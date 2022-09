Spryker Partners propose une solution d'informatique décisionnelle pour permettre une prise de décision basée sur les données

French German

BERLIN et NEW YORK, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, une plateforme de premier plan pour les marketplaces d'entreprise B2B et B2C, le Thing Commerce et le commerce unifié, s'associe à minubo, qui offre une intelligence économique tout-en-un et prête à l'emploi. Le partenariat associe intelligence commerciale et composabilité en vue de proposer un moyen simple et évolutif d'atteindre une transparence globale des données à l'échelle de l'entreprise.



Développée pour le commerce électronique, la solution d'informatique décisionnelle met tout au même endroit et est accessible à travers tous les services afin de créer une nouvelle culture des données de travail véritablement axé sur les données. Les tableaux de bord intégrés de la société sont entièrement personnalisables et faciles d'emploi, permettant à davantage de personnes d'utiliser des données pendant leur travail quotidien et d'améliorer les performances.

« L'expérience de Spryker, ses solides ressources et son leadership dans le monde du commerce électronique en ont fait le candidat idéal pour s'associer à l'informatique décisionnelle axée sur le commerce », a déclaré Andreas Fischer, PDG chez minubo. « Nous partageons le même état d'esprit pour apporter un soutien à nos clients dans leur parcours vers la croissance et la rentabilité. Avec les tableaux de bord intégrés de minubo dans le frontend de Spryker, l'accès à la prise de décision axée sur les données sera d'autant plus facile à réaliser. »

La plateforme de composition d'applications de Spryker fournit aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s'ajuster à un marché en constante évolution et pour accélérer la croissance et la transformation numérique. La plateforme à la pointe de la technologie permet aux entreprises de choisir des capacités, comme celle de minubo, afin de se différencier de leurs concurrents et de faire évoluer leur activité si nécessaire.

« Trop de décisions commerciales autour du commerce électronique sont prises dans l'ignorance la plus totale. Grâce à un accès facile à des données de qualité dans tous les services, les résultats du commerce électronique peuvent être améliorés », a commenté Manishi Singh, SVP de la plateforme de composition d'applications chez Spryker. « C'est pour cette raison que nous sommes ravis de nous associer étroitement à minubo, un solide partenaire technologique au sein de notre écosystème de partenaires de premier ordre. L'intégration plug-and-play garantit des informations quotidiennes rapides, et en intégrant ces informations directement dans le frontend, où les employés peuvent trouver les ICP pertinents pour le travail, les clients de Spryker seront en mesure d'améliorer les performances et d'atteindre leurs objectifs d'affaires. »

minubo – Maximisez votre profit

Informatique décisionnelle tout-en-un spécialement développée pour le commerce électronique. minubo propose l'intégration et la liaison des données, l'analyse et la création de rapports. Bénéficiez d'une transparence totale sur simple pression d'un bouton, sur tous les canaux. Fournissez à toutes les personnes de votre équipe un accès aux données pertinentes - sans formation de longue durée. Profitez des avantages d'une solution d'informatique décisionnelle complète et prête à l'emploi, en un minimum de temps. Pour une mise en place rapide du projet, à faible coût et sans risque, procurez-vous minubo.

À propos de Spryker

Spryker est la première plateforme de commerce composable pour les entreprises dotées de modèles économiques sophistiqués en vue de permettre la croissance, l'innovation et la différenciation. Conçu spécifiquement pour l'activité transactionnelle sophistiquée, le modèle facile à utiliser, sans tête, basé sur l'API de Spryker offre une approche de premier ordre qui fournit aux entreprises la flexibilité de s'adapter, d'évoluer et d'accéder rapidement au marché, tout en facilitant un retour sur investissement plus rapide tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que plateforme de premier plan pour les marketplaces d'entreprise B2B et B2C, le Thing Commerce et le commerce unifié, Spryker optimise plus de 150 entreprises clientes d'envergure mondiale dans le monde entier et est approuvée par des marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker a été reconnue par Gartner® comme visionnaire dans le Magic Quadrant ™ 2022 consacré au commerce numérique et a également été classée Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave™ : B2B Commerce Solutions, Q2 2022 . Spryker est une société technologique privée dont le siège est à Berlin et à New York. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://spryker.com