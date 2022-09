TUGA Assina Carta de Intenção (LOI) para Ar Ultra Limpo na Cabine

VANCOUVER, British Columbia e LISBOA, Portugal, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FRA: DQ5)( OTC: TUGAF) (“tuga Innovations” ou a “Empresa”), uma desenvolvedora de soluções para desafios de mobilidade urbana com o tuga , um novo tipo de veículo elétrico (“EV”), tem o prazer de anunciar que assinou uma carta de intenção não vinculativa com a especialista em purificação de ar Rensair LLC (“Rensair”) para um potencial relacionamento comercial para a integração da tecnologia de qualidade do ar na linha de produtos tuga.



Fundada em maio de 2020 pelos gêmeos dinamarqueses Christian e Frederik Hendriksen, a Rensair está sediada em Londres e tem operações no Reino Unido, Europa, EUA e Ásia. A tecnologia conjunta de ar particulado de alta eficiência (HEPA) e de ultravioleta C (UVC) da empresa foi originalmente comprovada pelo setor de saúde escandinavo e refinada ao longo de duas décadas. As aplicações se estendem por inúmeras indústrias, hospitalar, casas de repouso, consultórios odontológicos, escritórios, academias de ginástica, locais de entretenimento, lojas de varejo e, agora, o setor automotivo. Até o momento, a Rensair entregou unidades em 40 países em cinco continentes diferentes, com mais de 800 clientes, incluindo CBRE, Disney, Morgan Stanley, PepsiCo, SNCF e o National Health Service (NHS) do Reino Unido. Saiba mais em https://rensair.com/ .

Se a Empresa e a Rensair buscarem uma colaboração, a Empresa prevê a inclusão do desenvolvimento pela Rensair de uma unidade de controle ambiental específica para o veículo TUGA para purificar, limpar e monitorar a qualidade do ar dentro do veículo. Isso inclui filtrar e destruir patógenos e compostos orgânicos, como vírus COVID.

Frederik Hendriksen, cofundador da Rensair disse: “Estamos entusiasmados com a possível oportunidade de trabalhar com a TUGA Innovations para desenvolver um novo padrão de qualidade do ar dentro da mobilidade urbana. Como nos edifícios, a qualidade do ar dentro dos veículos é substancialmente pior do que o ar externo e compartilhamos a visão da TUGA Innovations na criação de um trajeto mais seguro e saudável para todos.”

César Barbosa, vice-presidente da tuga Innovations, afirma: “Além de um desenvolvedor de veículos, somos também um provedor de soluções para as dificuldades de mobilidade urbana e, neste contexto, ter ar limpo dentro de nossos tugas faz muito sentido. Como meio de transporte e também como uma solução de saúde no trajeto do ponto A ao ponto B.”

A proposta de introdução da tecnologia Rensair significa o fornecimento de ar de qualidade hospitalar para o motorista e o passageiro da TUGA, além do monitoramento da qualidade do ar dentro e fora. Os benefícios para os ocupantes são evidentes: no tráfego urbano, uma fonte regular de poluição atmosférica, os controles da qualidade do ar no interior da TUGA irão ajudar a proporcionar uma informação situacional das condições externas, oferecendo, ao mesmo tempo uma forma mais saudável de transitar pelos centros urbanos congestionados.

John Hagie, CEO da tuga Innovations, disse: “Inovação, qualidade e colaboração são os valores-chave da nossa empresa, e nada é um melhor exemplo do que a natureza do relacionamento proposto com a Rensair. A inovação é essencial para a nossa abordagem em relação à qualidade de vida dos passageiros, e somos rigorosos em manter as pessoas em um TUGA seguro, em todos os sentidos. A colaboração com a Rensair pode aprimorar a nossa solução de mobilidade urbana como uma oportunidade de valor agregado excelente para o público, para a nossa Empresa e para os nossos acionistas.”

Em nome do Conselho de Administração,

Atenciosamente,

~John Hagie~

John Hagie

Diretor Executivo e Diretor

TUGA Innovations, Inc.



Como parte da responsabilidade de divulgação da Empresa como emissora pública, os documentos financeiros e materiais em andamento podem ser encontrados no perfil da Empresa no System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) em www.sedar.com .

Sobre a TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FRA: DQ5)( OTC: TUGAF)

A TUGA Innovations é uma empresa de desenvolvimento de veículos elétricos que realiza a concepção, design e produção de veículos elétricos especializados para melhorar a experiência de mobilidade urbana. A Empresa procura reduzir as dificuldades da mobilidade urbana com o desenvolvimento de uma família de veículos totalmente elétricos de três rodas e dois lugares. Para proporcionar agilidade, o veículo não é mais largo do que uma motocicleta, possui um eixo traseiro em expansão com patente pendente para maior estabilidade em alta velocidade, e um chassi expansível com patente pendente projetado para o conforto do passageiro. O veículo oferecerá tecnologia de conectividade avançada para maximizar a segurança, desempenho, impacto ambiental, conforto, manutenção e navegação. O veículo TUGA está sendo projetado para ter uma autonomia estimada de 160 km, velocidade máxima estimada de 140 km/hora, com o conforto de um carro e mais proteção do que uma motocicleta em uma plataforma multi-corpo e multifuncional intercambiável. Saiba mais em: https://tugainnovations.com/ , assista ao nosso vídeo e siga-nos no Instagram , Twitter e LinkedIn .

Para mais informações, contate:

TUGA Relações com Investidores

Tel.: +1 415.799.7911

Email: info@tugainnovations.com

