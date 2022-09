LHV pikendas AS-i LHV Pank juhatuse ja nõukogu liikmete volitusi

English Estonian

Ainuaktsionär AS LHV Group otsustas pikendada tütarettevõtte AS-i LHV Pank nõukogu liikmete Andres Viisemanni ja Raivo Heina volitusi nende eelneva ametiaja lõppemisest kuni 31. märtsini 2027.



AS-i LHV Pank nõukogu otsustas omakorda pikendada AS-i LHV Pank juhatuse liikmete Kadri Kiiseli (esimees), Meelis Paakspuu, Indrek Nuume, Jüri Heero, Martti Singi ja Andres Kitteri volitusi nende eelneva ametiaja lõppemisest kuni 31. märtsini 2027.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 820 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti seisuga 359 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 132 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





