Crossject : Intérêt de l’auto-injecteur ZENEO® pour une société pharmaceutique américaine

Communiqué de Presse

Intérêt de l’auto-injecteur ZENEO®

pour une société pharmaceutique américaine

Dijon, le 15 septembre 2022

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d’urgence, annonce l’intérêt de l’auto-injecteur ZENEO® pour une société pharmaceutique américaine.

ZENEO®, auto-injecteur de Crossject est actuellement testé par une société pharmaceutique américaine dans une étude de compatibilité de formulation médicamenteuse.

Cette étude s’inscrit dans le cadre du développement initial d’un médicament d’urgence vitale pour une administration pré-hospitalière par un personnel non-médical.

Des composants de ZENEO® d'une valeur de 0,1 million de dollars ont été achetés à Crossject par le partenaire pour cette étude initiale.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : "Nous sommes enthousiastes par cette potentielle nouvelle coopération. Cette combinaison médicament-dispositif innovante s'inscrirait parfaitement dans notre mission de sauver des vies".

Prochaine publication : 20 septembre 2022 (après bourse) : Résultats semestriels 2022

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance notamment.

