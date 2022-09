English French German

WISeKey gibt Ergebnisse für H1 2022 bekannt: ein Gesamtumsatz von 12,6 Mio. USD, ein Anstieg von mehr als 27 % gegenüber H1 2021, und ein WISeKey zurechenbares Konzernergebnis von 2,4 Mio. USD

Die Umsatzsteigerung ist hauptsächlich auf höhere Nachfrage bei Halbleitern/IoT zurückzuführen; der Halbleiterumsatz von WISeKey in H1 2022 stieg von 7,2 Mio. USD in H1 2021 um 48 % auf 10,7 Mio. USD

Unternehmen meldet Rückstand im Wert von 39 Mio. USD für IoT-Halbleiterprodukte bis ins Jahr 2023 und Wachstumsmöglichkeiten im Gesamtwert von 75 Mio. USD

TwitterFacebookMor

ZUG, Schweiz – 15. September 2022: Ad-hoc-Mitteilungen gemäß Art. 53 des SIX-Kotierungsreglements – WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ: WKEY / SIX: WIHN) („WISeKey“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Schweizer Cybersicherheits- und IoT-Unternehmen, hat heute seine geprüften Finanzergebnisse für den Sechsmonatszeitraum mit Ende 30. Juni 2022 („H1 2022“) bekanntgegeben.

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, kommentierte: „IoT, Halbleiter und NFTs treten in einen neuen Wachstumszyklus ein, der angetrieben wird durch Fahrzeugbordelektronik, Smart-Router, KI-IoT-Geräte, Cloud-Datenverarbeitung, Automatisierung, IoT-Satelliten, 5G und Konnektivitätsfunktionen, die die Welt sicherer und vernetzter machen und zur Nachhaltigkeit beitragen. Die Geschäftsstrategie von WISeKey konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung von Cybersicherheits-IoT-Lösungen und NFTs, die den Geschäftserfolg für unsere Kunden möglich machen und langfristiges Wachstum fördern, trotz der Verlangsamung bei der Lieferung von Komponenten. Um diese strategischen Ziele und die Vorgabe zu erreichen, sein Kerngeschäft auf Cybersicherheit und IoT neu zu fokussieren, schloss WISeKey in H1 2022 die Veräußerung der arago GmbH („arago“) ab, die daraus resultierte, dass die Gewinnspannen und das Gesamtergebnis von arago hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, und das trotz einer erheblichen Investition durch WISeKey in die Rationalisierung des Geschäfts. Nach der Veräußerung wird WISeKey dennoch eine Partnerschaft mit arago pflegen, um möglichen Mehrwert in Betracht zu ziehen, den KI-Fähigkeiten liefern könnten.“

Die starke finanzielle Position von WISeKey mit Barmitteln in Höhe von 23 Mio. USD am Ende von H1 2022 ermöglicht es dem Unternehmen, Investitionen in neue Produkte, IP und schneller wachsende IoT-/Cybersicherheitsmärkte zu tätigen. Seit Anfang 2022 hat WISeKey erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und neue Mikrochip-Designs unternommen, um seine führende Position in der Spitzentechnologie und den Wettbewerbsvorteil seines Produktangebots zu halten. WISeKey arbeitet derzeit insbesondere an den folgenden Projekten:

Kommerzialisierung des Satelliten WISeSat PocketQube, von dem mittlerweile 13 Exemplare von SpaceX in die Umlaufbahn gebracht worden sind. WISeKey bietet diese IoT-Satellitentechnologie seinen IoT-Kunden in einem SaaS-Modell an, was sowohl Fernkommunikation als auch städtische IoT-Kommunikation für Unternehmen möglich macht, die nach einer sicheren Verbindung ihrer Assets suchen. Lösungen von WISeKey Trust and Security bieten eine einzigartige Integration in eine End-to-End-Plattform, die in Echtzeit mit dem WISeSat-Satelliten kommuniziert und dabei die Authentizität, Diskretion und Integrität von Geräten und Objekten gewährleistet.





WISeKey bietet diese IoT-Satellitentechnologie seinen IoT-Kunden in einem SaaS-Modell an, was sowohl Fernkommunikation als auch städtische IoT-Kommunikation für Unternehmen möglich macht, die nach einer sicheren Verbindung ihrer Assets suchen. Lösungen von WISeKey Trust and Security bieten eine einzigartige Integration in eine End-to-End-Plattform, die in Echtzeit mit dem WISeSat-Satelliten kommuniziert und dabei die Authentizität, Diskretion und Integrität von Geräten und Objekten gewährleistet. Entwicklung einer neuen Reihe von Quantum Trust Services , die sich der neusten Entwicklungen in der Postquantenverschlüsselung (post-quantum encryption, PQE) bedienen wird, um alltägliche Anwendungen wie digitale Signaturen und Verschlüsselung unter Verwendung von PKI und digitalen Zertifikaten zu verbessern, wie etwa sichere Kommunikationskanäle (TLS), verstärkte Key Exchanges und E-Mail-Sicherheit (S/MIME). Diese Services basieren aktuell auf Standards, die verbessert werden können, um Quantenattacken zu widerstehen und bessere Abwärtskompatibilität mit bestehenden Gegenstücken zu bieten. Die Implementierung von PQE durch WISeKey ist am Konzept von „hybriden Signaturen“ ausgerichtet, die in einem einzigen X.509-Zertifikat eine herkömmliche Signatur mit einer zweiten Signatur unter Verwendung eines PQE-Algorithmus kombinieren. Dieser Ansatz gewährt Abwärtskompatibiltät und eröffnet einen neuen Horizont für Cybersicherheitsservices.





, die sich der neusten Entwicklungen in der Postquantenverschlüsselung (post-quantum encryption, PQE) bedienen wird, um alltägliche Anwendungen wie digitale Signaturen und Verschlüsselung unter Verwendung von PKI und digitalen Zertifikaten zu verbessern, wie etwa sichere Kommunikationskanäle (TLS), verstärkte Key Exchanges und E-Mail-Sicherheit (S/MIME). Diese Services basieren aktuell auf Standards, die verbessert werden können, um Quantenattacken zu widerstehen und bessere Abwärtskompatibilität mit bestehenden Gegenstücken zu bieten. Die Implementierung von PQE durch WISeKey ist am Konzept von „hybriden Signaturen“ ausgerichtet, die in einem einzigen X.509-Zertifikat eine herkömmliche Signatur mit einer zweiten Signatur unter Verwendung eines PQE-Algorithmus kombinieren. Dieser Ansatz gewährt Abwärtskompatibiltät und eröffnet einen neuen Horizont für Cybersicherheitsservices. Einführung von „Root of Trust“ basierend auf PQE-Algorithmen, die aktuell von NIST als berechtigte Kandidaten gefördert werden; dies wird die Grundlage eines neuen Portfolios von Trust-Services bilden und diverse IoT-Projekte sichern, an denen WISeKey bereits arbeitet.





dies wird die Grundlage eines neuen Portfolios von Trust-Services bilden und diverse IoT-Projekte sichern, an denen WISeKey bereits arbeitet. Entwicklung von quantenresistenten Algorithmen über seine strategische F&E-Partnerschaft mit dem Forschungsinstitut MINES Saint-Etienne. Die F&E-Gruppe von WISeKey arbeitet mit mehreren NIST-Kandidaten an „MS600X Common Criteria“-Produkten wie etwa Crystals-Kyber and Crystals-Dilithium mit dem Ziel, eine vollständige Post-Quanten-Toolbox zu erstellen, die mit neuen PKI-bezogenen Trust Services, erbracht von WISeKey, kombiniert wird. Diese Initiativen zu Post-Quanten-Kryptografie werden eine wichtige Rolle dabei spielen, Anfälligkeiten und andere Risiken im Zusammenhang mit Quantencomputertechnologien zu kontrollieren, die in den Händen von Hackern die Möglichkeit bieten können, kryptografische Algorithmen zu knacken, Cybersicherheit zu zerstören und die Weltwirtschaft zu kompromittieren, indem die Sicherheitsgrundlagen von finanzwirtschaftlichen und staatlichen Diensten unterminiert werden. Diese Initiativen haben über das Sponsoring von öffentlich-privaten F&E-Projekten eine enorme Unterstützung von vielen staatlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt erhalten. Insbesondere engagiert sich WISeKey in wichtigen Initiativen, die von der französischen Agentur für Cybersicherheit (ANSSI) und dem nationalen Exzellenzzentrum für Cybersicherheit des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) gefördert werden. Die Beiträge von WISeKey zu den Projekten werden Trust-Services für Anmeldeinformationen und sichere Halbleiter sein, um die Sicherheit der Anmeldeinformationen zu schützen. Spezifisch wird WISeKey INeS Certificate Management Service (CMS) für die Ausstellung von Anmeldeinformationen und sichere VaultIC-Halbleiter anbieten, um einen manipulationssicheren Schlüsselspeicher und kryptografische Beschleunigung bereitzustellen.





Die F&E-Gruppe von WISeKey arbeitet mit mehreren NIST-Kandidaten an „MS600X Common Criteria“-Produkten wie etwa Crystals-Kyber and Crystals-Dilithium mit dem Ziel, eine vollständige Post-Quanten-Toolbox zu erstellen, die mit neuen PKI-bezogenen Trust Services, erbracht von WISeKey, kombiniert wird. Diese Initiativen zu Post-Quanten-Kryptografie werden eine wichtige Rolle dabei spielen, Anfälligkeiten und andere Risiken im Zusammenhang mit Quantencomputertechnologien zu kontrollieren, die in den Händen von Hackern die Möglichkeit bieten können, kryptografische Algorithmen zu knacken, Cybersicherheit zu zerstören und die Weltwirtschaft zu kompromittieren, indem die Sicherheitsgrundlagen von finanzwirtschaftlichen und staatlichen Diensten unterminiert werden. Diese Initiativen haben über das Sponsoring von öffentlich-privaten F&E-Projekten eine enorme Unterstützung von vielen staatlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt erhalten. Insbesondere engagiert sich WISeKey in wichtigen Initiativen, die von der französischen Agentur für Cybersicherheit (ANSSI) und dem nationalen Exzellenzzentrum für Cybersicherheit des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) gefördert werden. Die Beiträge von WISeKey zu den Projekten werden Trust-Services für Anmeldeinformationen und sichere Halbleiter sein, um die Sicherheit der Anmeldeinformationen zu schützen. Spezifisch wird WISeKey INeS Certificate Management Service (CMS) für die Ausstellung von Anmeldeinformationen und sichere VaultIC-Halbleiter anbieten, um einen manipulationssicheren Schlüsselspeicher und kryptografische Beschleunigung bereitzustellen. Verwendung von WISeID als Universal Communications Identifier (UCID), eine eindeutige Kennung für ein IoT-Gerät in einem Netzwerk; die Blockchain, ein verteilter Ledger („distributed ledger“), der von den Knoten eines Computernetzwerks geteilt wird, um die Sicherheit zu garantieren; und Non-Fungible Tokens (NFTs), kryptografische Assets auf einer Blockchain, die nicht repliziert werden können. Die kombinierte praktische Anwendung dieser Technologien – die Implementierung von UCID auf dem Gerät, die Verwendung von NFTs und ihre Erfassung auf der Blockchain – gewährleisten, dass das Gerät selbst in einem Netzwerk authentifiziert wird, das nicht korrumpiert werden kann. Dies ist ein riesiger Schritt nach vorne, und er geschieht jetzt in diesem Moment, in der US-Regierung.





für ein IoT-Gerät in einem Netzwerk; die Blockchain, ein verteilter Ledger („distributed ledger“), der von den Knoten eines Computernetzwerks geteilt wird, um die Sicherheit zu garantieren; und Non-Fungible Tokens (NFTs), kryptografische Assets auf einer Blockchain, die nicht repliziert werden können. Die kombinierte praktische Anwendung dieser Technologien – die Implementierung von UCID auf dem Gerät, die Verwendung von NFTs und ihre Erfassung auf der Blockchain – gewährleisten, dass das Gerät selbst in einem Netzwerk authentifiziert wird, das nicht korrumpiert werden kann. Dies ist ein riesiger Schritt nach vorne, und er geschieht jetzt in diesem Moment, in der US-Regierung. Vollständige Bereitstellung der Plattform WISe.ART. Der einzigartige Wettbewerbsvorteil von WISe.ART erwächst aus seiner Plattform, die durch die verschiedenen Sicherheitstechnologien von WISeKey gesichert wird, welche die Authentifizierung von NFTs basierend auf digitaler Identität, physischen Objekten sowie digitalen Assets in einem sicheren End-to-End-Prozess ermöglichen. Die WISe.ART-Plattform gibt Benutzern die volle Kontrolle über ihr WISeID-NFT, während andere NFTs Zugriff auf Identitätsinformationen anfordern müssen, und Benutzer von WISeID-NFTs können dann selbst entscheiden, welche Informationsstufe sie teilen möchten.Die NFT-Tokenisierung verwendet „das System und die Methode für die Bereitstellung persistenter authentifizierbarer NFTs“ von WISeKey, was in den USA zum Patent angemeldet wurde. Mit dieser Methode haben NFTs an Wert gewonnen und sie werden ihren Wert über längere Zeit halten. Weitere Informationen sind verfügbar auf: https://www.wisekey.com/press/wisekey-files-patent-application-for-persistent-and-authenticatable-nfts/ . Es haben sich bereits fast 130 Künstler dem NFT-Marktplatz von WISe.ART angeschlossen, die über etwa 500 einzigartige NFT-Produkte verfügt. Dies stellt ein zusätzliches Potenzial an kommerziellen NFT-Umsätzen in Höhe von 70 Mio. USD dar, was hervorragende Zukunftsaussichten für Token bietet, um die Ökonomie von Content-Erstellung und Influencing im Internet zu revolutionieren.





WEITERE FINANZ- UND BETRIEBSDATEN

Finanzielle Eckdaten H1 GJ 2022 – WISeKey Group

(Million US$) 6 months ended June 30, US GAAP 2022 2021 Operating loss as reported (6.6) (8.3) Net income attributable to WISeKey as reported 2.4 (4.3) Non-GAAP 2021 2020 Total revenue 12.6 9.9 Total gross profit 5.6 3.6 EBITDA (6.5) (7.7) Adjusted EBITDA (5.5) (7.1) As at June 30,

2022 As at December 31,

2021 Total Cash and restricted cash 22.9 34.3

Konzern-Kapitalflussrechnung [wie berichtet]

6 months ended June 30, 6 months ended June 30, USD'000 2022 (unaudited) 2021 (unaudited) Net sales 10,840 7,802 Cost of sales (6,305) (4,304) Depreciation of production assets 240 (390) Gross profit 4,775 3,108 Other operating income 33 114 Research & development expenses (1,699) (2,128) Selling & marketing expenses (3,556) (3,227) General & administrative expenses (6,156) (6,174) Total operating expenses (11,378) (11,415) Operating loss (6,603) (8,307) Non-operating income 2,795 6,781 Debt conversion expense (603) - Interest and amortization of debt discount (134) (455) Non-operating expenses (2,083) (877) Loss before income tax expense (6,628) (2,858) Income tax income / (expense) (1) (1) Loss from continuing operations, net (6,629) (2,859)



Discontinued operations: Net sales from discontinued operations 1,805 2,142 Cost of sales from discontinued operations (978) (1,679) Total operating and non-operating expenses from discontinued operations (5,274) (3,769) Income tax recovery from discontinued operations 25 57 Gain on disposal of a business, net of tax on disposal 11,801 - Income / (loss) on discontinued operations 7,379 (3,249) Net income / (loss) 750 (6,108) Less: Net income / (loss) attributable to noncontrolling interests (1,685) (1,767) Net income / (loss) attributable to WISeKey International Holding AG 2,435 (4,341) Earnings per share from continuing operations Basic (0.07) (0.04) Diluted (0.07) (0.04) Earnings per share from discontinued operations Basic 0.07 (0.05) Diluted 0.07 (0.05) Earning per share attributable to WISeKey International Holding AG Basic 0.02 (0.07) Diluted 0.02 (0.07) Other comprehensive income / (loss), net of tax: Foreign currency translation adjustments (3,218) (777) Change in unrealized gains related to available-for-sale debt securities - (5,564) Reclassifications out of the OCI arising during period 1,156 - Defined benefit pension plans: Net gain (loss) arising during period 90 140 Other comprehensive income / (loss) (1,972) (6,201) Comprehensive income / (loss) (1,222) (12,309) Other comprehensive income / (loss) attributable to noncontrolling interests (969) 80 Other comprehensive income / (loss) attributable to WISeKey International Holding AG (1,002) (6,281) Comprehensive income / (loss) attributable to noncontrolling interests (2,655) (1,687) Comprehensive income / (loss) attributable

to WISeKey International Holding AG 1,433 (10,622)

Die Anmerkungen sind ein integraler Bestandteil unserer Konzernergebnisse.

Konzernbilanz [wie berichtet]

As at June 30, As at December 31, USD'000 2022 (unaudited) 2021 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents 22,818 34,201 Restricted cash, current 105 110 Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts 30,344 2,979 Notes receivable from employees and related parties 66 68 Inventories 4,189 2,710 Prepaid expenses 792 1,198 Current assets held for sale - 689 Other current assets 927 555 Total current assets 59,241 42,510 Noncurrent assets Notes receivable, noncurrent 182 190 Deferred income tax assets 1 1 Deferred tax credits 1,073 848 Property, plant and equipment net of accumulated depreciation 743 573 Intangible assets, net of accumulated amortization 103 105 Finance lease right-of-use assets 130 171 Operating lease right-of-use assets 2,661 2,941 Goodwill 8,317 8,317 Equity securities, at cost 460 501 Equity securities, at fair value 1 1 Noncurrent assets held for sale - 32,391 Other noncurrent assets 241 256 Total noncurrent assets 13,912 46,295 TOTAL ASSETS 73,153 88,805 LIABILITIES Current Liabilities Accounts payable 13,482 14,786 Notes payable 4,193 4,206 Convertible note payable, current 800 - Deferred revenue, current 199 92 Current portion of obligations under finance lease liabilities 4 55 Current portion of obligations under operating lease liabilities 567 595 Income tax payable 7 11 Current liabilities held for sale - 4,567 Other current liabilities 331 439 Total current liabilities 19,583 24,751 Noncurrent liabilities Bonds, mortgages and other long-term debt 393 458 Convertible note payable, noncurrent 31 9,049 Deferred revenue, noncurrent 37 100 Operating lease liabilities, noncurrent 2,197 2,468 Employee benefit plan obligation 4,669 4,769 Other deferred tax liabilities 59 62 Noncurrent liabilities held for sale - 5,712 Other noncurrent liabilities 3 57 Total noncurrent liabilities 7,389 22,675 TOTAL LIABILITIES 26,972 47,426 Commitments and contingent liabilities SHAREHOLDERS' EQUITY Common stock - Class A 400 400 CHF 0.01 par value Authorized - 40,021,988 and 40,021,988 shares Issued and outstanding - 40,021,988 and 40,021,988 shares Common stock - Class B 5,334 4,685 CHF 0.05 par value Authorized - 144,589,261 and 138,058,468 Issued - 100,294,518 and 88,120,054 Outstanding - 99,837,254 and 80,918,390 Treasury stock, at cost (457,264 and 7,201,664 shares held) (371) (636) Additional paid-in capital 277,376 268,199 Accumulated other comprehensive income / (loss) 1,312 1,407 Accumulated deficit (235,724) (238,160) Total shareholders' equity attributable to WISeKey shareholders 48,327 35,895 Noncontrolling interests in consolidated subsidiaries (2,146) 5,484 Total shareholders' equity 46,181 41,379 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 73,153 88,805

Die Anmerkungen sind ein integraler Bestandteil unserer Konzernergebnisse.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Für die Führung des Konzerngeschäfts von WISeKey entwickelt die WISeKey-Geschäftsführung einen jährlichen Betriebsplan unter Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, der von unserem Vorstand genehmigt wird. Bei der Ergebnismessung anhand dieses Plans zieht die Geschäftsführung die tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen auf diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen von Maßnahmen in Betracht, die für die Kostenreduzierung mit dem Ziel getroffen wurden, unsere Bruttogewinnspanne zu erhöhen, und außerdem bei der Einschätzung des angemessenen Umfangs von Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen. Darüber hinaus stützt sich die Geschäftsführung auf diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, wenn sie Entscheidungen über Produktausgaben, Verwaltungsbudgets und sonstige Betriebsausgaben trifft. Wir sind der Meinung, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen in Verbindung mit den GAAP-Ergebnissen und den Abgleichungen zu entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen ein vollständigeres Verständnis von den Betriebsergebnissen des Unternehmens vermitteln, wie auch von den Faktoren und Trends, die sich auf das Geschäft von WISeKey auswirken. Wir sind der Meinung, dass sie Investoren in die Lage versetzen, weitere Vergleiche unserer Betriebsergebnisse anzustellen, um unsere Liquidität und Kapitalausstattung zu bewerten und das Finanzergebnis ohne die Auswirkung von Nicht-Betriebsausgaben, bestimmten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und aktienabhängigen Vergütungsaufwendungen zu analysieren, die Trends im zugrunde liegenden Ergebnis von WISeKey verschleiern könnten. Diese Informationen ermöglichen es Investoren außerdem, Finanzergebnisse zwischen Zeiträumen zu vergliechen, in denen bestimmte Posten unabhängig von der Geschäftsleistung variieren können, und bieten mehr Transparenz im Hinblick auf Schlüsselkennzahlen, die von der Geschäftsführung verwendet werden.

Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu Finanzergebnissen, die gemäß GAAP erstellt wurden, bereitgestellt, nicht als ein Ersatz für sie und nicht als bessere Kennzahlen. Die Präsentation dieser und anderer Posten in den Nicht-GAAP-Finanzergebnissen von WISeKey sollte keineswegs so interpretiert werden, dass diese Elemente einmalige, seltene oder ungewöhnliche Posten seien. Abgleiche dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen mit den vergleichbarsten Kennzahlen, die gemäß GAAP berechnet werden, werden im Finanzberichtsteil dieser Mitteilung in einer Aufstellung mit dem Titel „Finanzabgleich von GAAP- mit Nicht-GAAP-Ergebnissen (ungeprüft)“ bereitgestellt.

Abgleichungen von Nicht-GAAP mit GAAP

Financial Reconciliation of GAAP to non-GAAP Results (unaudited) 6 months to June 30, 6 months to June 30, (Million US$) 2022 2021 Net sales as reported 10.8 7.8 Net sales from discontinued operations as reported 1.8 2.1 Total revenue 12.6 9.9 Gross profit as reported 4.8 3.1 Gross profit from discontinued operations as reported 0.8 0.5 Total gross profit 5.6 3.6 Operating loss as reported (6.6) (8.3) Non-GAAP adjustments from continuing operations: Depreciation expense 0.1 0.5 Amortization expense on intangibles - 0.1 EBITDA (6.5) (7.7) Non-GAAP adjustments from continuing operations: Expenses settled in equity 0.1 - M&A-related legal fees 0.8 0.6 M&A-related professional fees 0.1 - Adjusted EBITDA (5.5) (7.1)





GAAP to Non-GAAP Cash and Cash Equivalents (Million US$) As at

June 30,

2022 As at December 31,

2021 Cash and cash equivalents as reported 22.8 34.2 Restricted cash, current as reported 0.1 0.1 Total Cash and restricted cash 22.9 34.3 * Rounded up

Über WISeKey:



WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Schweizer Börse: WIHN) ist ein weltweit führendes Cybersicherheitsplattform-Unternehmen, das derzeit große digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte einsetzt, die den Menschen als den Dreh- und Angelpunkt des Internets respektieren. Der IoT-Technologiestapel von WISeKey umfasst eine Reihe von Technologien wie Halbleiter, eIDs, Blockchain, NFTs, Post-Quanten-Technologien, Pico-Satelliten und Trust, die nahtlos in einer Plattform zusammen agieren. Diese Plattform sichert die einfache Vernetzung von Objekten mit dem Internet bis hin zu den komplexesten Anwendungen, die diese vernetzten Objekte verwenden, und sichert die Daten, die diese sammeln und kommunizieren, sowie die verschiedenen Schritte, die notwendig sind, um diese Anwendungen zu betreiben.

Die WISeKey-Halbleiter sichern die allumfassende Datenverarbeitung, die das heutige „Internet of Everything“ prägt. WISeKey IoT verfügt über eine Installationsbasis von über 1,5 Milliarden Mikrochips in praktisch allen IoT-Sektoren (vernetzte Autos, intelligente Städte, Drohnen, landwirtschaftliche Sensoren, Anti-Fälschung, NFTs, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Mobiltelefone, Krypto-Token usw.).

Unsere Technologie besitzt das Vertrauenssiegel des Schweizer kryptografischen Root of Trust (RoT) von OISTE/WISeKey und bietet eine sichere Authentifizierung und Identifikation, sowohl in physischen als auch in virtuellen Umgebungen, für das Internet der Dinge. Das WISeKey RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com.

Ansprechpartner für Presse und Investoren:

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com