由於新拓展的合作關係，它可以透過單一承保提供犯罪和專業保單。專業是涵蓋有形、高價值物品（如可收藏）的保單名稱，也是用於保護大多數加密資產的保單類型。該公司還宣佈提供「slashing」保單，以保護託管錢包中的資產不因技術故障而蒙受損失。

Evertas 在新地區的快速擴張，得益於它是勞合社 （Lloyd 's of London）的授權承保人， 這使得該公司能夠提供勞合社支持的已評級並獲得許可的保單。Evertas 是唯一一家獲得勞合社 （Lloyd 's of London）授權承保人資質的加密資產保險公司。

僅在 2021 年，就有約 40 億美元的加密資產被盜，其中只有一小部分損失獲得了保險。Gdanski 聲稱，主要機構不願進入市場阻礙了更廣泛的加密資產投保，而這反過來是缺乏保險能力的結果，以防止在違約情況下可能出現的重大損失。

關於 Evertas

Evertas Inc. 是一家總部位於芝加哥的加密資產保險公司，專注於為加密資產和區塊鏈技術的機構持有人提供覆蓋加密貨幣風險的全方位保險，包括交易所、託管人、傳統金融機構、基金、家族辦公室、企業、礦工和超高淨值人士。Evertas 獲得百慕達金融管理局（Bermuda Monetary Authority）授權作為 3A 級保險公司營運，提供唯一的完整週期加密資產保險方案；世界領先的承保框架、自訂的加密資產保單和索賠處理。