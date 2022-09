Le Masque raffermissant et redensifiant - RÊVolution anti-âge ultime annoncé comme gagnant #1 de la catégorie masque visage aux Clean Beauty Awards 2022

MONTRÉAL, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le masque raffermissant et redensifiant - Rêvolution anti-âge ultime de Zorah Biocosmétiques a été nommé grand gagnant de la catégorie Masque visage lors de la 7e cérémonie annuelle des Clean Beauty Awards de CertClean. Le prestigieux concours Clean Beauty Awards a été créé pour reconnaître et récompenser les pionniers du marché de la “clean beauty” qui se démarquent en formulant des cosmétiques naturels de qualité supérieure, exempts de produits chimiques nocifs et sans cruauté animale.

Plus de 450 cosmétiques bios les plus vendus ont été nominés pour les prix de cette année et ont été jugés par un panel international de 146 spécialistes de la beauté. Les gagnants et finalistes ont été choisis dans chacune des 24 catégories de produits.



"Je suis tellement reconnaissante que notre masque anti-âge Rêvolution ait remporté la première place dans la catégorie des masques visage. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour développer ce soin visage incroyable !

Nous avons pu associer les grandes vertus de la poudre d'argent, de l'huile d'argan bio et d'autres ingrédients naturels et biologiques pour formuler ce masque visage anti-âge, hydratant et apaisant.” Mélissa Harvey – Fondatrice et présidente de Zorah Biocosmétiques.



Le masque anti- âge ultime RÊVolution à l'argent pur est un soin tenseur et redensifiant, ultrahydratant pour les peaux matures. Utilisé depuis des milliers d’années, l’argent pur a des propriétés cicatrisantes, purifiantes, apaisantes et anti-âge. Ce soin a été conçu pour nourrir et aider la peau à retrouver son teint, sa souplesse et sa vivacité.



La Crème anti-âge ultime RÊVolution – Finaliste dans la catégorie des crèmes visage

Ce soin hydratant, raffermissant et repulpant a été conçu pour les peaux matures et sensibles. Formulé avec argent pur pour apporter des propriétés cicatrisantes, purifiantes, apaisantes et anti-âge.





À propos de Zorah Biocosmétiques

Fondée il y a 15 ans suite à un voyage humanitaire au Maroc, Zorah est une marque de soins cosmétiques de haute performance, 100% naturels, à base d'huile d'argan biologique.

Zorah est aujourd’hui une entreprise bien établie au Québec et au Canada, avec plus de 1 000 points de vente (Jean Coutu, Brunet, Rachel Berry et autres détaillants indépendants) et sur la boutique en ligne de Shoppers Drug Mart.

Visitez zorah.ca et suivez Zorah sur Facebook et Instagram @zorahbiocosmetiques.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e951d900-453c-498f-aa17-f6df69e52555/fr