Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, 15. September 2022

Company announcement No. 9/2022

SKAKO Concrete A/S sælger blandeanlæg til stor amerikansk kunde

SKAKO Concrete A/S har via dets amerikanske datterselskab SKAKO Concrete Inc. indgået kontrakt på omkring 20 millioner kroner med en af de førende betonproducenter i USA.

Kontrakten omfatter en komplet anlægsleverance indeholdende indtransportsystem, højsilo med blandeanlæg bestående af 2 x Atlantis 3000 blander og SKAKOMAT 600 proceskontrol. Dertil komplet Conflex distributionssystem.

Stærkt samarbejde i USA

”Det er med stor tilfredshed, at vi igen har indgået kontrakt med denne amerikanske betonproducent. SKAKO Concrete Inc har igennem mange år leveret flere anlæg til denne kunde og det vidner om vigtigheden af at have et tæt samarbejde med kunderne, således at vi også er med når kunderne udvider deres produktion. Denne kunde stiller store krav til produktkvalitet hvilket igen gjorde SKAKO Concrete til det naturlige valg. Hjertet i blanderanlægget er vores AM3000 blander, der er forudsætning for at indfri de høje krav til blandekvaliteten”, udtaler Steffen Kremmer, administrerende direktør i SKAKO Concrete A/S.

Ordren skal leveres og installeres medio 2023 og vil indgå primært i omsætning og indtjening for 2023.

Med venlig hilsen

SKAKO Concrete A/S

Steffen Kremmer

Administrerende direktør

Tlf.: 2363 9376