Ringkonnakohtu vaheotsus peatada menetlus KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS osas

Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus otsustas 14. septembril 2022 peatada KIA Auto AS, Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ja Läti Konkurentsiameti vahel alates 2014. aastast kestva kohtumenetluse ajavahemikul 2004 kuni 2009 kehtinud KIA Auto AS garantiitingimuste väidetava konkurentsiõiguse vastuolu ja 135 tuhande euro suuruse trahvi õiguspärasuse osas. Menetlus peatati Läti Konkurentsiameti taotluse alusel, et täiendavalt täpsustada kohtuasja faktilisi asjaolusid ning esitada küsimusi Euroopa Liidu Kohtule. Keskmiselt kulub Euroopa Liidu eelotsuse saamiseks poolteist aastat. Peale eelotsuse saamist jätkub Lätis menetlus ringkonnakohtus.

Eeltoodud vaidluses eelnevalt, 22. detsembril 2021, otsustas Läti Vabariigi Riigikohus, et kohtuasi tuleb uuesti läbi vaadata ringkonnakohtu poolt viidates seejuures, et tuleb viia läbi täielik väidetava konkurentsivastase käitumise analüüs, sealhulgas selle mõju turule, ning samuti tuleb kontrollida, kas Läti Konkurentsiameti hinnang on olnud põhjalik, täpne ja kas on tehtud nõuetekohane turuanalüüs. Läti Konkurentsiamet palus sellele järgnevalt ringkonnakohtul küsida eelotsust Euroopa Liidu Kohtult, et selgitada välja, milliseid tegureid tuleb hinnata konkurentsi piirava tagajärje olemasolu tuvastamiseks KIA Auto AS-i garantiitingimuste kontekstis, mis kehtisid aastatel 2004-2009, ning milline on konkurentsiameti tõendamisstandard väidetava rikkumise tõendamisel.

