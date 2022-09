Un nouveau rapport recommande 34 indicateurs pour mieux mesurer les répercussions de la conduite affaiblie par la drogue au Canada

English French

OTTAWA, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conséquences de la conduite affaiblie par la drogue sont sous-déclarées et donc mal comprises au Canada. Un nouveau rapport publié aujourd’hui par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) recommande 34 indicateurs (p. ex. recueillir des données anonymisées sur la présence potentielle de drogues et les types de substances détectées chez les conducteurs hospitalisés) pour mieux mesurer les répercussions de la drogue au volant au pays.



Le rapport Mesurer les répercussions de la conduite affaiblie par la drogue : recommandations d’indicateurs nationaux décrit les indicateurs, qui couvrent une foule de secteurs et d’organismes, à l’échelle municipale, provinciale, territoriale et fédérale, pour les catégories suivantes :

Système juridique (données sur les ressources utilisées et les affaires, données judiciaires)





Système médical (données des coroners et des médecins légistes, données hospitalières sur les blessures)





Système de transport (enquêtes routières sur les conducteurs de véhicules commerciaux, de véhicules légers et de véhicules à passagers, données des dossiers de conduite dans les agences d’immatriculation)





Public (enquêtes nationales)

« Le portrait de la conduite affaiblie par la drogue sur nos routes est incomplet au pays », explique Shawna Meister, directrice associée intérimaire (Recherche) au CCDUS. « À l’heure actuelle, les actes criminels et les décès sont la principale source de données à ce sujet. Pour mieux comprendre et réduire le problème, il nous faut des données d’autres sources, comme les conducteurs hospitalisés et les enquêtes routières. Sans données supplémentaires, il est difficile de s’attaquer efficacement aux causes du problème. »

La mise en œuvre de ces indicateurs au pays permettra de réduire le nombre de blessures et de décès attribuables à la conduite affaiblie par la drogue, de mieux comprendre celle-ci et de dresser un portrait précis de la question à l’échelle nationale. Les données recueillies serviront aussi à améliorer les activités de sensibilisation, à affecter les ressources et à préparer des plans stratégiques qui abordent efficacement la question.

La publication de ce rapport est l’aboutissement d’un projet pluriannuel piloté par le CCDUS afin d’élaborer un ensemble d’indicateurs pour élargir, améliorer et normaliser la collecte de données sur la conduite affaiblie par la drogue au Canada. Le CCDUS a mis sur pied le Comité consultatif sur les indicateurs visant la drogue au volant, qui était chargé d’examiner les données probantes, de fournir une expertise pratique et de formuler des recommandations.

En plus du rapport, le CCDUS a publié neuf documents qui regroupent les 34 indicateurs recommandés par secteur et type d’organismes et présentent les facteurs à considérer pour leur mise en œuvre.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.



Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.