HiPay Group - Résultats S1 2022 : HiPay enregistre une croissance de +12% dans un contexte conjoncturel particulièrement exigeant

Le volume de paiements augmente fortement pour atteindre 3,6 milliards d’euros au 1er semestre 2022, soit une évolution de +12% vs. S1 2021 et de +43% vs. S1 2020.

augmente fortement pour atteindre 3,6 milliards d’euros au 1er semestre 2022, soit une évolution de +12% vs. S1 2021 et de +43% vs. S1 2020. L’activité commerciale de la Fintech conserve son dynamisme lui permettant de gagner de nouvelles parts de marché.

de la Fintech conserve son dynamisme lui permettant de gagner de nouvelles parts de marché. Le chiffre d’affaires1 atteint 27,5 millions d’euros sur la période.

Paris, le 15 septembre 2022 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – ALHYP), la Fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce ses résultats du premier semestre 2022.

en million d’euros S1 2022 S1 2021 Var. % Comptes de résultat consolidés Volume de paiements 3 594 3 200 +12 % Chiffre d’affaires 1 27,5 26,8 +3 % EBITDA 1 -0,8 1,4 n.a. Résultat opérationnel courant 1 -3,1 -0,3 n.a. Résultat net 1 -3,6 -0,9 n.a. Bilans consolidés Capitaux propres 1 26,5 33,2 -20 % Trésorerie 1 1,5 3,6 -58 %







Forte croissance des flux de paiements

Les volumes de paiement connaissent une croissance soutenue de +12% et atteignent ainsi 3,6 milliards d’euros au premier semestre 2022.

Cette performance est à mettre en perspective avec :

Un point de comparaison exigeant, le premier semestre 2021 avait été stimulé par différents confinements en Europe.

Une conjoncture macroéconomique et géopolitique particulièrement difficile et volatile affectant la consommation et les décisions d’investissement des entreprises.

Cette croissance significative au premier semestre, en dépit des différents facteurs exogènes précités, confirme la robustesse du modèle de HiPay et sa capacité à croître.

S’appuyant sur son offre de paiement omnicanal, HiPay gagne de nouvelles parts de marché avec les signatures de 151 nouveaux clients grands comptes.

Le groupe accélère également son développement à l’international avec 36% de ses volumes de paiement réalisés hors de France, traduisant la forte dynamique commerciale sur ses autres marchés.





Progression du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires global est en hausse et atteint 27,5 millions d’euros (+3% vs. S1 2021).

Cette croissance inférieure à celle des volumes de paiements, s’explique notamment par la fin de l’exploitation de certains moyens de paiement Direct Banking par les banques en Belgique. Ces volumes se sont reportés vers d’autres méthodes de paiement moins rémunératrices.

Les activités en France et à l’international continuent de croître fortement : leurs chiffres d’affaires connaissent des hausses significatives de semestre en semestre, avec des progressions de respectivement +25% et +27% par semestre entre 2019 et 2022 (TCAM).

Au niveau groupe, les dépenses restent maîtrisées : les coûts directs augmentent de manière proportionnelle aux flux et les frais de personnel progressent de manière raisonnée avec le recrutement de nouveaux talents venus renforcer les effectifs de HiPay.

La croissance du chiffre d’affaires ne suffit toutefois pas à supporter la progression de ces coûts opérationnels, le résultat net s’établissant à -3,6 millions d’euros.

Perspectives

Durant le premier semestre 2022, HiPay a obtenu deux financements complémentaires pour un montant total de 3,25 millions d’euros, confirmant le soutien de ses partenaires financiers.

Pour l’exercice 2022, HiPay vise désormais une croissance inférieure à deux chiffres. En parallèle, le groupe ajuste ses coûts de structure afin de prendre en compte les difficultés attendues du fait de la conjoncture actuelle dégradée.

Prochaine communication financière :

27 octobre 2022 (avant bourse) – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

1 Données non auditées

À propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com. Retrouvez-nous également sur LinkedIn.

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP).

Relations Presse

Annie Hurley (CMO)

+33 (0)6 81 16 07 52

ahurley@hipay.com

Relations Investisseurs

Jérôme Daguet (CFO)

+33 (0)7 86 53 93 93

jdaguet@hipay.com



Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

Comptes de résultat consolidés

en milliers d'euros 30 juin 2022 30 juin 2021 Chiffre d'affaires 27 475 26 775 Coûts directs transactionnels - 14 667 - 13 501 Charges de personnel - 8 685 - 7 973 Frais de fonctionnement - 4 962 - 3 902 EBITDA - 839 1 399 Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 2 126 - 1 662 Résultat opérationnel courant - 2 965 - 263 Valorisation des stock options et actions gratuites - 246 - 169 Autres produits et charges non courants 62 - Résultat opérationnel - 3 148 - 432 Autres produits et charges financiers - 368 - 287 Résultat avant impôt - 3 516 - 719 Impôts - 72 - 220 Résultat net - 3 589 - 939









Note : HiPay a procédé à un changement de présentation de son compte de résultat. Les frais de fonctionnement regroupent désormais les frais généraux et les coûts directs non transactionnels.

Bilans consolidés

ACTIF - en milliers d'euros 30 juin 2022 31 déc. 2021 30 juin 2021 Goodwill nets 40 222 40 222 40 222 Immobilisations incorporelles nettes 7 651 7 077 5 955 Immobilisations corporelles nettes 7 023 7 388 8 007 Impôts différés actifs 1 439 1 438 1 437 Autres actifs financiers 1 151 1 152 1 141 Actifs non courants 57 486 57 278 56 763 Clients et autres débiteurs 2 027 2 214 2 043 Autres actifs courants 93 528 90 338 85 128 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 1 505 2 124 3 566 Actifs courants 97 060 94 676 90 737 TOTAL DE L'ACTIF 154 545 151 954 147 500 PASSIF - en milliers d'euros 30 juin 2022 31 déc. 2021 30 juin 2021 Capital social 19 844 19 844 19 844 Primes d'émission et d'apport 50 156 50 156 50 156 Réserves et report à nouveau - 39 904 - 35 745 - 35 833 Résultat consolidé (part du groupe) - 3 589 - 4 348 - 939 Capitaux propres (part du groupe) 26 507 29 907 33 228 Intérêts minoritaires - - - Capitaux propres 26 507 29 907 33 228 Emprunts et dettes financières à long terme 11 962 13 015 14 256 Provisions non courantes 3 305 3 267 612 Passifs d’impôts différés - - - Passifs non courants 15 267 16 282 14 868 Dettes financières à court terme 13 361 8 393 6 966 Fournisseurs et autres créditeurs 6 970 4 917 4 378 Autres dettes courantes 92 440 92 454 88 059 Passifs courants 112 771 105 764 99 403 TOTAL DU PASSIF 154 545 151 954 147 500

Tableaux de flux de trésorerie consolidés

en milliers d'euros 30 juin 2022 30 juin 2021 Résultat net -3 589 -939 Ajustements pour : Amortissements des immobilisations 1 358 1 043 Amortissements des immobilisations IFRS 16 757 658 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie - -12 Provisions pour risques fiscaux 38 - Coût de l'endettement IFRS 16 154 164 Coût de l'endettement 370 272 Coûts des paiements fondés sur des actions 246 169 Charges d'impôts courants et différés 72 220 Résultat opérationnel avant var. BFR et provisions -594 1 575 Variation du BFR -72 3 423 Trésorerie provenant des activités opérationnelles -666 4 998 Intérêts payés -370 - Impôt sur le résultat payé -111 -263 Trésorerie nette / Activités opérationnelles -1 147 4 735 Acquisition d'immobilisations, créances et dettes -2 504 -1 948 Variation des actifs financiers 1 -24 Trésorerie nette / Activités d'investissement -2 503 -1 972 Nouveaux emprunts 4 420 - Remboursements d'emprunts -516 -1 516 Remboursement de la dette de loyer IFRS 16 -714 -598 Intérêts payés IFRS 16 -154 -164 +/- Variation nette de la trésorerie passive - - Trésorerie nette / Activités de financement 3 036 -2 278 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie -619 485 Trésorerie nette au 1er janvier 2 124 3 081 Trésorerie nette fin de période 1 505 3 566







