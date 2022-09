English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 septembre 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'août 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 9,7 millions de passagers en août 2022 par rapport à août 2021 avec 29,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 83,3 % du niveau du trafic groupe du mois d'août 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 101,2 % par rapport à 2021, à 177,7 millions de passagers, soit 75,4 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois d'août 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic d'août 2022 est en hausse de + 3,4 millions de passagers, avec 9,2 millions de passagers accueillis. Il représente 88,0 % du trafic de Paris Aéroport du mois d'août 2019. En août 2022, Paris‑Charles de Gaulle a accueilli 6,0 millions de passagers (+ 2,5 millions de passagers) , soit 80,5 % du trafic d'août 2019, et Paris‑Orly 3,1 millions de passagers (+ 0,9 million de passagers), soit 107,2 % du trafic d'août 2019. Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 34,1 millions de passagers par rapport à 2021, à 55,7 millions de passagers, soit 76,0 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Durant les mois de juillet et août 2022, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 18,2 millions de passagers, soit 87,2 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, l'ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers à l'exception du Terminal 1, actuellement en travaux. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois d'août 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,9 million de passagers , à 85,6 % du niveau d'août 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 668 092 passagers , à 85,8 % du niveau d'août 2019, Asie‑Pacifique + 170 724 passagers , à 37,9 % du niveau d'août 2019, Amérique Latine + 105 901 passagers , à 74,1 % du niveau d'août 2019, Moyen‑Orient + 245 388 passagers , à 86,9 % du niveau d'août 2019, Afrique + 528 463 passagers , à 101,0 % du niveau d'août 2019 ;

à 91,6 % du niveau d'août 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 143 462 passagers , à 84,0 % du niveau d'août 2019 ;

à 84,0 % du niveau d'août 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de 136 024 passagers , à 112,6 % du niveau d'août 2019 ;

à 112,6 % du niveau d'août 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 828 199 passagers, en hausse de + 303 080 passagers, à 76,6 % du niveau d'août 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,2 %, en baisse de - 0,5 point.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en hausse de + 2,2 millions de passagers en août 2022, à 10,8 millions de passagers, soit 87,0 % du trafic d'août 2019. Il est en hausse de + 62,0 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 77,7 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 3,1 millions de passagers en août 2022, à 7,2 millions de passagers, soit 82,7 % du trafic d'août 2019. Il est en hausse de + 90,7 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 77,6 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 276 827 passagers en août 2022, à 942 286 passagers, soit 89,5 % du trafic d'août 2019. Il est en hausse de + 103,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 83,4 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 655 301 passagers en août 2022, à 1,5 million de passagers, soit 75,9 % du trafic d'août 2019. Il est en hausse de + 139,7 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 70,9 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du Groupe.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires du Groupe ADP en Turquie, soit significativement impacté3, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.



Passagers Août 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Août 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 6 020 196 + 2 470 312 36 875 542 + 178,9 % 49 849 811 + 183,9 % Paris-Orly 3 134 012 + 892 032 18 822 296 + 125,3 % 26 191 284 + 125,0 % Total Paris Aéroport 9 154 208 + 3 362 344 55 697 838 + 158,1 % 76 041 095 + 160,4 % Santiago du Chili 1 525 630 + 655 301 11 896 466 + 139,7 % 16 946 838 + 147,6 % Amman 942 286 + 276 827 5 139 090 + 103,9 % 7 177 982 + 145,4 % New Delhi 5 008 011 + 1 987 828 37 107 540 + 84,2 % 54 104 928 + 84,2 % Hyderabad 1 641 476 + 620 771 11 990 372 + 81,3 % 17 364 966 + 71,6 % Cebu 535 150 + 464 683 3 187 645 + 378,1 % 3 837 878 + 349,0 % Total GMR Airports 7 184 637 + 3 073 282 52 285 557 + 90,7 % 75 307 772 + 86,7 % Antalya 5 186 193 + 871 976 20 424 505 + 64,3 % 29 998 205 + 73,2 % Almaty 732 657 + 161 466 4 518 881 + 16,1 % 6 729 067 + 25,1 % Ankara 860 264 - 71 544 5 615 762 + 32,3 % 8 400 503 + 46,7 % Izmir 1 202 638 + 132 223 6 588 417 + 44,0 % 9 674 750 + 52,0 % Bodrum 754 736 + 98 943 2 770 711 + 39,6 % 3 698 483 + 39,6 % Gazipaşa 91 138 - 654 490 546 + 47,9 % 751 588 + 68,1 % Médine 574 593 + 460 282 3 765 103 + 327,9 % 4 643 225 + 268,2 % Tunisie 267 025 + 174 665 978 585 + 206,6 % 1 183 664 + 177,5 % Géorgie 467 308 + 121 903 2 295 054 + 82,3 % 3 227 707 + 141,9 % Macédoine du Nord 306 616 + 69 240 1 549 440 + 82,5 % 2 091 815 + 97,6 % Zagreb(4) 348 381 + 153 388 1 976 818 + 187,9 % 2 694 608 + 202,0 % Total TAV Airports 10 791 549 + 2 171 888 50 973 822 + 62,0 % 73 093 615 + 70,5 % Autres aéroports 237 892 + 175 150 1 725 379 + 337,6 % 1 957 861 + 256,8 % Total Groupe ADP(5) 29 836 202 + 9 714 792 177 718 152 + 101,2 % 250 525 163 + 104,1 %







Mouvements d'avion Août 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Janv. – Août 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 39 403 + 10 571 262 199 + 84,9 % 370 500 + 85,0 % Paris-Orly 19 037 + 3 836 126 728 + 91,8 % 179 209 + 90,9 % Total Paris Aéroport 58 440 + 14 407 388 927 + 87,1 % 549 709 + 86,9 % Santiago du Chili 10 022 + 3 225 81 175 + 90,2 % 116 267 + 94,1 % Amman 6 945 + 1 243 45 849 + 74,5 % 66 181 + 103,3 % New Delhi 33 775 + 10 790 253 027 + 50,6 % 374 329 + 52,3 % Hyderabad 12 634 + 3 257 94 343 + 42,7 % 138 359 + 36,9 % Cebu 5 212 + 4 373 29 230 + 266,0 % 35 496 + 237,6 % Total GMR Airports 51 621 + 18 420 376 600 + 55,6 % 548 184 + 53,4 % Antalya 28 795 + 6 113 122 838 + 70,6 % 178 460 + 78,2 % Almaty 6 012 + 538 41 179 + 13,3 % 61 700 + 17,3 % Ankara 5 423 - 1 411 39 888 + 19,5 % 61 886 + 34,5 % Izmir 7 144 + 599 42 019 + 34,9 % 62 301 + 37,8 % Bodrum 4 362 + 312 17 875 + 34,7 % 24 703 + 36,5 % Gazipaşa 648 - 81 3 535 + 25,6 % 5 474 + 44,9 % Médine 3 890 + 2 453 30 446 + 168,4 % 38 915 + 151,7 % Tunisie 1 784 + 1 063 7 158 + 140,2 % 8 993 + 113,9 % Géorgie 4 102 + 280 22 890 + 40,9 % 33 460 + 72,8 % Macédoine du Nord 2 186 + 203 12 808 + 35,2 % 18 324 + 47,8 % Zagreb(1) 4 061 + 975 27 538 + 65,1 % 40 468 + 73,0 % Total TAV Airports 68 407 + 11 044 368 174 + 49,9 % 534 684 + 56,9 % Autres aéroports 2 032 + 1 030 14 605 + 84,3 % 18 472 + 65,3 % Total Groupe ADP(2) 197 467 + 49 369 1 275 330 + 65,1 % 1 833 497 + 67,3 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Août 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 143 462 12,3 % + 3 493 976 14,8 % Europe + 1 364 290 45,2 % + 16 619 750 45,4 % Autre International



Dont + 1 854 592 42,6 % + 14 006 214 39,7 % Afrique + 528 463 14,1 % + 3 813 972 12,4 % Amérique du Nord + 668 092 12,2 % + 4 750 603 11,2 % Amérique Latine + 105 901 2,4 % + 1 198 236 3,0 % Moyen-Orient + 245 388 5,3 % + 1 963 212 5,2 % Asie-Pacifique + 170 724 2,6 % + 870 760 2,2 % DROM-COM + 136 024 6,0 % + 1 409 431 5,7 % Total Paris Aéroport + 3 362 344 100,0 % + 34 119 940 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2022 Var. 22/21 Jan. - Août 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 828 199 + 57,7 % 5 638 433 + 126,3 % Taux de correspondance 19,2 % - 0,5 pt 20,3 % - 2,8 pts Taux de remplissage 86,7 % + 10,0 pts 81,1 % + 15,3 pts

(1) Passagers au départ

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.



2 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.



3 Au 1er semestre 2022, le trafic des aéroports turcs de TAV Airports était en hausse de + 100,8 % par rapport à 2021, représentant 70,8 % du niveau de trafic de 2019. Bien que le trafic avec la Russie et l'Ukraine représente respectivement 36,3 % et 5,6 % de leurs niveaux respectifs de 2019, totalisant 1,5 million de passagers, la reprise dans les aéroports turcs de TAV Airports est soutenue par d'autres liaisons. Voir section 2.1 du rapport financier semestriel 2022.



4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.



5 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hydearbad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic n'inclut pas celui de Maurice. Si le trafic de Maurice était comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021, le trafic Total Groupe ADP en 12 mois glissants serait en hausse de + 104,2 %.



