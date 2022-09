Résultats consolidés premier semestre 2022

Nanterre, le 15 septembre 2022

ESSO S.A.F. - RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Résultat net de 1 075 M€

Effets stocks positifs de 868 M€

Résultat opérationnel ajusté positif de 409 M€, reflétant la solide performance opérationnelle du groupe.

Charles Amyot, Président et Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré :

« Au cours du premier semestre, les incertitudes concernant l’approvisionnement en énergie associées à une hausse de la demande ont non seulement contribué à la forte augmentation des cours du pétrole brut, mais également amené les marges de raffinage au-dessus des niveaux historiques. Dans ce contexte très volatil, le groupe Esso S.A.F. s’est concentré sur la fiabilité de ses opérations et sa capacité à servir ses clients. Grâce à cette démarche, au fort engagement des équipes et aux importants efforts de réduction des coûts réalisés en 2021, le groupe a dégagé un solide résultat opérationnel qui vient renforcer son bilan après les pertes importantes réalisées pendant la pandémie. »

Résultats financiers consolidés1

Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 1 266 M€. Les effets stocks sont positifs pour 868 M€. Au premier semestre 2021, le résultat opérationnel était positif de 308 M€, et les effets stocks positifs pour 367 M€. Ces effets stocks s’expliquent par la très forte augmentation des cours du pétrole brut et des produits pétroliers entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022 (76 % de hausse entre le cours moyen du baril de Brent en euros sur cette période). Dans un contexte de forte volatilité, le cours du Brent a significativement décru depuis l’arrêté au 30 juin 2022, les cours moyens d’août s’établissant 16 % en dessous de ceux de juin.

Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, le résultat opérationnel ajusté du premier semestre est un gain de 409 M€ incluant des effets de change opérationnels négatifs pour 55 M€. Ce résultat est le reflet de la solide performance opérationnelle du groupe dans un environnement de marges de raffinage élevées. Au premier semestre 2021, le résultat opérationnel ajusté était une perte de 59 M€ et comprenait des effets de change négatifs pour 15 M€.

Le résultat financier est positif de 8 M€ (7 M€ au premier semestre 2021) et comprend 9 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe (qui comprend les effets stocks positifs de 868 M€) est un gain de 1 075 M€ contre un gain de 229 M€ au premier semestre 2021. Au 30 juin 2022, le solde de déficits reportables est de 227 M€ contre 788 M€ au 31 décembre 2021.

Bilan et Position Financière

Au 30 juin 2022, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 1 972 M€ contre 814 M€ au 31 décembre 2021. La position financière nette est positive de 66 M€ (positive de 383 M€ au 31 décembre 2021). Cela reflète la hausse du besoin en fond de roulement découlant de la hausse des cours du pétrole brut. Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent à 957 M€ au 30 juin 2022.







Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Année

2021 Résultat opérationnel (1) 1 266 308 686 Produits et charges financiers 8 7 15 Impôts courants et différés (199) (86) (128) Résultat net des activités poursuivies 1 075 229 573 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 0 Résultat net part du groupe (2) 1 075 229 573 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 8,1 7,5 15,3 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) 12 060 6 639 15 278 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 12 705 11 916 24 511 Ventes en France de produits raffinés (milliers de m3) 9 445 8 769 18 370 (1) Résultat opérationnel (A) 1 266 308 686 Effets stocks (B) 868 367 448 Autres éléments d'ajustement (C) (11) 0 54 Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) 409 (59) 184 (2) Résultat net part du groupe (D) 1 075 229 573 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés (E) 0 0 0 Impôts courants et différés (F) (199) (86) (128) Effets stocks (G) 868 367 448 Impôt sur le résultat hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (H) (105) 15 (72) Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (D)-(E)-(F)-(G)+(H) 301 (37) 181

Environnement économique

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 107 $ (97 €) par baril de Brent au premier semestre 2022 contre 65 $ (53 €) au premier semestre 2021. En juin 2022, le prix moyen du baril de Brent était de 124 $ (117 €) contre 74 $ (66 €) en décembre 2021. (Source : DGEC)

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne au premier semestre 2022 à 1,09 $/€ contre 1,21 $/€ au premier semestre 2021.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publié par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat s’est établi en moyenne à 98 €/tonne (€/t) pour le premier semestre 2022, contre 6 €/t au premier semestre 2021.





Activité du semestre

L’arrêt programmé de la plateforme de Gravenchon pour des opérations de maintenance s’est déroulé conformément aux attentes entre le 23 février et le 6 avril 2022.

Le 23 mars 2022, Esso Raffinage et Air Liquide annonçaient avoir renouvelé leur protocole d'accord relatif au développement du projet Air Liquide Normand'Hy initialement signé en 2020. Le projet Air Liquide Normand'Hy consiste à construire un électrolyseur d'une capacité initiale de 200 MW dans la zone industrielle de Port-Jérôme en Normandie pour la production d'hydrogène renouvelable en France.

Le 6 mai 2022, la gouvernance du consortium CCS (captage et stockage de CO2 ) de l’Axe Seine a été formalisée (Esso S.A.F. s’était engagé dès 2021 aux cotés d’industriels majeurs dans un projet de captage et stockage de CO2 pour contribuer à décarboner le bassin industriel Normand).

En mai 2022, Esso S.A.F. a effectué les premiers tests pour produire des carburants liquides bas carbone à partir de matières premières issues de la biomasse ou de déchets et résidus dans sa raffinerie de Gravenchon.

Performance opérationnelle

8,1 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées par le Groupe au cours du premier semestre 2022, en hausse de 8 % par rapport au premier semestre 2021.

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 12 milliards d’euros et les ventes de produits raffinés s’élèvent à 12,7 millions de m 3 , en hausse respectivement de 81 % et 7 % par rapport au premier semestre 2021. Cette augmentation s’explique par la très forte hausse des cours des produits pétroliers et du pétrole brut dans un contexte où la reprise de la demande engagée sur le second semestre 2021 s’est poursuivie.

, en hausse respectivement de 81 % et 7 % par rapport au premier semestre 2021. Cette augmentation s’explique par la très forte hausse des cours des produits pétroliers et du pétrole brut dans un contexte où la reprise de la demande engagée sur le second semestre 2021 s’est poursuivie. Les ventes en France2 sont en hausse de 7,7 %, alors que le marché des produits pétroliers estimé à 33 Mt selon le Comité Professionnel du Pétrole, est en hausse de 4 % par rapport au premier semestre 2021.





Se transformer aujourd'hui et contribuer à des solutions pour demain

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d’énergies fossiles et à une évolution significative des marchés de produits pétroliers. L’ampleur et le rythme de ces changements demeurent incertains.

Le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels aux besoins de l’économie tout en réduisant son impact sur l’environnement et en poursuivant ainsi son adaptation aux mutations des marchés sur lesquels il opère.

Esso S.A.F. maintient ses efforts pour transformer et optimiser ses actifs industriels et pour maintenir sa compétitivité avec l’ambition d’être un acteur majeur de solutions bas carbone (captage et stockage de CO 2 , hydrogène, bio-carburants).

