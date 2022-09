English French

Believe lance sa première offre collective d'actionnariat salarié

« B.SHARES 2022 »

Paris, le 15 septembre 2022 – Believe lance sa première offre collective d’actionnariat salarié « B.SHARES 2022 », auquel les collaborateurs pourront souscrire du 16 septembre au 6 octobre 2022.

Cette première opération d’actionnariat salarié a pour objectif d’associer plus étroitement les salariés de Believe (BLV, Euronext Paris - Compartiment A) au développement futur du Groupe. Engager nos salariés en tant qu’actionnaires est une étape clé dans la mise en œuvre de notre projet d’entreprise « Shaping Music for Good » porté par nos quatre valeurs : le respect, l’expertise, l’équité et la transparence à l’égard de l’ensemble de nos parties prenantes.

Cette opération réservée aux salariés sera déployée dans 6 pays et sera réalisée par augmentation de capital dans la limite de 480 000 actions représentant environ 0,5% du capital social de la Société.

Modalités de détention

La souscription des actions est réalisée par le biais d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), le FCPE « Believe Shares », en Allemagne, en France, en Inde et au Royaume-Uni, et en direct en Chine et aux Etats-Unis.

Prix de souscription

Le prix de souscription d'une action dans le cadre de l'Offre correspond à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes d'échange de l'action Believe sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Président-Directeur général fixant les dates de la période de souscription, diminuée d'une décote de 20% et arrondie au centième d'euro supérieur.

Sur délégation du Conseil d’Administration, le Président-Directeur Général a fixé, le 15 septembre 2022, le prix de référence d’une action à 8,62 € et le prix de souscription d’une action à 6,90€.

Bénéficiaires

L'Offre est réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe ou du Plan d’Epargne Groupe International situés dans les pays suivants : Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Inde et Royaume-Uni, ayant au moins trois mois d’ancienneté à la date de la fin de la période de souscription de l’Offre prévue le 6 octobre 2022.

Indisponibilité

Les actions souscrites en direct, ainsi que les parts de FCPE seront bloquées pendant une période de cinq années, sauf survenance de l’un des cas légaux de déblocage anticipé.

Exercice des droits de vote

Les droits de vote afférents aux actions détenues par le biais du FCPE « Believe Shares » seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE « Believe Shares ». Les droits de vote afférents aux actions détenues directement par les souscripteurs seront exercés par ces derniers.

Calendrier indicatif

Le calendrier indiqué de mise en œuvre de l'Offre est le suivant :

fixation du prix de souscription : 15 septembre 2022

période de souscription : du 16 septembre au 6 octobre 2022 inclus

augmentation de capital : 3 novembre 2022

Cotation

L'admission aux négociations sur le marché d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0014003FE9) des nouvelles actions sera demandée dès la réalisation de l'augmentation de capital.

Mentions spécifiques

Les parts du FCPE ne peuvent pas être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis (y compris sur ses territoires et possessions), à ou au bénéfice d'une « U.S. Person », telle que définie par la réglementation américaine, et disponible sur le site Internet de la société de gestion du FCPE : www.amundi.com.

En vertu des dispositions du Règlement (UE) n° 833/2014 et du Règlement (UE) n° 765/2006, tels que modifiés, l'Offre n'est pas ouverte aux ressortissants russes et aux personnes physiques résidant en Russie, ni aux ressortissants biélorusses et aux personnes physiques résidant en Biélorussie, sauf s'il s'agit de ressortissants d'un Etat Membre de l'Union Européenne ou de personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un Etat Membre de l'Union Européenne.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 565 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Contacts Believe :

Relations Investisseurs

Emilie MEGEL

investors@believe.com

Tel. : +33 1 53093391

Port. : + 33 6 07099860 Relations Presse

Manon JESSUA

manon.jessua@believe.com





