DÉKUPLE finalise sa prise de participation majoritaire dans l’agence Brainsonic, The Engagement Agency

Une entrée au capital de Brainsonic qui favorise la convergence de l’engagement, de la performance et de la data au service des marques

7ème opération de croissance externe réalisée depuis 2020 selon un modèle multi-entrepreneurs vertueux



Paris, le 15 septembre 2022 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce la signature de sa prise de participation majoritaire au capital de Brainsonic, après avoir levé l’ensemble des conditions suspensives.

Consécutivement à l’annonce de l’entrée en négociations exclusives le 1er septembre dernier, DÉKUPLE a finalisé sa prise de participation majoritaire au capital de Brainsonic, agence de communication leader de l’engagement. Cette société, basée à Paris, regroupe plus de 120 talents qui proposent et mettent en exécution des stratégies et des créations destinées à engager les audiences des marques (BtoC, BtoB et collaborateurs).

Cette prise de participation majoritaire permet de renforcer les offres du Groupe DÉKUPLE dans le marketing conversationnel et le marketing d’engagement. En outre, Brainsonic offre un potentiel de synergies important avec les autres entités du Groupe spécialisées en brand & marketing performance et en influence marketing. Pour garantir le succès de ce rapprochement, Guillaume Mikowski intègre l’équipe de management du Groupe DÉKUPLE et poursuivra le développement de Brainsonic dont il reste président et actionnaire.

Brainsonic est une société rentable et en croissance, qui devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 17 M€ en 2022. La société sera consolidée dans les comptes de DÉKUPLE à compter du 1er septembre 2022.

Cette nouvelle étape du développement de DÉKUPLE s’inscrit dans la stratégie globale du Groupe de se positionner en leader européen du data marketing d’ici 2025, non seulement par croissance organique, mais également par croissance externe.

Depuis 2020, DÉKUPLE multiplie les opérations de croissance externe. Le Groupe a ainsi réalisé 7 acquisitions selon un modèle associant les dirigeants-entrepreneurs au capital des entités reprises. Ce modèle vertueux permet de garantir leur implication dans le succès de leurs rapprochements avec le Groupe au sein d’un écosystème multi-entrepreneurs animé par des valeurs fortes et une culture commune.

A l’occasion de cette annonce, Bertrand Laurioz, Président Directeur Général de DÉKUPLE, a déclaré : « C’est avec joie que nous accueillons les équipes de l’agence Brainsonic au sein du Groupe. L’entrée au capital de Brainsonic est un véritable atout de développement pour DÉKUPLE. Grâce à la complémentarité entre nos expertises digitales et data, et l’expertise de l’engagement de Brainsonic, nous allons créer des synergies et accroître la performance de nos actions marketing au service des marques, aussi bien en BtoC qu’en BtoB. Avec ce rapprochement, le groupe DÉKUPLE compte désormais plus de 900 salariés, et nous fait passer une nouvelle étape enthousiasmante vers notre objectif de devenir leader du data marketing à l’échelle européenne d’ici 2025. »

Guillaume Mikowski, co-fondateur et Président de Brainsonic, conclut : « Régulièrement sollicités par de potentiels acquéreurs depuis une quinzaine d’années, nous avons très vite scellés une relation de confiance avec Bertrand Laurioz et les équipes de DÉKUPLE. Encouragés par des valeurs communes, nous sommes convaincus par la pertinence de ce rapprochement avec un groupe qui en 50 ans d’existence a toujours su proposer des solutions innovantes aussi bien technologiques que stratégiques dans un secteur aussi évolutif que celui du marketing. Avec le groupe DÉKUPLE, nous allons accélérer notre développement et notre croissance tout en conservant notre singularité en tant qu’agence leader du conversationnel. Rejoindre le groupe DÉKUPLE nous permet de diversifier et de renforcer nos expertises pour accompagner plus efficacement nos clients, grâce à l’apport de la data ou la maîtrise CRM par exemple. »

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 900 personnes.

DÉKUPLE est la marque commerciale d’ADLPartner Société Anonyme à conseil d’administration cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com



