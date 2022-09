Generix Group : Aïda Collette-Sène nommée Présidente du directoire de Generix Group

Communiqué de presse

Le 15 septembre 2022

Aïda Collette-Sène nommée Présidente du directoire de Generix Group

Generix Group annonce que le Conseil de Surveillance a nommé Madame Aïda Collette-Sène aux fonctions de Présidente du Directoire, à compter du 1er septembre 2022.

Directrice Générale de Generix Group depuis avril 2018, après un parcours de près de 20 ans au sein du groupe CGI, elle prend la succession de Monsieur Jean-Charles Deconninck qui dirigeait la société depuis 2005 et a conduit sa profonde transformation de PME en ETI internationale.

Cette passation coïncide avec le changement de l’actionnariat et la sortie de bourse résultant de l’OPA initiée par Montefiore Investment, Pléiade Investissement et les dirigeants, au travers de New Gen Holding.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

