AtoB@C Shipping on solminut 32,2 miljoonan euron lainasopimuksen Svenska Skeppshypotekin kanssa sähköhybridialusinvestointiin liittyen



ESL Shippingin tytäryhtiö AtoB@C Shipping on solminut 32,2 miljoonan euron lainasopimuksen Svenska Skeppshypotekin kanssa. Lainan maturiteetti on 15 vuotta. Laina on osa ESL Shippingin investointien rahoitusta kuuden uuden, erittäin energiatehokkaan sähköhybridialuksen sarjaan, joiden kapasiteetti on 5 350 dwt. Hanke julkistettiin syyskuussa 2021.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme allekirjoittaa tämän lainasopimuksen Svenska Skeppshypotekin kanssa ja toivottaa heidät kumppaniksemme matkalle kohti fossiilivapaata merenkulkua. Jaamme yhteisen tavoitteen vihreän teknologian edistämisestä sekä ruotsalaisen varustamoteollisuuden vahvistamisesta”, ESL Shippingin ja AtoB@C Shippingin kehitysjohtaja Frida Rowland sanoo.

Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, teknologialtaan ja innovaatioiltaan markkinoiden huippuluokkaa. Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO2, pienenevät lähes 50 % verrattuna olemassa oleviin laivoihin, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimpia. Alusten akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua satamaan ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla.

“Svenska Skeppshypotek on iloinen päästessään yhteistyöhön AtoB@C Shippingin ja Aspon kanssa. Uuden vihreän teknologian käyttöönotto ei ainoastaan vähennä merikuljetusten hiilijalanjälkeä, vaan se merkitsee myös uuden, korkeamman standardin syntymistä rannikkomerenkulkuun”, sanoi Arne Juell-Skielse, Svenska Skeppshypotekin toimitusjohtaja.

Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.



Mikki Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping, +358 50 351 7791, mikki.koskinen@eslshipping.com

Keijo Keränen, Aspo Oyj:n rahoitusjohtaja, +358 9 521 4035, keijo.keranen@aspo.com



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.

ESL Shipping ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö AtoB@C Shipping ovat johtavia kuivarahtivarustamoja Itämerellä. Yhtiöllä on yhteensä 48 alusta kantavuudeltaan 3 000 – 56 000 dwt. Vuonna 2021 ESL Shippingin liikevaihto oli noin 191 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto oli 26,8 miljoonaa euroa. ESL Shipping on osa Aspo-konsernia.