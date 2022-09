Årsrapport 2021/22 - Markant fremgang i udfordringernes skygge

Danish English

15. september 2022





Årsrapport 2021/22 (1. juli 2021 - 30. juni 2022)





Markant fremgang i udfordringernes skygge

ChemoMetecs omsætning steg i 2021/22 med 52% fra DKK 281,1 mio. til DKK 427,2 mio. trods de særlige markedsforhold som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine, herunder udfordringer i forsyningskæden. Driftsresultatet (EBITDA) steg fra DKK 135,6 mio. til DKK 222,9 mio., svarende til en stigning på 64%. Væksten er som i de foregående år især drevet af en stigende omsætning inden for cellebaseret terapi, specielt på det nordamerikanske marked.

”I det seneste år har vi haft blikket fast rettet mod at håndtere de forskellige udfordringer i kølvandet på Covid-19 og krigen i Ukraine – og i det hele taget at navigere ChemoMetec sikkert igennem en periode, hvor en høj vækst stiller store krav til hele virksomheden. Det er generelt lykkedes, og det er meget tilfredsstillende, at vores organisation har kunnet skabe så stor fremdrift under vanskelige forhold. Her i begyndelsen af det nye regnskabsår ser vi ind i en periode præget af fortsat usikkerhed, men som udgangspunkt står vi i en god situation. Vi fortsætter derfor vores investeringer i den videre opbygning af et bæredygtigt fundament for vores virksomhed. Samtidig ser vi frem til lanceringen af vores nye celletællere i XcytoMatic-familien, som forventes at kunne bidrage væsentligt til fastholdelsen af væksten i de kommende år", siger administrerende direktør Steen Søndergaard.





Økonomiske resultater

ChemoMetecs omsætning steg med 52% i regnskabsåret 2021/22, og den samlede omsætning udgjorde DKK 427,2 mio. (2020/21: DKK 281,1 mio.). Væksten i omsætningen kan henføres til et større salg af instrumenter, forbrugsvarer og serviceydelser på alle geografiske hovedmarkeder.

Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 57% og udgjorde DKK 214,9 mio., svarende til 50% af den samlede omsætning.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, slides, reagenser og testkits m.m., steg med 31% og udgjorde DKK 147,0 mio., svarende til 34% af omsætningen.

Omsætningen af serviceydelser, som omfatter servicepakker, installationer og diverse konsulentydelser, steg i 2021/22 med 111% og udgør nu DKK 59,9 mio., svarende til 14% af omsætningen.

Salget af den nyeste celletæller, NC-202, fortsatte den gode udvikling og steg med 128% i det forløbne år.

Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 222,9 mio., hvilket er en stigning på DKK 87,3 mio. i forhold til året før, og EBITDA-marginen blev på 52% mod 48% året før.

Årets resultat blev et overskud på DKK 159,5 mio., hvilket er DKK 71,1 mio. højere end året før, hvor det var på DKK 88,4 mio.

Årets omsætning og driftsresultat (EBITDA) er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger offentliggjort den 15. august 2022, men er væsentligt højere end forventet i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2020/21.

Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021/22. Dette skal blandt andet ses i lyset af planerne om investering i at understøtte den fortsatte vækst via udvidelse af både produktions- og lagerkapaciteten.





Forventninger

ChemoMetec forventer i 2022/23 en omsætning i niveauet DKK 485-505 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 245-260 mio.

Investering i blandt andet produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle aktiver forventes at udgøre ca. DKK 70 mio.





Vedhæftet denne meddelelse

Årsrapport 2021/22 (Dansk)

Extract from annual report 2021/22 (Engelsk)

Derudover kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com













Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 4813 1020









Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

