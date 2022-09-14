商學院學生需求量大：近十分九在畢業前找到工作

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維珍尼亞州雷斯頓, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據研究生入學管理委員會 (Graduate Management Admission Council, GMAC) 今天發佈的一份調查報告，儘管市場擔心經濟衰退迫在眉睫，但 2022 年商學院畢業生在畢業時就業的人數為 86%，高於 2021 年的 80%。促成有利趨勢的是在亞太區和歐洲學習的畢業生區域結果。在亞太區商學院的畢業生中，今年有 91% 的受訪者表示在畢業時已就業，而 2021 年這比例為 78%。同樣，在歐洲的畢業生中，90% 的受訪者表示他們於今年就業，而去年這比例為 75%。



全球領先的研究生商學院協會 GMAC 的年度報讀學生調查，旨在加深了解學生和應屆畢業生對研究生管理教育 (GME) 的評價與結果之目前趨勢。今年的調查於 2022 年 5 月至 6 月進行，調查了來自全球 57 個國家／地區近 300 所商學院的 1,718 名受訪者，探討他們在 2019 冠狀病毒病疫情下對整體研究生管理教育體驗、求職和薪酬的看法。

在全球，參與調查的學校畢業生所報告之總薪酬（包括基本工資和所有其他薪酬）中位數百分比增加了 29%。值得注意的是，在北美學校畢業生中，參加全日制工商管理碩士課程的學生指出在研究生管理教育前的總薪酬中位數為 80,000 美元，而在完成研究生管理教育後的總薪酬中位數為 120,000 美元，增幅高達 50%，十分顯著。

GMAC 研究分析及傳訊總監兼報告作者 Matt Hazenbush 表示：「由於疫情帶來的動蕩經濟狀況與企業挑戰，在目前的就業市場中，尤其需要全面和準備充足的商業領袖和經理。正如調查結果所表明，研究生管理教育為學生的職業生涯提供有力的支持。」

其他重要結果：

大多數學生都成功如願轉行或升職

隨著大辭職潮，學生在 2022 年的首要目標和動機是豐富他們的生活及轉行。在 2022 名受訪者中，大多數打算轉行或升職的受訪者報告他們成功實現這目標。具體來說，表示轉行是他們報讀研究生管理教育的三大動機之一的受訪者中，57% 的受訪者指他們成功轉行。拉丁美洲／中東／非洲 (66%) 和北美 (61%) 學校畢業生的成功率略高於亞太區 (54%) 或歐洲 (55%)，但並不顯著。不過，在世界各地，大多數受訪者成功實現他們打算轉行的目標。同樣，以升職為目標的畢業生當中有 56% 取得成功。

在求職時使用社交媒體的比例較去年飆升

在求職時使用社交媒體（包括 LinkedIn 等網站）的人數隨年顯著增加，從 27% 升至 37%，比例高於利用人際關係網絡如同學和校友 (28%) ，以及朋友和家人 (35%) 。在專業工商管理碩士（2021 年 24% 至 2022 年 31%）和商科碩士生（2021 年 23% 至 2022 年 40%）中，社交媒體作為求職方式的使用率顯著增加。按地區劃分，在亞太區、歐洲和拉丁美洲／中東／非洲修讀的人士中，社交媒體的使用顯著增加，但在北美則沒有。

與 2021 年相比，2022 年亞太區學校的學生對其學位的整體價值的評價顯著提高

85% 的受訪者將其學位的整體價值評為良好至優秀，略高於 2021 年的 82%。按地區劃分，在亞太區學校修讀的學生對學位整體價值的好評率增幅最大，由 2021 年的 75% 升至 2022 年的 86%。雖然亞太區的全日制工商管理碩士和商科碩士學生的好評率均出現按年增長，但全日制工商管理碩士學生的增幅非常顯著，從 66% 升至 84%。在全球，就讀非排名學校的學生與就讀排名學校的學生相比，學位整體價值的支持程度相似（分別為 85%）。

隨著疫情限制放鬆，學生對就業和學生服務的滿意度有所提高

2022 年 84% 的受訪者對就業服務給予好評，高於 2021 年的 74%。對學生服務的看法也有所改善，從 2021 年的 80% 升至 85%。在全日制工商管理碩士、商科碩士和專業工商管理碩士課程的學生，以及在亞太區、歐洲、拉丁美洲／中東／非洲和北美修讀的學生當中，就業和學生服務的好感度提升是一致的。

關於 GMAC

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

每年有超過 1,200 萬的準學生通過 GMAC 的網站（包括 mba.com）了解工商管理碩士和商業碩士課程，並與世界各地的學校建立聯繫、準備和註冊考試，並獲得成功申請工商管理碩士和商業碩士課程的建議。BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽 www.gmac.com。

傳媒聯絡人：

Teresa Hsu

傳媒公關經理

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