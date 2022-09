ORAPI : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 15 septembre 2022 à 18h00

PREMIER SEMESTRE 2022

Un groupe en ordre de marche

Résilience des résultats

Excellence opérationnelle et désendettement garants d’une rentabilité accrue en sortie de crise

En M€ S1 2019

à PC* S1 2020

à PC* S1 2021

à PC* S1 2022

à PC* Chiffre d’affaires 118,9 133,2 113,7 119,1 Marge brute 55,5 71,6 57,8 58,9 EBITDA** 7,9 21,5 10,5 9,4 Résultat Opérationnel Courant 1,5 14,4 5,1 3,8 Résultat Opérationnel 0,1 11,4 4,8 3,4 Résultat Net (part du Groupe) - 2,0 7,2 2,2 2,2





En M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2022 Chiffre d’affaires 128,7 140,4 117,6 119,1 EBITDA** 9,4 22,4 10,9 9,4 Résultat Opérationnel Courant 2,9 15,2 5,4 3,8 Résultat Opérationnel 7,8 13,0 5,0 3,4 Résultat Net (part du Groupe) 5,7 8,8 2,5 2,2

* Pour la comparabilité, compte de résultat retraité de la cession de la société DACD en 2019, de la cession de la société Médilis en 2019 et en 2020 et de la cession de la société PHEM en 2019, 2020 et 2021.

** EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 14 septembre 2022 sous la Présidence de Guy Chifflot, a approuvé les comptes du premier semestre 2022, arrêtés par le Directoire.

Une activité robuste entre sortie de crise Covid et forte inflation

ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier semestre 2022 de 119,1 M€ contre 113,7 M€ l’an dernier, et 118,9 M€ lors du 1er semestre 2019, à périmètre comparable.

Le Groupe confime ainsi la résilience de son activité, au terme de la crise Covid, qui a boosté son chiffre d’affaires et ses résultats en 2020 et 2021.

L’intensification des actions commerciales a conduit notamment à de nouveaux référencements (Galec, Grand Frais…) et au renouvellement de marchés significatifs (SNCF, Domitys, GSF… ), portant la croissance organique (hors produits Covid et hors inflation) à + 5,1% par rapport au 1er semestre 2021 à périmètre comparable.

Excellence opérationnelle & désendettement

Les résultats semestriels 2022 confirment la trajectoire long terme d’amélioration de la rentabilité du Groupe, et ce malgré la forte perturbation due à l’inflation des matières, transports et produits de Négoce. A périmètre comparable :

La marge brute augmente de 6 , 1% par rapport à 2019 , progressant de 2,8 pts à 49,5% du chiffre d’affaires sous l’effet conjugué de l’optimisation des mix produits, réseaux et clients, et de la mise en place d’une cellule pricing (T4 2021) permettant de limiter l’impact de la forte inflation sur les approvisionnements.





, progressant de 2,8 pts à 49,5% du chiffre d’affaires sous l’effet conjugué de l’optimisation des mix produits, réseaux et clients, et de la mise en place d’une cellule pricing (T4 2021) permettant de limiter l’impact de la forte inflation sur les approvisionnements. La gestion rigoureuse des charges externes et des frais de personnel (+ 4% en 3 ans) compensant une partie de l’inflation sur la main d’œuvre et les coûts de transport permet à l’EBITDA de s‘établir à 9,4 M€, soit 7,9% du CA (en progrès de +1,3 pts vs 2019).





(+ 4% en 3 ans) compensant une partie de l’inflation sur la main d’œuvre et les coûts de transport permet à l’EBITDA de s‘établir à 9,4 M€, soit 7,9% du CA (en progrès de +1,3 pts vs 2019). La forte réduction des charges financières du Groupe (- 1,7 M€, avec un résultat financier à - 0,7 M€ vs - 2,3 M€ en 2021), grâce au désendettement intervenu en 2021.





Mécaniquement, le Résultat net (part du Groupe) s’élève à la fin de ce premier semestre à 2,2 M€, soit 1,8% du chiffre d’affaires, vs une perte nette de - 2,0 M€ en 2019.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 4,4 M€ soit - 1,0 M€ par rapport à 2021. La capacité d’autofinancement à + 8,5 M€ (au même niveau que 2021) est pénalisée par une évolution défavorable du BFR due à l’inflation et la gestion de la pénurie (stocks).

La trésorerie porte des investissements majeurs (à hauteur de - 5,2 M€), notamment d’un projet industriel stratégique sur le site de Vénissieux, véritable levier de croissance embarquée.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement, peu significatifs, s’établissent à - 0,4 M€.

Au 30 juin 2022, la trésorerie nette reste stable à 9,0 M€.

Perspectives solides confirmées

Après une phase de transformation intense, ORAPI consolide ses performances, démontrant ainsi sa résilience dans un environnement économique perturbé.

Pour l’exercice 2022, dans un contexte d’inflation soutenue et de tensions sur certains approvisionnements, ORAPI met tout en œuvre pour assurer la disponibilité de ses produits et maintenir le meilleur niveau de service.

Le Groupe anticipe pour l’année en cours une légère croissance de son activité (au-delà de l’inflation), et le maintien d’un résultat net positif.

Disposant d’une situation financière robuste, d’un portefeuille client sécurisé, d’une dynamique RSE portée par sa créativité et son innovation, le Groupe dispose des meilleurs atouts pour accroître son empreinte sur des marchés résolument porteurs.

Cette trajectoire maîtrisée permet au Groupe de confirmer son Plan 2025 et de réitérer son ambition de figurer au premier rang des acteurs européens indépendant de l’hygiène professionnelle.

Pour rappel, la société a émis des BSA à un nominal de 5,20€ dont l’échéance est fixée au 21 décembre 2022.

ORAPI a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2022 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur l'espace Finances, du site internet de la société www.orapi.com.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 le 20 octobre 2022

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe