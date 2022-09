WISeKey annonce ses résultats pour le premier semestre 2022 ; chiffre d'affaires total de 12,6 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 27 % par rapport au premier semestre 2021 et un bénéfice net attribuable à WISeKey de 2,4 m

English French German

WISeKey annonce ses résultats pour le premier semestre 2022 ; chiffre d'affaires total de 12,6 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 27 % par rapport au premier semestre 2021 et un bénéfice net attribuable à WISeKey de 2,4 millions de dollars

L'augmentation des revenus est principalement attribuable à une demande plus élevée pour les semi-conducteurs/l'IdO ; le chiffre d'affaires de WISeKey pour les semi-conducteurs au premier semestre 2022 a augmenté de 48 % pour atteindre 10,7 millions de dollars, par rapport à 7,2 millions de dollars au premier semestre 2021

WISeKey annonce un arriéré record de 39 millions de dollars pour les produits de semi-conducteurs de l'IdO s'étendant jusqu'en 2023, et le portefeuille d'opportunités totalise 75 millions de dollars

ZOUG, Suisse – 15 septembre 2022 : Annonces Ad Hoc conformément à l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX – WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ : WKEY / SIX : WIHN) (« WISeKey » ou la « Société »), une société suisse de premier plan spécialisée dans la cybersécurité et l'IdO, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers vérifiés par des auditeurs pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2022 (« S1 2022 »).

Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey, a déclaré : « L'IdO, les semi-conducteurs et le NFT entrent dans un nouveau cycle de croissance stimulé par l'électronique embarquée, les routeurs intelligents, les appareils IA-IdO, le traitement dans le cloud, l'automatisation, les satellites IdO, la 5G et les fonctionnalités de connectivité qui rendent le monde plus sûr, connecté et contribuent à la durabilité. La stratégie commerciale de WISeKey continue de se concentrer sur le développement de solutions IdO et de NFT de cybersécurité qui permettent le succès de nos clients et favorisent une croissance à long terme malgré le ralentissement de la fourniture de composants. Pour atteindre ces objectifs stratégiques et son objectif de recentrage sur l'activité principale de cybersécurité et d'IdO, WISeKey a achevé lors du S1 2022 la cession d'arago GmbH (« arago ») résultant d'une baisse inférieure aux attentes des marges et des performances totales d'arago, malgré un investissement important de WISeKey pour rationaliser l'entreprise. Quoi qu'il en soit, suite à la cession, WISeKey maintiendra un partenariat avec arago afin d'envisager la valeur ajoutée potentielle apportée par les capacités de l'IA. »

La solide situation financière de WISeKey, avec une trésorerie de 23 millions de dollars à la fin du S1 2022, permet à la Société de soutenir les investissements dans de nouveaux produits, la propriété intellectuelle et les marchés en pleine croissance de l'IdO/de la cybersécurité. Depuis le début de l'année 2022, WISeKey a réalisé des investissements significatifs dans la R&D et la conception de nouvelles micro-puces, afin de maintenir sa position technologique de pointe et l'avantage concurrentiel des offres de produits. Plus précisément, WISeKey travaille sur les projets suivants :

La commercialisation du Satellite WISeSat PocketQube avec 13 satellites désormais en orbite lancés avec Space X. WISeKey propose cette technologie par satellite IdO à ses clients IdO dans un modèle SaaS permettant à la fois des communications IdO urbaines à distance et redondantes pour les entreprises cherchant à connecter leurs actifs en toute sécurité. Les solutions de confiance et de sécurité WISeKey offrent une intégration unique dans une plateforme de bout en bout qui communique en temps réel avec le Satellite WISeSat en garantissant l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des appareils et des objets.





Le développement d'une nouvelle gamme de Services de confiance quantique , qui profiteront des derniers développements en matière de cryptographie post-quantique (CPQ) à appliquer dans les applications concrètes des signatures numériques et du cryptage à l'aide de l'infrastructure à clés publiques (IPC) et de certificats numériques, tels que les canaux de communication sécurisés (TLS), les échanges de clés améliorés et la sécurité des e-mails (S/MIME). Ces services sont actuellement basés sur des normes qui peuvent être améliorées pour être résistantes aux attaques quantiques et offrent une rétrocompatibilité avec les contreparties existantes. La mise en œuvre de CPQ par WISeKey s'articule autour du concept de « signatures hybrides » qui se combinent dans un seul certificat X.509, une signature conventionnelle avec une deuxième signature utilisant un algorithme CPQ. Cette approche garantit une rétrocompatibilité et ouvre un nouvel horizon de services de cybersécurité.





Le lancement de « Root of Trust » basé sur des algorithmes CPQ promus actuellement par le NIST (Institut national des normes et de la technologie) en tant que candidats valides, qui constituera la base d'un nouveau portefeuille de Services de confiance et sécuriseront plusieurs projets IdO sur lesquels WISeKey travaille déjà.





Développement d'algorithmes post-quantiques résistants grâce à son partenariat stratégique de R&D avec le MINES Saint-Etienne Research Institute.





WISeKey participe notamment aux initiatives clés promues par l'Agence française de cybersécurité (ANSSI) et par le National Cyber Security Center of Excellence (Centre national d'excellence en cybersécurité) du NIST américain. Les contributions de WISeKey aux projets seront des Services de confiance pour les identifiants et les semi-conducteurs sécurisés afin de sécuriser les identifiants. Plus précisément, WISeKey offrira le Service de gestion des certificats (CMS) INeS pour l'émission d'identifiants et de semi-conducteurs sécurisés VaultIC afin de fournir un stockage des clés inviolable et une accélération cryptographique.





Utilisation de WISeID comme Identifiant de communications universel (UCID), un identifiant unique pour un appareil IdO sur un réseau ; la blockchain, un grand livre distribué partagé avec les nœuds d'un réseau informatique pour garantir la sécurité ; et des jetons non fongibles (NFT), des actifs cryptographiques sur une blockchain qui ne peuvent pas être reproduits. L'application pratique combinée de ces technologies, qui implémentent l'UCID sur l'appareil, en utilisant des NFT et en les plaçant sur la blockchain, garantit que l'appareil lui-même est authentifié sur un réseau qui ne peut pas être corrompu. Il s'agit d'un grand pas en avant, et il a lieu maintenant, au sein du gouvernement des États-Unis. Déploiement complet de la plateforme WISe.ART. L'avantage concurrentiel unique de WISe.ART provient de sa plateforme qui est sécurisée par les diverses technologies de sécurité de WISeKey permettant l'authentification des NFT, des objets physiques et des actifs numériques basés sur l'identité numérique, dans le cadre d'un processus sécurisé de bout en bout. La plateforme WISe.ART offre aux utilisateurs un contrôle total de leur NFT WISeID, tandis que les autres NFT doivent demander l'accès aux informations d'identité, et les utilisateurs des NFT WISeID peuvent alors décider eux-mêmes du niveau d'information qu'ils souhaitent partager.La tokenisation de NFT utilise la demande de brevet WISeKey enregistrée « System and Method for Providing Persistent Authenticatable NFT » (Système et méthode pour fournir un NFT authentifiable persistant) aux États-Unis.Grâce à cette méthode, les NFT ont augmenté leur valeur et la conserveront pendant une longue durée.Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : https://www.wisekey.com/press/wisekey-files-patent-application-for-persistent-and-authenticatable-nfts/ . Près de 130 artistes ont déjà rejoint le marché WISe.ART NFT avec environ 500 produits NFT uniques, ajoutant un potentiel de vente NFT commercial cumulé d'une valeur totale de 70 millions de dollars de NFT qui voient de plus en plus un avenir pour les jetons qui vont jusqu'à l'économie de la création de contenu et de l'influence sur Internet.





DONNÉES FINANCIÈRES ET OPÉRATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES

Principaux aspects financiers du S1 2022 - WISeKey Group

(Million US$) 6 months ended June 30, US GAAP 2022 2021 Operating loss as reported (6.6) (8.3) Net income attributable to WISeKey as reported 2.4 (4.3) Non-GAAP 2021 2020 Total revenue 12.6 9.9 Total gross profit 5.6 3.6 EBITDA (6.5) (7.7) Adjusted EBITDA (5.5) (7.1) As at June 30,

2022 As at December 31,

2021 Total Cash and restricted cash 22.9 34.3

États consolidés des résultats globaux/(pertes) [tel que rapporté]

6 months ended June 30, 6 months ended June 30, USD'000 2022 (unaudited) 2021 (unaudited) Net sales 10,840 7,802 Cost of sales (6,305) (4,304) Depreciation of production assets 240 (390) Gross profit 4,775 3,108 Other operating income 33 114 Research & development expenses (1,699) (2,128) Selling & marketing expenses (3,556) (3,227) General & administrative expenses (6,156) (6,174) Total operating expenses (11,378) (11,415) Operating loss (6,603) (8,307) Non-operating income 2,795 6,781 Debt conversion expense (603) - Interest and amortization of debt discount (134) (455) Non-operating expenses (2,083) (877) Loss before income tax expense (6,628) (2,858) Income tax income / (expense) (1) (1) Loss from continuing operations, net (6,629) (2,859)



Discontinued operations: Net sales from discontinued operations 1,805 2,142 Cost of sales from discontinued operations (978) (1,679) Total operating and non-operating expenses from discontinued operations (5,274) (3,769) Income tax recovery from discontinued operations 25 57 Gain on disposal of a business, net of tax on disposal 11,801 - Income / (loss) on discontinued operations 7,379 (3,249) Net income / (loss) 750 (6,108) Less: Net income / (loss) attributable to noncontrolling interests (1,685) (1,767) Net income / (loss) attributable to WISeKey International Holding AG 2,435 (4,341) Earnings per share from continuing operations Basic (0.07) (0.04) Diluted (0.07) (0.04) Earnings per share from discontinued operations Basic 0.07 (0.05) Diluted 0.07 (0.05) Earning per share attributable to WISeKey International Holding AG Basic 0.02 (0.07) Diluted 0.02 (0.07) Other comprehensive income / (loss), net of tax: Foreign currency translation adjustments (3,218) (777) Change in unrealized gains related to available-for-sale debt securities - (5,564) Reclassifications out of the OCI arising during period 1,156 - Defined benefit pension plans: Net gain (loss) arising during period 90 140 Other comprehensive income / (loss) (1,972) (6,201) Comprehensive income / (loss) (1,222) (12,309) Other comprehensive income / (loss) attributable to noncontrolling interests (969) 80 Other comprehensive income / (loss) attributable to WISeKey International Holding AG (1,002) (6,281) Comprehensive income / (loss) attributable to noncontrolling interests (2,655) (1,687) Comprehensive income / (loss) attributable

to WISeKey International Holding AG 1,433 (10,622)

Les notes font partie intégrante de nos états financiers consolidés.

Bilan consolidés [tel que rapporté]

As at June 30, As at December 31, USD'000 2022 (unaudited) 2021 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents 22,818 34,201 Restricted cash, current 105 110 Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts 30,344 2,979 Notes receivable from employees and related parties 66 68 Inventories 4,189 2,710 Prepaid expenses 792 1,198 Current assets held for sale - 689 Other current assets 927 555 Total current assets 59,241 42,510 Noncurrent assets Notes receivable, noncurrent 182 190 Deferred income tax assets 1 1 Deferred tax credits 1,073 848 Property, plant and equipment net of accumulated depreciation 743 573 Intangible assets, net of accumulated amortization 103 105 Finance lease right-of-use assets 130 171 Operating lease right-of-use assets 2,661 2,941 Goodwill 8,317 8,317 Equity securities, at cost 460 501 Equity securities, at fair value 1 1 Noncurrent assets held for sale - 32,391 Other noncurrent assets 241 256 Total noncurrent assets 13,912 46,295 TOTAL ASSETS 73,153 88,805 LIABILITIES Current Liabilities Accounts payable 13,482 14,786 Notes payable 4,193 4,206 Convertible note payable, current 800 - Deferred revenue, current 199 92 Current portion of obligations under finance lease liabilities 4 55 Current portion of obligations under operating lease liabilities 567 595 Income tax payable 7 11 Current liabilities held for sale - 4,567 Other current liabilities 331 439 Total current liabilities 19,583 24,751 Noncurrent liabilities Bonds, mortgages and other long-term debt 393 458 Convertible note payable, noncurrent 31 9,049 Deferred revenue, noncurrent 37 100 Operating lease liabilities, noncurrent 2,197 2,468 Employee benefit plan obligation 4,669 4,769 Other deferred tax liabilities 59 62 Noncurrent liabilities held for sale - 5,712 Other noncurrent liabilities 3 57 Total noncurrent liabilities 7,389 22,675 TOTAL LIABILITIES 26,972 47,426 Commitments and contingent liabilities SHAREHOLDERS' EQUITY Common stock - Class A 400 400 CHF 0.01 par value Authorized - 40,021,988 and 40,021,988 shares Issued and outstanding - 40,021,988 and 40,021,988 shares Common stock - Class B 5,334 4,685 CHF 0.05 par value Authorized - 144,589,261 and 138,058,468 Issued - 100,294,518 and 88,120,054 Outstanding - 99,837,254 and 80,918,390 Treasury stock, at cost (457,264 and 7,201,664 shares held) (371) (636) Additional paid-in capital 277,376 268,199 Accumulated other comprehensive income / (loss) 1,312 1,407 Accumulated deficit (235,724) (238,160) Total shareholders' equity attributable to WISeKey shareholders 48,327 35,895 Noncontrolling interests in consolidated subsidiaries (2,146) 5,484 Total shareholders' equity 46,181 41,379 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 73,153 88,805

Les notes font partie intégrante de nos états financiers consolidés.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dans la gestion des activités de WISeKey sur une base consolidée, la direction de WISeKey développe un plan d'exploitation annuel, qui est approuvé par notre conseil d'administration, à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR. En mesurant la performance par rapport à ce plan, la direction prend en compte les impacts réels ou potentiels sur ces mesures financières non conformes aux PCGR des mesures prises pour réduire les coûts dans le but d'augmenter notre marge brute et notre marge d'exploitation et lors de l'évaluation des niveaux appropriés d'efforts de recherche et de développement. En outre, la direction s'appuie sur ces mesures financières non conformes aux PCGR pour prendre des décisions concernant les dépenses de produits, les budgets administratifs et les autres dépenses d'exploitation. Nous pensons que ces mesures financières non conformes aux PCGR, lorsqu'elles sont associées aux résultats conformes aux PCGR et aux rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR correspondantes, fournissent une compréhension plus complète des résultats d'exploitation de la Société et des facteurs et tendances affectant les activités de WISeKey. Nous estimons qu'ils permettent aux investisseurs d'effectuer des comparaisons supplémentaires de nos résultats d'exploitation, d'évaluer nos liquidités et notre situation du capital et d'analyser les performances financières à l'exclusion de l'effet des dépenses non liées aux opérations, de certaines dépenses hors trésorerie liées aux acquisitions et aux charges de rémunération à base d'actions, qui peuvent masquer les tendances des performances sous-jacentes de WISeKey. Ces informations permettent également aux investisseurs de comparer les résultats financiers entre des périodes où certains éléments peuvent varier indépendamment des performances de l'entreprise et permettent une plus grande transparence par rapport aux indicateurs clés utilisés par la direction.

Ces mesures financières non conformes aux PCGR sont fournies en plus des mesures de la performance financière préparées conformément aux PCGR, et non en tant que mesures substitutives ou supérieures à celles-ci. La présentation de ces éléments et d'autres éléments similaires dans les résultats financiers non conformes aux PCGR de WISeKey ne doit pas être interprétée comme impliquant que ces éléments ne sont pas récurrents, peu fréquents ou inhabituels. Les rapprochements de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures les plus comparables calculées conformément aux PCGR sont fournis dans la partie des états financiers du présent communiqué de presse dans une annexe intitulée « Rapprochement financier des résultats conformes aux PCGR et des résultats non conformes aux PCGR (non vérifiés). »

Rapprochements des résultats conformes aux PCGR et des résultats non conformes aux PCGR

Financial Reconciliation of GAAP to non-GAAP Results (unaudited) 6 months to June 30, 6 months to June 30, (Million US$) 2022 2021 Net sales as reported 10.8 7.8 Net sales from discontinued operations as reported 1.8 2.1 Total revenue 12.6 9.9 Gross profit as reported 4.8 3.1 Gross profit from discontinued operations as reported 0.8 0.5 Total gross profit 5.6 3.6 Operating loss as reported (6.6) (8.3) Non-GAAP adjustments from continuing operations: Depreciation expense 0.1 0.5 Amortization expense on intangibles - 0.1 EBITDA (6.5) (7.7) Non-GAAP adjustments from continuing operations: Expenses settled in equity 0.1 - M&A-related legal fees 0.8 0.6 M&A-related professional fees 0.1 - Adjusted EBITDA (5.5) (7.1)





GAAP to Non-GAAP Cash and Cash Equivalents (Million US$) As at

June 30,

2022 As at December 31,

2021 Cash and cash equivalents as reported 22.8 34.2 Restricted cash, current as reported 0.1 0.1 Total Cash and restricted cash 22.9 34.3 * Rounded up

À propos de WISeKey :



WISeKey (NASDAQ : WKEY ; SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de plateforme de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets respectant l'Homme en tant que pivot d'Internet. La pile technologique IdO WISeKey comprend une gamme de technologies telles que les semi-conducteurs, les eID, la blockchain, les NFT, le post-quantique, les pico satellites et la confiance, agissant de manière transparente en tant que plateforme qui assure la connexion simple des objets à Internet aux applications les plus complexes qui utilisent ces objets connectés, les données qu'ils collectent et communiquent et les différentes étapes nécessaires pour alimenter ces applications.

Les semi-conducteurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'Internet du Tout d'aujourd'hui. L'IdO de WISeKey compte une base d'installation de plus de 1,5 milliard de micropuces dans presque tous les secteurs de l'IdO (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, lutte contre la contrefaçon, NFT, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones portables, crypto-jetons, etc.).

Notre technologie reconnue par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey/OISTE fournit une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des objets. La RoT de WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre plusieurs objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.wisekey.com.

Contacts auprès des médias et des investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com