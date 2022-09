Sodexo renforce sa relation commerciale avec Ardent Health Services aux États-Unis pour améliorer l’expérience des patients

English French

Issy-les-Moulineaux, le 15 septembre 2022

Sodexo annonce la signature d’un nouveau contrat qui renforce le partenariat avec Ardent Health Services, entreprise spécialisée dans les soins de santé aux Etats-Unis. Grâce à ce partenariat renforcé, plus de 1 500 employés de Sodexo proposeront des services de restauration et de nutrition, ainsi que des services de prévention des infections dans plus de 50 sites Ardent répartis dans six États. Jusqu’à présent, Sodexo fournissait des services de nutrition et prévention des infections aux patients dans quatre sites Ardent.

"Nous sommes ravis de pouvoir prolonger et étendre notre partenariat avec Ardent", a déclaré Stuart Winters, Directeur Général Sodexo Santé Amérique du Nord. "Nos équipes continueront de travailler avec Ardent pour favoriser le développement, le recrutement et la fidélisation du personnel tout en déployant des technologies et des programmes innovants afin de contribuer à proposer aux patients et aux communautés d’Ardent des prestations de soins de haute qualité."

Sodexo continuera d’accompagner Ardent dans la mise en place de processus, de nouvelles technologies et de prestations de services standardisés. Cela permettra à Ardent d’améliorer son efficacité opérationnelle tout en améliorant la qualité des soins prodigués aux patients.

"Travaillant déjà avec Sodexo, nous avons toujours été impressionnés par le niveau de performance et le dévouement dont font preuve les équipes", a déclaré Terika Richardson, Directrice des opérations d'Ardent. "Nous savons que Sodexo continuera à créer de la valeur et nous aidera à exécuter notre mission de fournir d'excellents soins aux patients."

Dès aujourd’hui, Sodexo fournit les services suivant à Ardent :

Restauration et nutrition des patients

Le programme de nutrition développé par Sodexo repose sur une approche individualisée qui propose aux patients l’accompagnement nutritionnel nécessaire, favorisant la récupération et la guérison. Sodexo crée une expérience sur mesure pour les patients, les visiteurs et le personnel, adaptée à leurs attentes. Plus de 2 500 diététiciens Sodexo agréés aux États-Unis promeuvent une vie plus saine auprès des patients et des autres parties prenantes.

Services de prevention des infections

Cette offre de Sodexo comprend Protecta®, une approche globale intégrée s’appuyant sur des données probantes qui réduit l'incidence des infections nosocomiales à l’hôpital et aide les établissements de santé à atteindre leurs objectifs de prévention des infections.

À propos des services de santé Ardent

Ardent Health Services investit dans les personnes, la technologie et les communautés. Via ses filiales, Ardent possède et exploite 30 hôpitaux et près de 200 sites de soins dans six États avec environ 26 000 employés, dont plus de 1 200 employés prestataires. En mettant l'accent sur les pratiques fondées sur des preuves pour améliorer la qualité des soins et les résultats, quatre hôpitaux Ardent ont été nommés parmi les meilleurs hôpitaux du classement Leapfrog en 2021 (classement américain recensant annuellement les hôpitaux les plus performants). Au printemps 2022, huit hôpitaux Ardent ont reçu une note de sécurité hospitalière Leapfrog de A. Basé à Nashville, Tennessee, Ardent appartient à des membres actuels et anciens de l'équipe de direction d'Ardent ; Equity Group Investments (EGI), une société d'investissement privée basée à Chicago ; et Ventas, Inc. (NYSE : VTR), une fiducie de placement immobilier cotée en bourse.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 55 pays, nos 412 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle économique durable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons notamment une offre alimentaire de qualité, multicanale et flexible, mais aussi la conception de lieux de vie et de travail attractifs et inclusifs, la gestion et l’entretien d’infrastructures de façon sûre et respectueuse de l’environnement, l’accompagnement personnalisé des patients ou des élèves, ou encore la création de programmes stimulant l’engagement des collaborateurs. Depuis l’origine, Sodexo se focalise sur les gestes et les actions tangibles du quotidien au travers de ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la durée. Pour nous, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2021

412 000 employés au 31 août 2021

#2 employeur privé basé en France

dans le monde 55 pays (au 28 février 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

9,9 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 30 juin 2022)

