商学院学生需求旺盛：近9成在毕业前找到工作

弗吉尼亚州雷斯顿, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据管理专业研究生入学委员会（GMAC）今天发布的调查报告，尽管市场担心即将出现衰退，但是在2022名商学院毕业生中有86%的人毕业即就业，高于2021年的80%。促成这一有利趋势的是亚太和欧洲地区学习的毕业生的区域性成果。在亚太商学院毕业生中，今年有91%的人报告毕业即就业，而2021年为78%。同样，在欧洲毕业生中，90%表示他们在今年已就业，而去年为75%。



GMAC是一家由领先研究生商学院组成的全球协会，其年度注册学生调查旨在更好地了解学生的当下趋势、近期对毕业生的评估以及管理专业研究生教育（GME）的成果。今年的调查于2022年5月至6月进行，探讨了来自57个国家近300所商学院的1718名受访者对他们在新冠肺炎疫情背景下的整体GME体验、求职和薪酬的看法。

在全球范围内，参与调查学校的受访毕业生报告说，总薪酬（包括底薪和所有其他报酬）中位数增长了29%。值得注意的是，在北美学校毕业生中，参加全日制MBA课程的毕业生报告说，在管理专业研究生教育之前总薪酬中位数为8万美元，之后总薪酬中位数为12万美元，显著增长了50%。

GMAC研究分析和传播总监、报告作者Matt Hazenbush表示：“鉴于疫情带来的动荡经济状况和组织挑战，在当前的就业市场中，全面发展且有准备的商业领袖和经理人尤其受欢迎。调查结果表明，管理专业研究生教育为学生的职业生涯提供了强大的帮助。”

其他关键发现：

大多数想要进行职业转换或获得晋升的学生都有成功机会

与北美辞职大潮伴随而来的是，2022年学生的首要目标和动力是丰富他们的生活和改变职业生涯。在2022名受访者中，大多数想要进行职业生涯转换或获得晋升的人表示，他们在实现这一目标方面取得了成功。具体而言，在声称进行职业转换是他们接受管理专业研究生教育的三大动力之一的人中，57%的人表示他们取得了成功。拉丁美洲/中东/非洲（66%）和北美（61%）学校毕业生的成功率略高于亚太（54%）或欧洲（55%），但世界各地的大多数学生都成功地实现了他们起初设下职业生涯转换的目标。同样，以获得晋升为目标的毕业生中有56%取得了成功。

求职中社交媒体的使用率比去年大幅上升

在求职中使用社交媒体（包括LinkedIn等网站）的人数大幅增加，从27%增加到37%，超过了同学和校友（28%）、朋友和家人（35%）的人际关系网络。在专业MBA和工商管理硕士学生中，社交媒体作为求职方法的使用显著增加，前者2021年为24%，2022年为31%；后者2021年为23%，2022年为40%。就区域而言，在亚太、欧洲和拉丁美洲/中东/非洲（但不包括北美）学习的人中，社交媒体的使用显著增加。

2022年，亚太地区学校毕业生对其学位的总体价值的评价明显高于2021年

85%的受访者将其学位的总体价值评为“良好”到“出色”，相比2021年的82%略有上升。按地区来看，在亚太学校学习的学生报告说，其学位总价值的有利评级同比增长幅度最大，从2021年的75%上升到2022年的86%。尽管亚太地区全日制MBA和工商管理硕士学生都出现了同比增长，但全日制MBA学生中的增长显著，从66%上升到84%。在全球范围内，在参与排名学校就读的学生报告其学位总价值与在非参与排名学校就读的学生相似（分别为85%）。

随着疫情限制的缓解，学生对职业服务和学生服务的满意度提升。

2022年，有84%的受访者对职业服务做出了有利的评估，高于2021年的74%。关于学生服务的看法也有改善，从2021年的80%上升到85%。全日制MBA、工商管理硕士和专业MBA课程的学生以及在亚太、欧洲、拉丁美洲/中东/非洲和北美学习的学生对职业服务和学生服务方面的好感度都出现了一致的改善。

关于GMAC

管理专业研究生入学委员会（GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。GMAC成立于1953年，为研究生级别的管理教育行业提供全球的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，简称：GMAT™）由GMAC拥有和管理，是全世界使用广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括www.mba.com和www.gmat.com.cn在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士课程，与世界各地学校联系，准备和注册考试，并获取成功申请MBA和工商管理硕士课程的相关建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

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