Coveo annonce les résultats du vote de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX : CVO), l’un des chefs de file sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l’IA qui aident à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et la mise en marché dans les expériences numériques, a annoncé aujourd’hui les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 15 septembre 2022 (l’« assemblée »). Les résultats détaillés des votes à l’assemblée sont présentés ci-dessous.



1. Élection des administrateurs

D’après les votes reçus, chacun des neuf (9) candidats aux postes d’administrateur suivants, qui ont été proposés par la direction, a été dûment élu à titre d’administrateur de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé, les résultats s’établissant comme suit :

Administrateur Nombre de votes exprimés pour Pourcentage de votes exprimés pour Nombre de votes exprimés contre Pourcentage de votes exprimés contre Louis Têtu 488 752 881 99.99 % 14 744 0.01 % Laurent Simoneau 488 752 381 99.99 % 15 244 0.01 % J. Alberto Yépez 481 698 592 98.55 % 7 069 033 1.45 % Frédéric Lalonde 488 752 361 99.99 % 15 264 0.01 % Isaac Kim 488 751 201 99.99 % 16 424 0.01 % Shanti Ariker 488 684 550 99.98 % 83 075 0.02 % Sumit Pande 488 671 509 99.98 % 96 116 0.02 % Valéry Zamuner 488 711 466 99.99 % 56 159 0.01 % Fay Sien Goon 488 685 710 99.98 % 81 915 0.02 %

2. Nomination des auditeurs

D’après les votes reçus, PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. ont été dûment nommés à titre d’auditeurs de la Société et leur rémunération sera fixée par le conseil d’administration, les résultats s’établissant comme suit :

Nombre de votes exprimés pour Pourcentage de votes exprimés pour Nombre d’abstentions Pourcentage d’abstentions PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. 488 684 300 99.98 % 97 583 0.02 %

3. Régime d’achat d’actions à l’intention des employés 2022

D’après les votes reçus, la résolution (dont le texte intégral est joint à titre d’annexe B de la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 5 août 2022) ratifiant, confirmant et approuvant le régime d’achat d’actions à l’intention des employés 2022 adopté par le conseil d’administration de la Société le 4 août 2022, a été adoptée par les actionnaires de la Société, les résultats s’établissant comme suit :

Nombre de votes exprimés pour Pourcentage de votes exprimés pour Nombre de votes exprimés contre Pourcentage de votes exprimés contre RAAE 2022 485 313 276 98.12% 9 287 859 1.88 %

À propos de Coveo Solutions Inc.

Nous croyons que la pertinence est critique pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique, pour être en mesure de répondre aux attentes de chacun, et que l’IA appliquée s’impose. Coveo est un leader du marché des plateformes de pertinence alimentées par l’IA. Notre plateforme SaaS multilocataires intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation dans les expériences numériques. Les solutions que nous offrons sont destinées aux applications pour le commerce électronique, le service client, les sites Web et le milieu de travail. Nos solutions visent à offrir une valeur tangible à nos clients en les aidant à stimuler le taux de conversion et la croissance des revenus, à réduire les coûts de soutien à la clientèle, à améliorer la satisfaction des clients et la fidélisation envers les sites Web ainsi qu’à accroître l’efficacité et la satisfaction de leur personnel. Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines de marques parmi les plus novatrices au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires chargés de leur mise en œuvre.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Personnes-ressources

Paul Moon, Responsable des relations avec les investisseurs

investors@coveo.com